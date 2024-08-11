La Nazione rivela: "Incontro Amrabat-Goretti in Germania. Cambiano i piani? Palladino lo stima"

Palladino sarebbe felice di allenare Amrabat

Sofyan Amrabat è tornato in campo nell'amichevole contro il Friburgo, nonostante avesse solo tre allenamenti con la squadra, e ha impressionato l'allenatore Raffaele Palladino, che lo ha schierato titolare. Palladino ha elogiato Amrabat, sottolineando il buon rapporto nato tra loro e lasciando intendere che sarebbe felice di allenarlo per l'intera stagione, nonostante le incertezze sul suo futuro. Questo potrebbe influire sui piani di mercato della Fiorentina, come suggerisce il lungo colloquio tra Amrabat e il direttore tecnico Goretti prima della partita. Nonostante la sfida terminata 2-2 dopo 135 minuti di gioco, la Fiorentina sembra fisicamente pronta per l'esordio in campionato contro il Parma, anche se la squadra è ancora incompleta. Lo scrive La Nazione.

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