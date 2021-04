La Juventus contro la Fiorentina si gioca quasi tutto, Pirlo cambia a centrocampo, fuori McKennie

Andrea Pirlo sa che ora non può più sbagliare: la lotta Champions è infuocata con 4 squadre per 3 posti in soli tre punti. Un errore potrebbe compromettere tutto: domenica sfida alla Fiorentina al Franchi, una sfida decisiva per la squadra bianconera. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pirlo starebbe pensando ad un cambio a centrocampo: fuori McKennie nella posizione ibrida a sinistra e dentro Ramsey per fare da raccordo tra le linee e magari dialogare con Paulo Dybala.

