Notizie United Fiorentina

Corriere dello Sport: “Il Manchester United osserva Comuzzo ma la Fiorentina chiede dai 35 milioni in su”
09 agosto 2025 09:14
De Ligt: "Conosco bene la Fiorentina, sarà molto stimolante per noi sfidarla domani"
08 agosto 2025 21:49
Corriere dello Sport svela: “Kean chiede 20 milioni di ingaggio all’Al Qadsiah ma occhio allo United”
25 giugno 2025 08:32
Tuttosport: "Juve, Inter e United su Comuzzo. La Fiorentina vuole 50 milioni"
30 maggio 2025 08:42
Sportmediaset riporta: "Lo United piomba su Kean, gli inglesi sono pronti a pagare la clausola nel mese di luglio"
25 maggio 2025 15:47
Nazione: “Napoli e United su Kean, sarà decisiva la sua volontà. Prossima settimana cruciale”
21 maggio 2025 08:52
Corriere Fiorentino: "Zero offerte per Amrabat, in mancanza di opzioni resterà alla Fiorentina"
26 agosto 2024 09:11
La Nazione rivela: "Incontro Amrabat-Goretti in Germania. Cambiano i piani? Palladino lo stima"
11 agosto 2024 08:04
TMW, Amrabat-United ai titoli di coda. Il centrocampista non vuole restare alla Fiorentina: servono 15 milioni
29 aprile 2024 15:25
Gazzetta: “La Juventus piomba su Amrabat, potrebbe essere un’occasione per i bianconeri”
26 marzo 2024 08:22
Corriere Fiorentino, Amrabat in estate tornerà alla Fiorentina e sarà un caso spinoso, non vuole restare a Firenze
05 marzo 2024 08:56
Ten Hag critica Amrabat: "Ci tiriamo la zappa sui piedi da soli, regaliamo dei gol"
04 ottobre 2023 13:30
Amrabat: "Ho esaudito il mio sogno. Ruolo? Se c'è da aiutare la squadra gioco anche in porta"
27 settembre 2023 17:00
Gazzetta, lo United ha già deciso sul riscatto di Amrabat. Maxime con Arthur? Ingaggio da 1,5 milioni
02 settembre 2023 09:23
Nazione: "Amrabat, oggi nuovo contatto Fiorentina-United. Ieri arrivata dal Fulham proposta da 30 milioni"
01 settembre 2023 10:06
Nazione, Manchester United-Amrabat, lo sconto non arriverà. Amrabat spera ancora in un trasferimento
19 agosto 2023 08:55
Nazione, Amrabat costa troppo per Manchester United e Juve. Andrà al Liverpool?
18 agosto 2023 08:09
Corriere Fiorentino: "Fiorentina, per Amrabat servono almeno 30 milioni. Interesse Juve poco concreto, c'è lo United"
10 agosto 2023 09:26
Gazzetta: "Lo United frena per Amrabat, vuole offrire meno di 25 milioni e puntare sui bonus"
27 luglio 2023 08:44
Gazzetta, si infrange il sogno Barcellona per Amrabat, l'offerta era troppo bassa. C'è lo United
25 luglio 2023 08:53
Nazione: "Amrabat resta alla Fiorentina? C'è distanza con lo United, pronta offerta da 25 milioni"
24 luglio 2023 08:23
Nazione: "Manchester United su Amrabat, nelle prossime ore arriverà l'offerta ufficiale"
21 luglio 2023 09:08
Dall'Inghilterra: lo United aspetta la cessione di un centrocampista. Poi l'offerta per Amrabat
17 luglio 2023 17:10
Nazione rivela: "Amrabat piace alla Roma che però non ha i soldi per comprarlo. C'è lo United"
15 luglio 2023 08:35
Cavani rivela: "Ho due o tre proposte dall'Europa, deciderò dopo aver fatto le vacanze"
20 giugno 2022 12:44
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