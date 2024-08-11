Gazzetta: "Non solo Richardson, la Fiorentina continua a lavorare su piste non tramontate del tutto"

La Fiorentina continua a lavorare per trovare i profili giusti a centrocampo da regalare a mister Palladino

Domani sarà il giorno di Richardson: il centrocampista marocchino arriverà a Firenze per sottoporsi alle consuete visite mediche e firmare il contratto. La dirigenza viola continua a lavorare intensamente per rinforzare il centrocampo a disposizione di Palladino, con Weston McKennie che sembra essere l'obiettivo principale. Tuttavia, sarà necessario convincere il giocatore a ridurre il proprio ingaggio. McKennie, comunque, non è l'unico nome sulla lista di Daniele Pradè. Tra i profili monitorati dalla dirigenza, restano attive le piste che portano a Edoardo Bove, per il quale la Roma ha abbassato le richieste, e a Tanner Tessmann, che aveva già raggiunto un accordo con i viola prima che i suoi agenti complicassero la trattativa. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.

Nazione: "Incontro Amrabat-Goretti. Cambiano i piani? Palladino lo vorrebbe con se"

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