Pronti a fermare Ronaldo e compagni. Tutti i difensori della Fiorentina sono disponibili

Il Corriere dello Sport, fa il punto sulla difesa viola. Iachini torna ad avere tutti disponibili. Toccherà a lui decidere chi farà giocare nel trio davanti a Dragowski. Il portiere polacco, è rimasto con la rete inviolata solo in sei occasioni, compresa la gara di andata contro la Juventus. In merito, il tecnico marchigiano dovrà tirare su un muro invalicabile. Le soluzioni d’altronde non mancano. C’è Milenkovic, che torna abile arruolato dopo il turno di squalifica.

C’è pure Igor, rientrato dopo il lungo infortunio muscolare. La Fiorentina si affida anche a Caceres, il quale ha segnato due gol, uno alla Juventus, nella gara di andata e uno martedì sera al Verona. A disposizione c’è Martinez Quarta, in poco tempo è diventato un punto di riferimento del reparto difensivo. Completa la retroguardia Pezzella. Il quale vuole azzerare i momenti poco felici di questa stagione.

Domenica bisognerà trovare l’alchimia giusta per fermare Cristiano Ronaldo e compagni. La tentazione di Iachini è di riproporre lo schieramento difensivo del Bentegodi. Con Milenkovic che potrebbe entrare a partita in corso. Ovviamente, ogni decisione sarà ragionata fino all’ultimo. La Fiorentina per essere artefice del proprio destino, deve aumentare i punti di vantaggio sulla terzultima. La prima soluzione da mettere in pratica, è subire meno gol possibili.

