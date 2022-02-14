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Probabile formazione: Piatek dal 1', c'è Gonzalez, ballottaggio Sottil-Ikone nel tridente

La probabile formazione che stasera scenderà in campo contro lo Spezia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 09:49
Probabile formazione: Piatek dal 1', c'è Gonzalez, ballottaggio Sottil-Ikone nel tridente -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Piatek
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Senza Torreira e Bonaventura, squalificati, toccherà ad Amrabat e Castrovilli far girare la squadra. Con un obiettivo mettere gli attaccanti nelle migliori condizioni possibili. "Piatek è molto più avanti di Cabral e si è meritato la conferma". Avanti con il Pistolero insomma, con Gonzalez ed uno tra Sottil e Ikone. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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