Kokorin andrà in Russia? Solo 8 giorni per il sì poi rescissione consensuale o addio a giugno
Kokorin non è stato convocato per la gara contro lo Spezia, è in partenza?
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 10:02
Niente convocazione per Kokorin, stasera a Spezia, ma alla Fiorentina rimane ancora e solo una settimana per risolvere la posizione dell'attaccante prima di ricorrere alla rescissione consensuale o addirittura rimandare l'addio al prossimo giugno. Fra 8 giorni chiuderà infatti il mercato russo. Lo scrive La Nazione.
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