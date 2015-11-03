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Notizie Higuain Fiorentina

Prandelli racconta la sua Fiorentina: "Corvino mi disse che stava per prendere Higuain, ero estasiato"

24 maggio 2022 17:39

Spalluto ringrazia Vlahovic: "È il mio esempio. Obiettivo? Voglio dieci gol col Gubbio"

07 dicembre 2021 14:32

Higuain è un flop anche in America, 1 solo gol in 6 partite con la maglia dell'Inter Miami

23 ottobre 2020 23:44

Fratello Higuain: "Futuro? Sicuramente Gonzalo non giocherà più in Italia. Contro la Fiorentina..."

02 settembre 2020 09:32

Dall'Argentina, niente Fiorentina per Higuain, ha l'accordo con l'Inter Miami

02 settembre 2020 07:05

Sky Sport, Higuain ha rifiutato la Fiorentina ed il Newcastle. Sarà comunque addio con la Juventus

01 settembre 2020 07:08

Esclusiva, la Fiorentina ha detto no ad Higuain, la risposta alla Juventus

28 agosto 2020 22:34

Higuain, sogno o realtà? Intanto Pradé e Barone fanno sapere...

28 agosto 2020 11:32

CorFio, Pezzella, il Milan lo vuole ma la Fiorentina non lo cede. Può essere un alleato per Higuain in viola?

28 agosto 2020 09:19

Bucchioni: "Chiesa, la Fiorentina abbassa le pretese. Ad Higuain la Juve ha proposto i viola ma l'argentino..."

28 agosto 2020 07:24

Tuttosport, Higuain, Commisso sogna di regalarlo ai tifosi viola. L'ostacolo è l'ingaggio

27 agosto 2020 12:36

Secondo la Snai, la Fiorentina è in pole per prendere Higuain. Le quote

27 agosto 2020 12:30

Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Higuain, Juventus può contribuire per l'ingaggio

26 agosto 2020 12:44

Chiesa, la Juventus è sempre la candidata numero uno. Higuain alla Fiorentina? Solo un sogno

26 agosto 2020 10:37

Pirlo scarica Higuain: "Ci ho parlato, le nostre strade si separano"

25 agosto 2020 16:27

Sport Mediaset, Higuain via dalla Juventus, può prenderlo la Fiorentina

25 agosto 2020 13:50

Gazzetta, Juventus pronta ad offrire Higuain per strappare Chiesa alla Fiorentina

10 luglio 2020 08:33

Da casa Juve, la Fiorentina pensa ad Higuain, colpo possibile a parametro zero, l'indiscrezione

24 giugno 2020 20:35

Esclusiva Labaro, Spalluto: "Bigica? Mi ha dato subito fiducia. Vlahovic? Per noi è un esempio"

30 aprile 2020 18:35

Bernardeschi, l'ex viola potrebbe andare al Napoli, con Milik invece in bianconero

20 aprile 2020 15:12

Juve, Higuain diventa un caso. Non vuole rientrare in Italia, possibile rescissione del contratto

19 aprile 2020 12:33

Juve, esplode il caso Higuain: fugge dalla quarantena in Italia e vola in Argentina

19 marzo 2020 17:11

Tuttosport, la Juventus tornerà all'attacco per Chiesa, offrirà 50 milioni aggiungendo al massimo Rogerio

24 giugno 2019 10:50

La Nazione, tre attaccanti big accostati alla viola infiammano l'entusiasmo ed i sogni dei fiorentini. E per la porta...

23 giugno 2019 10:15

Calamai: "La nuova proprietà americana ha subito pensato al grande colpo: Higuain..."

22 giugno 2019 11:41

Sconcerti: "Con la nuova proprietà visto l'entusiasmo della piazza ci vuole un colpo del calibro di Higuain"

21 giugno 2019 00:04

Bucchioni: "Non illudiamoci che ora arrivi un nuovo Mario Gomez. Higuain? Se devo fare un nome a effetto, preferisco Ibrahimovic..."

