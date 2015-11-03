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Notizie Pirlo Fiorentina

Anche il figlio di Pirlo nel giro scommesse. Fagioli: "Fare 30 mila euro di credito a 17 anni è roba"

12 aprile 2025 22:11

Pirlo sminuisce Ancellotti: "Conte, Allegri e Lippi sono meglio di lui. Italiano è il nuovo che avanza"

30 marzo 2024 11:09

Gazzetta lancia la bomba: “In caso di addio di Italiano, tra i candidati per la panchina c’è Pirlo”

28 marzo 2023 09:55

Gattuso dopo l'addio prematuro alla Fiorentina ha solo l'offerta della Salernitana. Il tecnico rifiuta

14 febbraio 2022 14:15

Cattive maniere dello spogliatoio Juventus per Chiesa arrivato dalla Fiorentina: "Qui fuori le palle"

15 dicembre 2021 10:50

Pirlo, frecciata alla Fiorentina: "Chiesa alla Juventus capisce la differenza, prima sapeva solo perdere"

26 novembre 2021 20:46

Lady Pirlo contro Bernardeschi: "Rischi l'intervista dopo il San Marino. Genio incompreso"

01 giugno 2021 12:16

Allegri torna alla Juventus. Ingaggio da 9 milioni netti per 4 anni. Esonerato Pirlo

27 maggio 2021 12:45

Sportmediaset: "Fiorentina su Fonseca dopo il no di Gattuso. Juric resta un'alternativa"

19 maggio 2021 15:10

In campo è disastro, fuori dal campo va peggio. Lite tra Nedved e Paratici nel parcheggio dello Stadium

11 maggio 2021 14:17

Pirlo: "Primo tempo bruttissimo. Non abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi"

25 aprile 2021 17:45

Pirlo: "Chiesa non ci sarà contro la Fiorentina. Dobbiamo ricordarci la sconfitta dell'andata"

24 aprile 2021 13:37

La Juventus contro la Fiorentina si gioca quasi tutto, Pirlo cambia a centrocampo, fuori McKennie

23 aprile 2021 13:35

Sportmediaset, la sconfitta col Benevento mette a rischio Pirlo. Agnelli arrabbiato alla Continassa

22 marzo 2021 13:40

Pirlo non ci sta: "Quel rigore alla Juventus non l'avrebbero fischiato. Ce ne sono 4 a partita"

13 febbraio 2021 21:07

De Laurentiis contro Pirlo: "Pensi a fare l'allenatore, non l'avvocato. Troppo facile dargli del pirla"

24 dicembre 2020 20:58

Il Corriere dello Sport scrive: "La Fiorentina ha fatto viola Pirlo. Terribile fine anno per la Juventus"

23 dicembre 2020 12:28

(VIDEO) Quando Nedved disse: "Mi sembra una follia non accettare le decisioni arbitrali"

23 dicembre 2020 10:55

Pirlo: "Siamo partiti male, e non per merito della Fiorentina. Non voglio commentare gli episodi"

22 dicembre 2020 23:47

Pirlo: "Fiorentina ottima squadra. Faranno difesa e contropiede. Prandelli è bravo, merita di più"

21 dicembre 2020 20:36

Prandelli e Pirlo amici veri. Quando Pirlo fece buttare la schiuma dell'estintore su un Cesare dormiente

21 dicembre 2020 16:04

Bendtner: "Arrivato alla Juventus non trovai nessuno nello spogliatoio, tutti nei bagni a fumare e bere caffè"

15 novembre 2020 15:55

Pirlo: "Lezione dal Barcellona? I loro giocatori hanno mentalità, i nostri vengono da Fiorentina e Parma"

29 ottobre 2020 13:46

Pirlo su Bernardeschi: "Voglio utilizzarlo come esterno a tutta fascia, lo faceva alla Fiorentina"

24 ottobre 2020 19:54

Radio Bruno, Ribery vola a Monaco di Baviera: si farà visitare la caviglia dai medici di fiducia

03 ottobre 2020 17:33

Pirlo su Chiesa alla Juventus: "Ne stiamo parlando. Vedremo se arriverà qualcosa lunedì sera"

03 ottobre 2020 16:19

Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Higuain, Juventus può contribuire per l'ingaggio

26 agosto 2020 12:44

Pirlo scarica Higuain: "Ci ho parlato, le nostre strade si separano"

25 agosto 2020 16:27

Sport Mediaset, Higuain via dalla Juventus, può prenderlo la Fiorentina

25 agosto 2020 13:50

Su Parades non c'è solo la Fiorentina, lo vuole la Juventus di Pirlo

25 agosto 2020 13:28

Osvaldo: “Prandelli? Spero passi male la quarantena. Mi ha tolto il Mondiale, volevo morire”

26 aprile 2020 10:08

Pirlo: "Pochi italiani in campo? Le eccezioni sono Milan e Fiorentina. Mancini..."

05 settembre 2018 08:57

Pirlo: "Chiesa e Bernardeschi, che generazione di qualità"

26 marzo 2017 16:08

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