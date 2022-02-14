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Kokorin andrà in Russia? Solo 8 giorni per il sì poi rescissione consensuale o addio a giugno

Kokorin non è stato convocato per la gara contro lo Spezia, è in partenza?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 10:02
Kokorin andrà in Russia? Solo 8 giorni per il sì poi rescissione consensuale o addio a giugno - Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Niente convocazione per Kokorin, stasera a Spezia, ma alla Fiorentina rimane ancora e solo una settimana per risolvere la posizione dell'attaccante prima di ricorrere alla rescissione consensuale o addirittura rimandare l'addio al prossimo giugno. Fra 8 giorni chiuderà infatti il mercato russo. Lo scrive La Nazione.

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