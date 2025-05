Nazione: “Napoli e United su Kean, sarà decisiva la sua volontà. Prossima settimana cruciale”

La Fiorentina si trova ora in una settimana senza impegni sul campo, un momento ideale per concentrarsi sul futuro e pianificare le prossime mosse di mercato. Al centro dell’attenzione c’è Moise Kean, nome evidenziato più volte nell’agenda societaria. Dopo una stagione straordinaria con la maglia viola, l’attaccante ha completamente rilanciato la sua carriera, trasformando la clausola rescissoria da 52 milioni – un tempo considerata proibitiva – in un’occasione appetibile per molti club europei.

Kean ha ritrovato a Firenze continuità, fiducia e un ruolo centrale che gli erano mancati alla Juventus e al PSG. Il suo rendimento lo ha proiettato tra i migliori attaccanti della Serie A e lo ha reso quasi certamente il centravanti di riferimento per la Nazionale italiana di Spalletti. Inevitabilmente, il mercato si è acceso intorno a lui: interessamenti concreti arrivano da squadre come il Manchester United e il Napoli. Tuttavia, la Fiorentina e il presidente Rocco Commisso sono determinati a trattenerlo, considerandolo il fulcro su cui costruire il futuro del club.

Il nodo principale, però, resta la volontà di Kean. A Firenze è amato e ha raggiunto livelli importanti, ma il suo futuro dipenderà anche da eventuali proposte più allettanti o stimolanti. La società viola punta a una decisione rapida: trattenere Kean e magari proporgli subito un rinnovo, evitando che la clausola diventi una porta d’ingresso per i grandi club. La prossima settimana, quindi, sarà cruciale per capire se Firenze resterà la sua casa o se cederà al richiamo di nuove sfide. Lo scrive La Nazione.