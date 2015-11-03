Notizie De Ligt Fiorentina

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De Ligt: "Conosco bene la Fiorentina, sarà molto stimolante per noi sfidarla domani"

08 agosto 2025 21:49

Tuttosport, in caso di addio di De Ligt, la Juventus vuole provarci per Igor e Milenkovic della Fiorentina

26 giugno 2022 12:58

Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano

14 febbraio 2022 10:40

Juventus-Fiorentina: ieri ho pianto, oggi, invece, sono disgustato da Sozza

07 novembre 2021 17:40

Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata

22 dicembre 2020 20:06

Il Lecce ferma la Juve 1-1. Un fallo di mano di De ligt regala il pari ai locali. E stasera l'Inter..

26 ottobre 2019 18:34

Mano di De Ligt in area al 92', var e rigore? No, l'arbitro nemmeno la va a vedere. Il Bologna è furioso

20 ottobre 2019 11:01

Antognoni: "Dispiace per Pioli, ma è successa un po' di 'maretta'. Montella scelta azzeccata.."

19 aprile 2019 22:34

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