17 giugno 2019 22:26

Ibrahimovic, Icardi, Higuain, Cutrone, suggestioni o verità? Ecco chi di questi potrebbe arrivare

15 giugno 2019 13:30

Calamai: "Mi aspetto un colpo a sorpresa della Fiorentina, Batistuta potrebbe chiamare Higuain a Firenze"

14 giugno 2019 19:37

Ag. Higuain: "Se Gonzalo giocherà ancora in Italia, lo farà solo per la Juventus..."

14 giugno 2019 17:42

Ex viola, Kalinic ai saluti con l'Atletico Madrid. Il croato ai dettagli col Monaco. La formula..

18 gennaio 2019 23:09

Higuain verso il Chelsea e il Milan prende Piatek per 40 milioni di euro. I dettagli

15 gennaio 2019 15:04

Milan-Higuain, sarà già divorzio a gennaio. Il clamoroso scambio è già pronto

24 dicembre 2018 19:47

Damiani: "Corvino è bravo, Balotelli potrebbe essere la scelta giusta ma l'operazione è complicata"

20 dicembre 2018 18:03

Gilardino:"Sabato vedremo una gara aperta, i viola stanno tornando. Pioli ha trovato il partner di Simeone.."

17 dicembre 2018 21:33

Batistuta: "Volevo giocare sempre ma poi non riuscivo a camminare. Alla Roma perchè..."

21 novembre 2018 16:54

Higuain, solo alla Juventus non ha mai preso un rosso. Al Napoli e al Milan invece...

13 novembre 2018 16:26

Due giornate di squalifica a Higuain, ecco il comunicato del giudice sportivo

13 novembre 2018 13:53

Corriere della Sera, referto dettagliato di Mazzoleni, Higuain rischia 3 giornate di squalifica

13 novembre 2018 11:32

Cosa ha detto Higuain a Mazzoleni e quante giornate di squalifica dovrebbe prendere

12 novembre 2018 16:50

Milan-Juventus: 0-2 il finale. Higuain da incubo, prima sbaglia un rigore, poi si fa espellere.

11 novembre 2018 22:09

Milan-Juve 0-1 all'intervallo. Mandzukic a segno, Higuain sbaglia dagli 11 metri.

11 novembre 2018 20:59

Obiettivo Europa League, ma Milan, Lazio e Atalanta comprano e sembrano più forti

06 agosto 2018 12:00

Sportmediaset, Bonucci clamoroso! Torna alla Juve, mentre Higuain andrà al Milan

24 luglio 2018 11:57

Le formazioni di Juventus-Milan, Allegri mette a sorpresa in panchina Higuain, Milan al top

09 maggio 2018 19:57

Dai tanti errori ai gol, adesso il Cholito Simeone punta Dzeko e Higuain. La distanza...

03 maggio 2018 08:47

Higuain la chiude a 5' dalla fine, Juventus avanti due reti a zero

09 febbraio 2018 22:23

La Juventus fa un favore alla Fiorentina, allo Stadio San Siro è 0-2, Milan ko. Doppietta di Higuain

28 ottobre 2017 20:25

La Juventus vince all'esordio contro il Cagliari 3-0. Per Bernardeschi nemmeno un minuto in campo

19 agosto 2017 19:49

Higuain: "Berna? Non avrà problemi ad ambientarsi alla Juve, conosce già la serie A. Giocheremo più verticale..."

25 luglio 2017 12:05

Capello: "Higuain? Mi ricorda un po' Batistuta, ma il Re Leone di testa..."

01 giugno 2017 16:29

Comanda ancora la Juventus: basta un gol di Higuain a domare la Roma che ora è a -7

17 dicembre 2016 22:39

Scoppia Football Leaks, i casi e i retroscena di Higuain, Alex Sandro, Dybala, Kovacic e Iturbe

04 dicembre 2016 11:15

Ancora Batistuta: "Non mi paragonate ad Higuain. Aspettate a giudicare la Fiorentina di oggi. Totti.."

30 settembre 2016 16:00

Higuain, che coraggio: "La Juventus la mia famiglia, Dybala e la Champions.."

27 luglio 2016 17:02

La Juventus tenta un colpo clamoroso, 90 milioni al Napoli per Higuain

14 luglio 2016 23:39

Il Napoli tuona: "Sistema non credibile". Il messaggio del tifo è chiaro. Domenica la prova del nove, Sousa...

15 aprile 2016 22:38

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