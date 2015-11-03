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Notizie United Fiorentina

Corriere dello Sport: “Il Manchester United osserva Comuzzo ma la Fiorentina chiede dai 35 milioni in su”

09 agosto 2025 09:14

De Ligt: "Conosco bene la Fiorentina, sarà molto stimolante per noi sfidarla domani"

08 agosto 2025 21:49

Corriere dello Sport svela: “Kean chiede 20 milioni di ingaggio all’Al Qadsiah ma occhio allo United”

25 giugno 2025 08:32

Tuttosport: "Juve, Inter e United su Comuzzo. La Fiorentina vuole 50 milioni"

30 maggio 2025 08:42

Sportmediaset riporta: "Lo United piomba su Kean, gli inglesi sono pronti a pagare la clausola nel mese di luglio"

25 maggio 2025 15:47

Nazione: “Napoli e United su Kean, sarà decisiva la sua volontà. Prossima settimana cruciale”

21 maggio 2025 08:52

Corriere Fiorentino: "Zero offerte per Amrabat, in mancanza di opzioni resterà alla Fiorentina"

26 agosto 2024 09:11

La Nazione rivela: "Incontro Amrabat-Goretti in Germania. Cambiano i piani? Palladino lo stima"

11 agosto 2024 08:04

TMW, Amrabat-United ai titoli di coda. Il centrocampista non vuole restare alla Fiorentina: servono 15 milioni

29 aprile 2024 15:25

Gazzetta: “La Juventus piomba su Amrabat, potrebbe essere un’occasione per i bianconeri”

26 marzo 2024 08:22

Corriere Fiorentino, Amrabat in estate tornerà alla Fiorentina e sarà un caso spinoso, non vuole restare a Firenze

05 marzo 2024 08:56

Ten Hag critica Amrabat: "Ci tiriamo la zappa sui piedi da soli, regaliamo dei gol"

04 ottobre 2023 13:30

Amrabat: "Ho esaudito il mio sogno. Ruolo? Se c'è da aiutare la squadra gioco anche in porta"

27 settembre 2023 17:00

Gazzetta, lo United ha già deciso sul riscatto di Amrabat. Maxime con Arthur? Ingaggio da 1,5 milioni 

02 settembre 2023 09:23

Nazione: "Amrabat, oggi nuovo contatto Fiorentina-United. Ieri arrivata dal Fulham proposta da 30 milioni"

01 settembre 2023 10:06

Nazione, Manchester United-Amrabat, lo sconto non arriverà. Amrabat spera ancora in un trasferimento

19 agosto 2023 08:55

Nazione, Amrabat costa troppo per Manchester United e Juve. Andrà al Liverpool?

18 agosto 2023 08:09

Corriere Fiorentino: "Fiorentina, per Amrabat servono almeno 30 milioni. Interesse Juve poco concreto, c'è lo United"

10 agosto 2023 09:26

Gazzetta: "Lo United frena per Amrabat, vuole offrire meno di 25 milioni e puntare sui bonus"

27 luglio 2023 08:44

Gazzetta, si infrange il sogno Barcellona per Amrabat, l'offerta era troppo bassa. C'è lo United

25 luglio 2023 08:53

Nazione: "Amrabat resta alla Fiorentina? C'è distanza con lo United, pronta offerta da 25 milioni"

24 luglio 2023 08:23

Nazione: "Manchester United su Amrabat, nelle prossime ore arriverà l'offerta ufficiale"

21 luglio 2023 09:08

Dall'Inghilterra: lo United aspetta la cessione di un centrocampista. Poi l'offerta per Amrabat

17 luglio 2023 17:10

Nazione rivela: "Amrabat piace alla Roma che però non ha i soldi per comprarlo. C'è lo United"

15 luglio 2023 08:35

Cavani rivela: "Ho due o tre proposte dall'Europa, deciderò dopo aver fatto le vacanze"

20 giugno 2022 12:44

Cavani alla Fiorentina? Lui non chiude: "Cerco un posto dove stare bene, in qualsiasi campionato"

11 maggio 2022 12:50

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