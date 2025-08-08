8 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:11

De Ligt: “Conosco bene la Fiorentina, sarà molto stimolante per noi sfidarla domani”

Mirko Carmignani

8 Agosto · 21:49

Aggiornamento: 8 Agosto 2025 · 21:49

Il centrale olandese ha parlato ai canali ufficiali del club inglese per presentare la gara di domani pomeriggio

Ai canali ufficiali del Manchester United è intervenuto il difensore olandese dei Red Devils Matthijs De Ligt che ha giocato anche alla Juventus con cui ha già sfidato in Italia la Fiorentina e ha presentato la gara di domani dell’Old Trafford: “Conosco bene la Fiorentina perché l’ho affrontata con la Juventus e so che è una squadra di qualità, so come giocano e seguo ancora il campionato italiano, per noi giocare contro una squadra italiana è sempre molto stimolante.”

De Ligt ha giocato in Italia con la Juventus per tre stagioni dal 2019 al 2022 collezionando 117 presenze totali e 8 gol in tutte le competizioni per poi passare al Bayern Monaco e adesso agli inglesi.

