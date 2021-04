Ribery non ha mai perso contro la Juventus: domenica sarà lui il talismano della Fiorentina

Domenica al Franchi ci sarà Fiorentina-Juventus. Franck Ribery è una sorta di talismano portafortuna al quale i gigliati dovranno aggrapparsi per sconfiggere i bianconeri. L’ex giocatore del Bayern Monaco infatti è imbattuto nei sette precedenti contro la Juventus, pur non avendo mai siglato un gol. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

