Notizie Higuain Fiorentina

Prandelli racconta la sua Fiorentina: "Corvino mi disse che stava per prendere Higuain, ero estasiato"
24 maggio 2022 17:39
Spalluto ringrazia Vlahovic: "È il mio esempio. Obiettivo? Voglio dieci gol col Gubbio"
07 dicembre 2021 14:32
Higuain è un flop anche in America, 1 solo gol in 6 partite con la maglia dell'Inter Miami
23 ottobre 2020 23:44
Fratello Higuain: "Futuro? Sicuramente Gonzalo non giocherà più in Italia. Contro la Fiorentina..."
02 settembre 2020 09:32
Dall'Argentina, niente Fiorentina per Higuain, ha l'accordo con l'Inter Miami
02 settembre 2020 07:05
Sky Sport, Higuain ha rifiutato la Fiorentina ed il Newcastle. Sarà comunque addio con la Juventus
01 settembre 2020 07:08
Esclusiva, la Fiorentina ha detto no ad Higuain, la risposta alla Juventus
28 agosto 2020 22:34
Higuain, sogno o realtà? Intanto Pradé e Barone fanno sapere...
28 agosto 2020 11:32
CorFio, Pezzella, il Milan lo vuole ma la Fiorentina non lo cede. Può essere un alleato per Higuain in viola?
28 agosto 2020 09:19
Bucchioni: "Chiesa, la Fiorentina abbassa le pretese. Ad Higuain la Juve ha proposto i viola ma l'argentino..."
28 agosto 2020 07:24
Tuttosport, Higuain, Commisso sogna di regalarlo ai tifosi viola. L'ostacolo è l'ingaggio
27 agosto 2020 12:36
Secondo la Snai, la Fiorentina è in pole per prendere Higuain. Le quote
27 agosto 2020 12:30
Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Higuain, Juventus può contribuire per l'ingaggio
26 agosto 2020 12:44
Chiesa, la Juventus è sempre la candidata numero uno. Higuain alla Fiorentina? Solo un sogno
26 agosto 2020 10:37
Pirlo scarica Higuain: "Ci ho parlato, le nostre strade si separano"
25 agosto 2020 16:27
Sport Mediaset, Higuain via dalla Juventus, può prenderlo la Fiorentina
25 agosto 2020 13:50
Gazzetta, Juventus pronta ad offrire Higuain per strappare Chiesa alla Fiorentina
10 luglio 2020 08:33
Da casa Juve, la Fiorentina pensa ad Higuain, colpo possibile a parametro zero, l'indiscrezione
24 giugno 2020 20:35
Esclusiva Labaro, Spalluto: "Bigica? Mi ha dato subito fiducia. Vlahovic? Per noi è un esempio"
30 aprile 2020 18:35
Bernardeschi, l'ex viola potrebbe andare al Napoli, con Milik invece in bianconero
20 aprile 2020 15:12
Juve, Higuain diventa un caso. Non vuole rientrare in Italia, possibile rescissione del contratto
19 aprile 2020 12:33
Juve, esplode il caso Higuain: fugge dalla quarantena in Italia e vola in Argentina
19 marzo 2020 17:11
Tuttosport, la Juventus tornerà all'attacco per Chiesa, offrirà 50 milioni aggiungendo al massimo Rogerio
24 giugno 2019 10:50
La Nazione, tre attaccanti big accostati alla viola infiammano l'entusiasmo ed i sogni dei fiorentini. E per la porta...
23 giugno 2019 10:15
Calamai: "La nuova proprietà americana ha subito pensato al grande colpo: Higuain..."
22 giugno 2019 11:41
Sconcerti: "Con la nuova proprietà visto l'entusiasmo della piazza ci vuole un colpo del calibro di Higuain"
21 giugno 2019 00:04
Bucchioni: "Non illudiamoci che ora arrivi un nuovo Mario Gomez. Higuain? Se devo fare un nome a effetto, preferisco Ibrahimovic..."
