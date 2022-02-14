Probabile formazione: Piatek dal 1', c'è Gonzalez, ballottaggio Sottil-Ikone nel tridente

La probabile formazione che stasera scenderà in campo contro lo Spezia

Senza Torreira e Bonaventura, squalificati, toccherà ad Amrabat e Castrovilli far girare la squadra. Con un obiettivo mettere gli attaccanti nelle migliori condizioni possibili. "Piatek è molto più avanti di Cabral e si è meritato la conferma". Avanti con il Pistolero insomma, con Gonzalez ed uno tra Sottil e Ikone. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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