De Ligt: “Conosco bene la Fiorentina, sarà molto stimolante per noi sfidarla domani”

Ai canali ufficiali del Manchester United è intervenuto il difensore olandese dei Red Devils Matthijs De Ligt che ha giocato anche alla Juventus con cui ha già sfidato in Italia la Fiorentina e ha presentato la gara di domani dell’Old Trafford: “Conosco bene la Fiorentina perché l’ho affrontata con la Juventus e so che è una squadra di qualità, so come giocano e seguo ancora il campionato italiano, per noi giocare contro una squadra italiana è sempre molto stimolante.”

De Ligt ha giocato in Italia con la Juventus per tre stagioni dal 2019 al 2022 collezionando 117 presenze totali e 8 gol in tutte le competizioni per poi passare al Bayern Monaco e adesso agli inglesi.