Notizie Mckennie Fiorentina

McKennie pallino di Paratici. Nazione: “Rinnovo lontano, la Fiorentina proverà a ri-trattare con la Juve”
29 dicembre 2025 09:33
Viviano sbotta a TVPlay contro Mckennie: "Fossi la Meloni non ti farei più entrare! Tutta Italia ti insulta"
25 giugno 2025 22:12
McKennie: "Kean aveva bisogno di fiducia. Alla Juve tutti dubitavano di lui e l'ho trovato ingiusto"
16 dicembre 2024 17:45
È ufficiale, niente Fiorentina per McKennie: il centrocampista rinnova con la Juventus fino al 2026
23 agosto 2024 16:59
Niente Fiorentina per McKennie, l'americano rinnova con la Juventus fino al 2026 e torna fondamentale per Thiago Motta
22 agosto 2024 18:16
Thiago Motta conferma McKennie e lo convoca, Chiesa out e sempre più fuori dal progetto bianconero
19 agosto 2024 13:28
Thiago Motta toglie McKennie dal mercato: "È un giocatore utile e funzionale alle nostre esigenze"
18 agosto 2024 18:04
Fiorentina alla finestra. McKennie fa pace con Thiago Motta, ma resta in uscita in questa sessione di mercato
16 agosto 2024 16:04
McKennie adesso può restare alla Juventus, alla Fiorentina aveva chiesto 4 milioni di ingaggio
16 agosto 2024 12:32
TMW: "Fiorentina pronta all'assalto per McKennie, la pista con la Juve si può riaprire a breve"
16 agosto 2024 09:26
Dagli USA: "Mckennie mette la Fiorentina in cima alla lista delle preferenze per il suo futuro, no MLS"
13 agosto 2024 18:04
Gazzetta: “McKennie o Kostic alla Fiorentina ma non per Nico Gonzalez. Trattative slegate”
12 agosto 2024 08:40
Gazzetta: "Non solo Richardson, la Fiorentina continua a lavorare su piste non tramontate del tutto"
11 agosto 2024 10:24
Tuttosport: "Juve a caccia di esterni. Giuntoli usa Arthur e McKennie per arrivare a Nico"
09 agosto 2024 07:55
Gazzetta: "La Juve spinge per Nico Gonzalez, idea Arthur o McKennie come contropartita"
06 agosto 2024 09:34
Gazzetta: “Nico alla Juve? Sì ma solo con McKennie o Arthur come contropartite”
05 agosto 2024 08:42
Pedullà rivela: "McKennie per ora sta rifiutando tutto. Chiede 4 milioni netti a stagione alla prossima squadra"
05 agosto 2024 00:16
Pedullà: "Szczęsny e McKennie hanno rifiutato qualsiasi destinazione, anche la Fiorentina"
03 agosto 2024 23:29
Dalla Germania, Non solo Fiorentina per McKennie: il centrocampista apre ad un ritorno in Bundesliga
03 agosto 2024 18:26
Pedullà chiarisce: "Nessun intermediario per Tessmann oggi al Viola Park, McKennie in stand-by"
03 agosto 2024 00:40
Tuttosport: "McKennie-Fiorentina possibile, entourage atteso in Italia per superare lo scoglio ingaggio"
02 agosto 2024 12:12
Gazzetta: “Nico vuole la Juventus, Giuntoli studia l’offerta. McKennie la contropartita per abbassare il prezzo?”
02 agosto 2024 08:56
Pedullà ribadisce: "La Fiorentina per Nico vuole solo cash, per poi puntare su Gudmundsson"
01 agosto 2024 23:42
Pedullà: "La Juve vuole Nico inserendo contropartite: la Fiorentina chiede McKennie, non Szczesny"
01 agosto 2024 19:48
TMW, Non solo la Fiorentina su McKennie: il Galatasaray pronto ad offrire 15 milioni alla Juve
01 agosto 2024 18:44
Nazione: “McKennie? Resta un’opzione per la Fiorentina, la trattativa può decollare. Ostacolo ingaggio”
01 agosto 2024 09:37
Tuttosport riporta: "Mckennie obbiettivo viola per il centrocampo, ci saranno contatti tra le società"
31 luglio 2024 13:05
Marchetti: "McKennie-Fiorentina? Penso che la trattativa possa sbloccarsi verso la fine del mercato"
30 luglio 2024 17:46
Cm.it rivela: "McKennie alla Fiorentina potrebbe sbloccarsi con uno scambio alla pari con Amrabat"
30 luglio 2024 12:19
Nazione: "McKennie alla Fiorentina? Lo scoglio è l'ingaggio. Lui non ha ancora aperto ai viola"
30 luglio 2024 09:55
Tuttosport: "Il piano della Fiorentina è McKennie per Amrabat ma per il marocchino servono 18 milioni"
30 luglio 2024 09:18
Pedullà: "Attesi 3-4 colpi a centrocampo. Per Tessmann si insiste, McKennie proposto"
30 luglio 2024 00:40
Tuttosport: "McKennie aspetta un club che fa la Champions. Per Lovric offerta troppo bassa"
29 luglio 2024 09:34
Da Torino, McKennie chiede almeno 2,5 milioni. Per andare alla Fiorentina deve ridursi l'ingaggio
28 luglio 2024 19:38
La Nazione scrive: "McKennie vale 10 milioni. Dopo l'affare Kean, rapporti eccellenti tra Fiorentina Juve"
28 luglio 2024 18:15
Corriere dello Sport: "La Fiorentina aspetta il Chelsea per Casadei. Troppo alto l'ingaggio di McKennie"
28 luglio 2024 08:50
Corriere dello Sport: "Prima offerta della Fiorentina per Tessmann, per McKennie nodo ingaggio"
27 luglio 2024 12:18
Nazione: "McKennie-Fiorentina? Si potrebbe chiudere a 10+bonus. Ora palla al giocatore"
27 luglio 2024 09:34
Gazzetta: "Piace McKennie, la Juve chiede 13 milioni. Rispunta l'idea Rugani per la difesa"
26 luglio 2024 09:40
Pedullà: "Mckennie lascerà la Juve, piace alla Fiorentina ma ancora nessuna trattativa"
25 luglio 2024 23:53
Da Torino: non solo Mckennie, chiesto anche Rugani, i viola studiano il doppio colpo
25 luglio 2024 23:41
Pedullà: "McKennie piace alla Fiorentina ma ancora nessun contatto con la Juventus"
25 luglio 2024 18:13
Il vergognoso gesto di Mckennie, lo juventino ha le mani sudate e le asciuga sul fotografo a bordo campo
26 novembre 2022 17:08
In casa Juventus già mettono le mani avanti per la Fiorentina, Arthur in dubbio e Locatelli out
14 aprile 2022 13:18
Tuttosport, Castrovilli-McKennie e quello scambio che saltò lo scorso giugno
05 novembre 2021 11:32
McKennie ci ricasca, escluso dalla nazionale perchè ha violato il protocollo Covid
06 settembre 2021 12:37
Tuttosport svela il retroscena: “Castrovilli poteva andare alla Juventus e McKennie alla Fiorentina”
21 giugno 2021 09:04
La Juventus contro la Fiorentina si gioca quasi tutto, Pirlo cambia a centrocampo, fuori McKennie
23 aprile 2021 13:35
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