Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano
I tre episodi da moviola in Atalanta-Juventus
A cura di Gabriele Caldieron
14 febbraio 2022 10:40
L'analisi degli episodi arbitrali di Atalanta-Juventus con il DS bergamasco Marino che si è molto lamentato nel post gara ai microfoni di DAZN. La gara è poi terminata sul punteggio di 1-1: 1) Szczesny su Koopmeiners; 2) Hateboer fallo su De Sciglio; 3) il presunto fallo di mano di De Ligt
Gabriele Caldieron
Kokorin andrà in Russia? Solo 8 giorni per il sì poi rescissione consensuale o addio a giugno
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