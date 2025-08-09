9 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Il Manchester United osserva Comuzzo ma la Fiorentina chiede dai 35 milioni in su”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Il Manchester United osserva Comuzzo ma la Fiorentina chiede dai 35 milioni in su”

Redazione

9 Agosto · 09:14

Aggiornamento: 9 Agosto 2025 · 09:14

TAG:

ComuzzoFiorentinaunited

Condividi:

di

Comuzzo è il pezzo pregiato della Fiorentina

Pietro Comuzzo, il pezzo pregiato della difesa della Fiorentina. Osservatori del Manchester United erano presenti, pochi giorni fa, al City Ground per assistere all’amichevole tra viola e Nottingham Forest. Gli stessi sono rimasti impressionati dalla prestazione roccioso del classe 2005. E quindi c’è da giurare che anche oggi, a Old Trafford sarà lui – De Gea a parte – l’osservato speciale. Non solo United però. Comuzzo piace a tanti da quelle parti, Bournemouth, Brighton e Sunderland.

Se a gennaio non c’erano stati i presupposti per lasciare andare Comuzzo (lo voleva il Napoli, ndr), sette mesi dopo il quadro è cambiato: perché i viola hanno l’esigenza di piazzare altri due-tre colpi per puntellare la rosa ma sono in questo momento bloccati da alcune cessioni in potenza ancora non concretizzate (ad esempio Ikoné e Beltran). Situazione diversa quindi, con la Fiorentina che ascolterà eventuali offerte dai 35 milioni in su. Occhio anche al Milan: in caso di cessione di Thiaw, i rossoneri nella lista degli acquisti hanno anche il classe 2005. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio