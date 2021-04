Fine ritiro? Decisiva l’opinione di Commisso. La Fiorentina stasera tornerà insieme

La Fiorentina oggi ha ancora una mezza giornata di libertà per poi ritornare in ritiro per preparare al meglio la difficile sfida di domenica. 48 ore concesse di normalità alla squadra, è stata fondamentale l’opinione data da Rocco Commisso, che però ha chiesto di restare concentrati. Prosegue il silenzio stampa. Lo scrive La Nazione.

