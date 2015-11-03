Notizie Marelli Fiorentina

Marelli condanna Parisi: "Appena sente la mano di Addai si getta per terra e simula un colpo al volto"
16 febbraio 2026 00:33
Marelli promuove Marchetti in Como-Fiorentina: “Episodi chiave valutati correttamente”
14 febbraio 2026 17:30
Marelli: “Non c’è il rigore della Fiorentina. Corretto quello su Zaccagni, ne manca uno su Gila”
07 gennaio 2026 23:40
Marelli incredulo: "Rigore per la Fiorentina non va mai tolto, normale contatto di gioco prima del fallo"
04 gennaio 2026 16:15
Marelli sicuro: "Rigore non dato a Vlahovic? Forzatura del protocollo. Il VAR non doveva intervenire"
22 novembre 2025 21:11
Marelli: "Manca un calcio di rigore chiaro all'Inter per una trattenuta di Comuzzo su Pio Esposito"
29 ottobre 2025 23:52
Marelli: “Non c è il rosso a Bijol, il secondo giallo è un errore grave perché prende solo il pallone”
26 maggio 2025 11:12
Marelli: "Il primo goal del Venezia è da annullare, c'è il tocco di mano Candè prima dello stop"
12 maggio 2025 21:00
Sentite Marelli: "Manca un rigore al Napoli. Giusto non espellere Gudmundsson"
09 marzo 2025 18:34
Marelli boccia Rapuano: "Manca l'espulsione a Pedro. Kean su Rovella non è da rosso, colpo fortuito"
26 gennaio 2025 23:47
Marelli e la moviola: "La rete di Kean era da annullare, la tocca con l'avambraccio destro"
04 gennaio 2025 23:17
Cagliari-Atalanta, Marelli non ha dubbi: "Il braccio di Kossounou allarga il volume, per me è rigore"
14 dicembre 2024 18:08
Marelli: "I due rigori per la Fiorentina sono netti, ma ce n'era uno anche per la Lazio"
23 settembre 2024 14:38
Sentite Marelli: "Il Var non ha immagini certe del braccio di Lazovic. Rimane decisione di campo"
05 maggio 2024 17:31
Disastro di Maria Caputi in Inter-Torino che espelle Tamezz, Marelli: "Non capisco, era solo giallo"
28 aprile 2024 14:09
Marelli non ha dubbi: "C'è rigore su Nico Gonzalez, Carnesecchi gli impedisce di andare sulla palla"
25 aprile 2024 13:54
De Rossi: "Oggi su Zalewski rigore netto. A Firenze rigore contro per un tocco sulla spalla"
01 aprile 2024 22:41
L'Atalanta perde 4-0 e Percassi se la prende con l'arbitro: "Partita falsata" ma Marelli lo smentisce in diretta
29 febbraio 2024 00:05
Marelli: "Giusto il rigore per la Fiorentina, Sommer fa gioco pericoloso. Su Lautaro è scontro di gioco"
28 gennaio 2024 23:40
Marelli non ha dubbi: "Ci sono tutti gli elementi per dare il rigore alla Fiorentina per il fallo su Ranieri"
28 gennaio 2024 21:42
Brutta figura di Marelli, dice che il secondo giallo di Zalewski non c'era e lo studio di DAZN lo smentisce
10 dicembre 2023 23:56
Marelli: "Ci stava un rigore per la Fiorentina al minuto 85, Mancini tocca di mano col braccio largo"
10 dicembre 2023 23:43
Il Napoli perde 0-3 in casa ma si attacca all'arbitro: "Ci manca un rigore e un gol è irregolare"
03 dicembre 2023 23:36
La Juventus vince con il solito aiuto arbitrale? Marelli: "Il calcio d'angolo del vantaggio è dubbio"
01 dicembre 2023 23:50
Sentite Marelli: "Favorevole all'espulsione temporanea. Ne gioverebbe anche lo spettacolo"
20 novembre 2023 16:15
Gol Atalanta di mano, Marelli denuncia: "Var non doveva intervenire, non c'è certezza. Grave errore"
22 ottobre 2023 20:43
Regalo dell'arbitro alla Roma, rosso a D'Ambrosio, ma prende la palla. Marelli in disaccordo: "Severo"
22 ottobre 2023 13:28
Marelli: "Il contatto tra Quarta e Osimhen è veramente discutibile, ci stava il rigore"
09 ottobre 2023 10:42