17 giugno 2019 22:26
Ibrahimovic, Icardi, Higuain, Cutrone, suggestioni o verità? Ecco chi di questi potrebbe arrivare
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Calamai: "Mi aspetto un colpo a sorpresa della Fiorentina, Batistuta potrebbe chiamare Higuain a Firenze"
14 giugno 2019 19:37
Ag. Higuain: "Se Gonzalo giocherà ancora in Italia, lo farà solo per la Juventus..."
14 giugno 2019 17:42
Ex viola, Kalinic ai saluti con l'Atletico Madrid. Il croato ai dettagli col Monaco. La formula..
18 gennaio 2019 23:09
Higuain verso il Chelsea e il Milan prende Piatek per 40 milioni di euro. I dettagli
15 gennaio 2019 15:04
Milan-Higuain, sarà già divorzio a gennaio. Il clamoroso scambio è già pronto
24 dicembre 2018 19:47
Damiani: "Corvino è bravo, Balotelli potrebbe essere la scelta giusta ma l'operazione è complicata"
20 dicembre 2018 18:03
Gilardino:"Sabato vedremo una gara aperta, i viola stanno tornando. Pioli ha trovato il partner di Simeone.."
17 dicembre 2018 21:33
Batistuta: "Volevo giocare sempre ma poi non riuscivo a camminare. Alla Roma perchè..."
21 novembre 2018 16:54
Higuain, solo alla Juventus non ha mai preso un rosso. Al Napoli e al Milan invece...
13 novembre 2018 16:26
Due giornate di squalifica a Higuain, ecco il comunicato del giudice sportivo
13 novembre 2018 13:53
Corriere della Sera, referto dettagliato di Mazzoleni, Higuain rischia 3 giornate di squalifica
13 novembre 2018 11:32
Cosa ha detto Higuain a Mazzoleni e quante giornate di squalifica dovrebbe prendere
12 novembre 2018 16:50
Milan-Juventus: 0-2 il finale. Higuain da incubo, prima sbaglia un rigore, poi si fa espellere.
11 novembre 2018 22:09
Milan-Juve 0-1 all'intervallo. Mandzukic a segno, Higuain sbaglia dagli 11 metri.
11 novembre 2018 20:59
Obiettivo Europa League, ma Milan, Lazio e Atalanta comprano e sembrano più forti
06 agosto 2018 12:00
Sportmediaset, Bonucci clamoroso! Torna alla Juve, mentre Higuain andrà al Milan
24 luglio 2018 11:57
Le formazioni di Juventus-Milan, Allegri mette a sorpresa in panchina Higuain, Milan al top
09 maggio 2018 19:57
Dai tanti errori ai gol, adesso il Cholito Simeone punta Dzeko e Higuain. La distanza...
03 maggio 2018 08:47
Higuain la chiude a 5' dalla fine, Juventus avanti due reti a zero
09 febbraio 2018 22:23
La Juventus fa un favore alla Fiorentina, allo Stadio San Siro è 0-2, Milan ko. Doppietta di Higuain
28 ottobre 2017 20:25
La Juventus vince all'esordio contro il Cagliari 3-0. Per Bernardeschi nemmeno un minuto in campo
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Higuain: "Berna? Non avrà problemi ad ambientarsi alla Juve, conosce già la serie A. Giocheremo più verticale..."
25 luglio 2017 12:05
Capello: "Higuain? Mi ricorda un po' Batistuta, ma il Re Leone di testa..."
01 giugno 2017 16:29
Comanda ancora la Juventus: basta un gol di Higuain a domare la Roma che ora è a -7
17 dicembre 2016 22:39
Scoppia Football Leaks, i casi e i retroscena di Higuain, Alex Sandro, Dybala, Kovacic e Iturbe
04 dicembre 2016 11:15
Ancora Batistuta: "Non mi paragonate ad Higuain. Aspettate a giudicare la Fiorentina di oggi. Totti.."
30 settembre 2016 16:00
Higuain, che coraggio: "La Juventus la mia famiglia, Dybala e la Champions.."
27 luglio 2016 17:02
La Juventus tenta un colpo clamoroso, 90 milioni al Napoli per Higuain
14 luglio 2016 23:39
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