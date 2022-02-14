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Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano

I tre episodi da moviola in Atalanta-Juventus

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
14 febbraio 2022 10:40
Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano -
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L'analisi degli episodi arbitrali di Atalanta-Juventus con il DS bergamasco Marino che si è molto lamentato nel post gara ai microfoni di DAZN. La gara è poi terminata sul punteggio di 1-1: 1) Szczesny su Koopmeiners; 2) Hateboer fallo su De Sciglio; 3) il presunto fallo di mano di De Ligt

Gabriele Caldieron

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