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Notizie Mckennie Fiorentina

McKennie pallino di Paratici. Nazione: “Rinnovo lontano, la Fiorentina proverà a ri-trattare con la Juve”

29 dicembre 2025 09:33

Viviano sbotta a TVPlay contro Mckennie: "Fossi la Meloni non ti farei più entrare! Tutta Italia ti insulta"

25 giugno 2025 22:12

McKennie: "Kean aveva bisogno di fiducia. Alla Juve tutti dubitavano di lui e l'ho trovato ingiusto"

16 dicembre 2024 17:45

È ufficiale, niente Fiorentina per McKennie: il centrocampista rinnova con la Juventus fino al 2026

23 agosto 2024 16:59

Niente Fiorentina per McKennie, l'americano rinnova con la Juventus fino al 2026 e torna fondamentale per Thiago Motta

22 agosto 2024 18:16

Thiago Motta conferma McKennie e lo convoca, Chiesa out e sempre più fuori dal progetto bianconero

19 agosto 2024 13:28

Thiago Motta toglie McKennie dal mercato: "È un giocatore utile e funzionale alle nostre esigenze"

18 agosto 2024 18:04

Fiorentina alla finestra. McKennie fa pace con Thiago Motta, ma resta in uscita in questa sessione di mercato

16 agosto 2024 16:04

McKennie adesso può restare alla Juventus, alla Fiorentina aveva chiesto 4 milioni di ingaggio

16 agosto 2024 12:32

TMW: "Fiorentina pronta all'assalto per McKennie, la pista con la Juve si può riaprire a breve"

16 agosto 2024 09:26

Dagli USA: "Mckennie mette la Fiorentina in cima alla lista delle preferenze per il suo futuro, no MLS"

13 agosto 2024 18:04

Gazzetta: “McKennie o Kostic alla Fiorentina ma non per Nico Gonzalez. Trattative slegate”

12 agosto 2024 08:40

Gazzetta: "Non solo Richardson, la Fiorentina continua a lavorare su piste non tramontate del tutto"

11 agosto 2024 10:24

Tuttosport: "Juve a caccia di esterni. Giuntoli usa Arthur e McKennie per arrivare a Nico"

09 agosto 2024 07:55

Gazzetta: "La Juve spinge per Nico Gonzalez, idea Arthur o McKennie come contropartita"

06 agosto 2024 09:34

Gazzetta: “Nico alla Juve? Sì ma solo con McKennie o Arthur come contropartite”

05 agosto 2024 08:42

Pedullà rivela: "McKennie per ora sta rifiutando tutto. Chiede 4 milioni netti a stagione alla prossima squadra"

05 agosto 2024 00:16

Pedullà: "Szczęsny e McKennie hanno rifiutato qualsiasi destinazione, anche la Fiorentina"

03 agosto 2024 23:29

Dalla Germania, Non solo Fiorentina per McKennie: il centrocampista apre ad un ritorno in Bundesliga

03 agosto 2024 18:26

Pedullà chiarisce: "Nessun intermediario per Tessmann oggi al Viola Park, McKennie in stand-by"

03 agosto 2024 00:40

Tuttosport: "McKennie-Fiorentina possibile, entourage atteso in Italia per superare lo scoglio ingaggio"

02 agosto 2024 12:12

Gazzetta: “Nico vuole la Juventus, Giuntoli studia l’offerta. McKennie la contropartita per abbassare il prezzo?”

02 agosto 2024 08:56

Pedullà ribadisce: "La Fiorentina per Nico vuole solo cash, per poi puntare su Gudmundsson"

01 agosto 2024 23:42

Pedullà: "La Juve vuole Nico inserendo contropartite: la Fiorentina chiede McKennie, non Szczesny"

01 agosto 2024 19:48

TMW, Non solo la Fiorentina su McKennie: il Galatasaray pronto ad offrire 15 milioni alla Juve

01 agosto 2024 18:44

Nazione: “McKennie? Resta un’opzione per la Fiorentina, la trattativa può decollare. Ostacolo ingaggio”

01 agosto 2024 09:37

Tuttosport riporta: "Mckennie obbiettivo viola per il centrocampo, ci saranno contatti tra le società"

31 luglio 2024 13:05

Marchetti: "McKennie-Fiorentina? Penso che la trattativa possa sbloccarsi verso la fine del mercato"

30 luglio 2024 17:46

Cm.it rivela: "McKennie alla Fiorentina potrebbe sbloccarsi con uno scambio alla pari con Amrabat"

30 luglio 2024 12:19

Nazione: "McKennie alla Fiorentina? Lo scoglio è l'ingaggio. Lui non ha ancora aperto ai viola"

30 luglio 2024 09:55

Tuttosport: "Il piano della Fiorentina è McKennie per Amrabat ma per il marocchino servono 18 milioni"

30 luglio 2024 09:18

Pedullà: "Attesi 3-4 colpi a centrocampo. Per Tessmann si insiste, McKennie proposto"

30 luglio 2024 00:40

Tuttosport: "McKennie aspetta un club che fa la Champions. Per Lovric offerta troppo bassa"

29 luglio 2024 09:34

Da Torino, McKennie chiede almeno 2,5 milioni. Per andare alla Fiorentina deve ridursi l'ingaggio

28 luglio 2024 19:38

La Nazione scrive: "McKennie vale 10 milioni. Dopo l'affare Kean, rapporti eccellenti tra Fiorentina Juve"

28 luglio 2024 18:15

Corriere dello Sport: "La Fiorentina aspetta il Chelsea per Casadei. Troppo alto l'ingaggio di McKennie"

28 luglio 2024 08:50

Corriere dello Sport: "Prima offerta della Fiorentina per Tessmann, per McKennie nodo ingaggio"

27 luglio 2024 12:18

Nazione: "McKennie-Fiorentina? Si potrebbe chiudere a 10+bonus. Ora palla al giocatore"

27 luglio 2024 09:34

Gazzetta: "Piace McKennie, la Juve chiede 13 milioni. Rispunta l'idea Rugani per la difesa"

26 luglio 2024 09:40

Pedullà: "Mckennie lascerà la Juve, piace alla Fiorentina ma ancora nessuna trattativa"

25 luglio 2024 23:53

Da Torino: non solo Mckennie, chiesto anche Rugani, i viola studiano il doppio colpo

25 luglio 2024 23:41

Pedullà: "McKennie piace alla Fiorentina ma ancora nessun contatto con la Juventus"

25 luglio 2024 18:13

Il vergognoso gesto di Mckennie, lo juventino ha le mani sudate e le asciuga sul fotografo a bordo campo

26 novembre 2022 17:08

In casa Juventus già mettono le mani avanti per la Fiorentina, Arthur in dubbio e Locatelli out

14 aprile 2022 13:18

Tuttosport, Castrovilli-McKennie e quello scambio che saltò lo scorso giugno

05 novembre 2021 11:32

McKennie ci ricasca, escluso dalla nazionale perchè ha violato il protocollo Covid

06 settembre 2021 12:37

Tuttosport svela il retroscena: “Castrovilli poteva andare alla Juventus e McKennie alla Fiorentina”

21 giugno 2021 09:04

La Juventus contro la Fiorentina si gioca quasi tutto, Pirlo cambia a centrocampo, fuori McKennie

23 aprile 2021 13:35

Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata

22 dicembre 2020 20:06

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