Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa presentato come nuovo allenatore della Juventus, queste le sue parole anche su Higuain, accostato alla Fiorentina da Sport Mediaset:

“Dybala non è mai stato sul mercato, siete voi che mettere queste voci in giro. Per me è importante come gli altri, appena rientrerà, farà parte del progetto”. E sulla coesistenza della ‘Joya’ con Cristiano Ronaldo il tecnico bresciano spiega: “I giocatori di qualità possono giocare sempre insieme, basta che ci siano sacrificio e abnegazione. Più giocatori di qualità ci sono, più possibilità di vincere ci sono ma sempre all’interno di una struttura di squadra. Sacrificio e voglia di lavorare per la squadra sono indispensabili”.

Divorzio invece con Higuain: “Ci ho parlato, è una persona che ammiro tantissimo. Ha fatto un ciclo importante qui ma abbiamo deciso che le strade si devono separare”.