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Notizie Marelli Fiorentina

Marelli condanna Parisi: "Appena sente la mano di Addai si getta per terra e simula un colpo al volto"

16 febbraio 2026 00:33

Marelli promuove Marchetti in Como-Fiorentina: “Episodi chiave valutati correttamente”

14 febbraio 2026 17:30

Marelli: “Non c’è il rigore della Fiorentina. Corretto quello su Zaccagni, ne manca uno su Gila”

07 gennaio 2026 23:40

Marelli incredulo: "Rigore per la Fiorentina non va mai tolto, normale contatto di gioco prima del fallo"

04 gennaio 2026 16:15

Marelli sicuro: "Rigore non dato a Vlahovic? Forzatura del protocollo. Il VAR non doveva intervenire"

22 novembre 2025 21:11

Marelli: "Manca un calcio di rigore chiaro all'Inter per una trattenuta di Comuzzo su Pio Esposito"

29 ottobre 2025 23:52

Marelli: “Non c è il rosso a Bijol, il secondo giallo è un errore grave perché prende solo il pallone”

26 maggio 2025 11:12

Marelli: "Il primo goal del Venezia è da annullare, c'è il tocco di mano Candè prima dello stop"

12 maggio 2025 21:00

Sentite Marelli: "Manca un rigore al Napoli. Giusto non espellere Gudmundsson"

09 marzo 2025 18:34

Marelli boccia Rapuano: "Manca l'espulsione a Pedro. Kean su Rovella non è da rosso, colpo fortuito"

26 gennaio 2025 23:47

Marelli e la moviola: "La rete di Kean era da annullare, la tocca con l'avambraccio destro"

04 gennaio 2025 23:17

Cagliari-Atalanta, Marelli non ha dubbi: "Il braccio di Kossounou allarga il volume, per me è rigore"

14 dicembre 2024 18:08

Marelli: "I due rigori per la Fiorentina sono netti, ma ce n'era uno anche per la Lazio"

23 settembre 2024 14:38

Sentite Marelli: "Il Var non ha immagini certe del braccio di Lazovic. Rimane decisione di campo"

05 maggio 2024 17:31

Disastro di Maria Caputi in Inter-Torino che espelle Tamezz, Marelli: "Non capisco, era solo giallo"

28 aprile 2024 14:09

Marelli non ha dubbi: "C'è rigore su Nico Gonzalez, Carnesecchi gli impedisce di andare sulla palla"

25 aprile 2024 13:54

De Rossi: "Oggi su Zalewski rigore netto. A Firenze rigore contro per un tocco sulla spalla"

01 aprile 2024 22:41

L'Atalanta perde 4-0 e Percassi se la prende con l'arbitro: "Partita falsata" ma Marelli lo smentisce in diretta

29 febbraio 2024 00:05

Marelli: "Giusto il rigore per la Fiorentina, Sommer fa gioco pericoloso. Su Lautaro è scontro di gioco"

28 gennaio 2024 23:40

Marelli non ha dubbi: "Ci sono tutti gli elementi per dare il rigore alla Fiorentina per il fallo su Ranieri"

28 gennaio 2024 21:42

Brutta figura di Marelli, dice che il secondo giallo di Zalewski non c'era e lo studio di DAZN lo smentisce

10 dicembre 2023 23:56

Marelli: "Ci stava un rigore per la Fiorentina al minuto 85, Mancini tocca di mano col braccio largo"

10 dicembre 2023 23:43

Il Napoli perde 0-3 in casa ma si attacca all'arbitro: "Ci manca un rigore e un gol è irregolare"

03 dicembre 2023 23:36

La Juventus vince con il solito aiuto arbitrale? Marelli: "Il calcio d'angolo del vantaggio è dubbio"

01 dicembre 2023 23:50

Sentite Marelli: "Favorevole all'espulsione temporanea. Ne gioverebbe anche lo spettacolo"

20 novembre 2023 16:15

Gol Atalanta di mano, Marelli denuncia: "Var non doveva intervenire, non c'è certezza. Grave errore"

22 ottobre 2023 20:43

Regalo dell'arbitro alla Roma, rosso a D'Ambrosio, ma prende la palla. Marelli in disaccordo: "Severo"

22 ottobre 2023 13:28

Marelli: "Il contatto tra Quarta e Osimhen è veramente discutibile, ci stava il rigore"

09 ottobre 2023 10:42

Presidente Genoa furioso attacca Marelli: "Lo spieghi a qualcun altro. Pulisic ha preso di mano"

07 ottobre 2023 23:55

Pulisic segna di mano, il Milan vince grazie ad un grave errore. Marelli: "Probabilmente mano, non è certo"

