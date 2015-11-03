Notizie De Ligt Fiorentina

De Ligt: "Conosco bene la Fiorentina, sarà molto stimolante per noi sfidarla domani"
08 agosto 2025 21:49
Tuttosport, in caso di addio di De Ligt, la Juventus vuole provarci per Igor e Milenkovic della Fiorentina
26 giugno 2022 12:58
Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano
14 febbraio 2022 10:40
Juventus-Fiorentina: ieri ho pianto, oggi, invece, sono disgustato da Sozza
07 novembre 2021 17:40
Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata
22 dicembre 2020 20:06
Il Lecce ferma la Juve 1-1. Un fallo di mano di De ligt regala il pari ai locali. E stasera l'Inter..
26 ottobre 2019 18:34
Mano di De Ligt in area al 92', var e rigore? No, l'arbitro nemmeno la va a vedere. Il Bologna è furioso
20 ottobre 2019 11:01
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