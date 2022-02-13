Atalanta furiosa, Marino attacca arbitro Dazn: "Se conoscevi il regolamento arbitravi, non c'è serietà"

Toni duri e offensivi contro il moviolista di casa Dazn da parte di Marino, il dirigente dell'Atalanta ha attaccato in diretta

Furia Atalanta alla fine di Atalanta-Juventus, Gasperini non si è presentato davanti alle telecamere, lo ha fatto Umberto Marino, direttore generale della squadra di Bergamo, ha attaccato pesantemente l'arbitro di Dazn Luca Marelli, che in diretta tv aveva spiegato come non fosse espulsione per Szczęsny e non ci fosse rigore per l'Atalanta. Ma Marino appena ha preso la parola ha subito attaccato:

Marino (Atalanta): "Fortunatamente Luca Marelli non arbitra più, questa è la cosa più importnate, abbiamo una visione completamente diversa, c'era espulsione e c'era anche il rigore per noi, lo abbiamo visto sulla nostra pelle quotidianamente. Siamo seri, lasciate stare la vostra serietà, punto, questa è la nostra visione"

Risponde Marelli (Dazn): "Rispetto la sua opinione, non alzo i toni, ci mancherebbe, abbiamo visioni diverse, io ho spiegato attraverso il regolamento, che si trova sul sito dell'Aia e del gioco del calcio"

Marino: "Il suo regolamento, domani mattina lo rilegga bene. Se cosi fosse farebbe ancora l'arbitro"

Nonostante gli attacchi personali ed il tono provocatorio ed irrispettoso, il moviolista ed ex arbitro Luca Marelli, ha scelto di non rispondere e non cadere nelle provocazioni, ricordando bonariamente che ha 50 anni, dunque non può più stare sul campo

ITALIANO DIVERSO DA VLAHOVIC, LA SUA RISPOSTA

https://www.labaroviola.com/italiano-diverso-da-vlahovic-non-esiste-rispondere-che-e-una-partita-come-le-altre-contro-lo-spezia/165261/