07 ottobre 2023 23:22

Marelli sul rigore di Kvara: "Molto generoso. Con campionato aperto sarebbe al centro delle polemiche"

08 maggio 2023 19:25

Il solito Marelli pro grandi, Thiago Motta lo attacca in diretta: "Secondo lui sono tutti rigori per il Milan"

15 aprile 2023 17:28

Marelli: "Abisso non ha arbitrato bene la partita. Il numero di falli fischiati in partita è sceso ampiamente"

20 marzo 2023 18:45

Marelli sul rigore annullato al Milan: "Meno male che c'è il Var, episodi del genere vanno valutati bene in campo"

06 marzo 2023 18:14

Marelli: "Gravissimo errore di Di Bello, rigore fischiato a Cabral a sensazione. Netto quello su Ikonè"

04 marzo 2023 23:19

Frey risponde a Marelli: "Grande Cabral! Qualcuno ha detto che doveva essere ammonito? Ma per favore"

24 febbraio 2023 16:40

Marelli: "Un errore far vedere l'immagine che dimostra che la palla di Cabral era entrata in porta"

24 febbraio 2023 14:32

Marelli contro l'esultanza di Cabral: "Antisportivo. Andava ammonito perché sbeffeggia la tecnologia arbitrale"

23 febbraio 2023 23:45

Marelli bacchetta Prontera: "Non doveva mettere lui il secondo pallone fuori dal campo"

19 febbraio 2023 22:19

Marelli spiega: "Gol di Vlahovic e Castrovilli sarebbero stati validi senza il fuorigioco automatico"

13 febbraio 2023 14:38

Viviano contro Marelli: "Dice ca**ta, rigore su Ikonè è netto. Arbitri favoriscono le grandi per equilibrio"

15 novembre 2022 00:04

MarellI: "Giusto togliere il rigore alla Fiorentina, Jovic non ha il pallone e non subisce nessun fallo"

06 novembre 2022 17:40

Marelli: "Senza Var Spezia-Fiorentina sarebbe stata falsata. Come ha fatto a non accorgersene?"

31 ottobre 2022 21:18

Marelli sugli episodi arbitrali: "Cortocircuito tra Valeri e Var: vi spiego la differenza tra i rigori di Firenze e Roma"

24 ottobre 2022 19:05

Marelli dà ragione alla Fiorentina: "Quello su Quarta è fallo, Orsato ha sbagliato e aveva visto tutto"

11 settembre 2022 18:19

Al Milan hanno già regalato rigore, Marelli: "Non era da assegnare, difensore Udinese non si muove"

13 agosto 2022 20:01

Grassia attacca: "Marelli ha detto che non bisognava andare al Var ma non ha detto se il fallo c'era o meno"

11 maggio 2022 19:33

Marelli non ha dubbi: "Rigore inesistente su Nico Gonzalez. Contatto minimo, strana chiamata del Var"

09 maggio 2022 23:50

Sceneggiata Mazzarri, dà la colpa all'arbitro e abbandona intervista: "Marelli è qui per difenderli"

24 aprile 2022 21:09

Marelli: "Ingiusto il primo giallo a Luperto, era fallo di Cabral. Corretto annullare il gol all'Empoli"

03 aprile 2022 15:13

Rigore regalato alla Roma, Marino furioso: "Marelli non dice verità, parla in base a bacino d'utenza"

13 marzo 2022 20:49

Marelli di Dazn non ha dubbi: "Il giallo per Bonaventura è sbagliato, rosso arriva per proteste"

27 febbraio 2022 04:16

Luca Marelli un vero signore: "Non ho rancore per l'attacco di Marino, può capitare nel post partita"

14 febbraio 2022 15:59

"Caro Marino, se non sai contare fino a cento stai a casa. Ci vuole rispetto ed educazione"

14 febbraio 2022 13:40

Atalanta furiosa, Marino attacca arbitro Dazn: "Se conoscevi il regolamento arbitravi, non c'è serietà"

13 febbraio 2022 23:37

Marelli: "Ottimo Marini su Zapata e Maehle. Non commento le dichiarazioni bergamasche"

13 settembre 2021 22:03

Marelli: "Il rigore dato alla Fiorentina è ineccepibile. Bonucci-Vlahovic? Non devono essere fischiati questi contattini"

25 aprile 2021 21:43

Ex arbitro Marelli: "Milenkovic merita due giornate di squalifica"

30 gennaio 2021 14:07

Marelli: "È evidente la simulazione di Mertens, il Var ha sbagliato doveva richiamare Massa. Su Ribery-Hysaj..."

25 agosto 2019 13:14

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