Presidente Genoa furioso attacca Marelli: "Lo spieghi a qualcun altro. Pulisic ha preso di mano"
07 ottobre 2023 23:55
Pulisic segna di mano, il Milan vince grazie ad un grave errore. Marelli: "Probabilmente mano, non è certo"
07 ottobre 2023 23:22
Marelli sul rigore di Kvara: "Molto generoso. Con campionato aperto sarebbe al centro delle polemiche"
08 maggio 2023 19:25
Il solito Marelli pro grandi, Thiago Motta lo attacca in diretta: "Secondo lui sono tutti rigori per il Milan"
15 aprile 2023 17:28
Marelli: "Abisso non ha arbitrato bene la partita. Il numero di falli fischiati in partita è sceso ampiamente"
20 marzo 2023 18:45
Marelli sul rigore annullato al Milan: "Meno male che c'è il Var, episodi del genere vanno valutati bene in campo"
06 marzo 2023 18:14
Marelli: "Gravissimo errore di Di Bello, rigore fischiato a Cabral a sensazione. Netto quello su Ikonè"
04 marzo 2023 23:19
Frey risponde a Marelli: "Grande Cabral! Qualcuno ha detto che doveva essere ammonito? Ma per favore"
24 febbraio 2023 16:40
Marelli: "Un errore far vedere l'immagine che dimostra che la palla di Cabral era entrata in porta"
24 febbraio 2023 14:32
Marelli contro l'esultanza di Cabral: "Antisportivo. Andava ammonito perché sbeffeggia la tecnologia arbitrale"
23 febbraio 2023 23:45
Marelli bacchetta Prontera: "Non doveva mettere lui il secondo pallone fuori dal campo"
19 febbraio 2023 22:19
Marelli spiega: "Gol di Vlahovic e Castrovilli sarebbero stati validi senza il fuorigioco automatico"
13 febbraio 2023 14:38
Viviano contro Marelli: "Dice ca**ta, rigore su Ikonè è netto. Arbitri favoriscono le grandi per equilibrio"
15 novembre 2022 00:04
MarellI: "Giusto togliere il rigore alla Fiorentina, Jovic non ha il pallone e non subisce nessun fallo"
06 novembre 2022 17:40
Marelli: "Senza Var Spezia-Fiorentina sarebbe stata falsata. Come ha fatto a non accorgersene?"
31 ottobre 2022 21:18
Marelli sugli episodi arbitrali: "Cortocircuito tra Valeri e Var: vi spiego la differenza tra i rigori di Firenze e Roma"
24 ottobre 2022 19:05
Marelli dà ragione alla Fiorentina: "Quello su Quarta è fallo, Orsato ha sbagliato e aveva visto tutto"
11 settembre 2022 18:19
Al Milan hanno già regalato rigore, Marelli: "Non era da assegnare, difensore Udinese non si muove"
13 agosto 2022 20:01
Grassia attacca: "Marelli ha detto che non bisognava andare al Var ma non ha detto se il fallo c'era o meno"
11 maggio 2022 19:33
Marelli non ha dubbi: "Rigore inesistente su Nico Gonzalez. Contatto minimo, strana chiamata del Var"
09 maggio 2022 23:50
Sceneggiata Mazzarri, dà la colpa all'arbitro e abbandona intervista: "Marelli è qui per difenderli"
24 aprile 2022 21:09
Marelli: "Ingiusto il primo giallo a Luperto, era fallo di Cabral. Corretto annullare il gol all'Empoli"
03 aprile 2022 15:13
Rigore regalato alla Roma, Marino furioso: "Marelli non dice verità, parla in base a bacino d'utenza"
13 marzo 2022 20:49
Marelli di Dazn non ha dubbi: "Il giallo per Bonaventura è sbagliato, rosso arriva per proteste"
27 febbraio 2022 04:16
Luca Marelli un vero signore: "Non ho rancore per l'attacco di Marino, può capitare nel post partita"
14 febbraio 2022 15:59
"Caro Marino, se non sai contare fino a cento stai a casa. Ci vuole rispetto ed educazione"
14 febbraio 2022 13:40
Atalanta furiosa, Marino attacca arbitro Dazn: "Se conoscevi il regolamento arbitravi, non c'è serietà"
13 febbraio 2022 23:37
Marelli: "Ottimo Marini su Zapata e Maehle. Non commento le dichiarazioni bergamasche"
13 settembre 2021 22:03
Marelli: "Il rigore dato alla Fiorentina è ineccepibile. Bonucci-Vlahovic? Non devono essere fischiati questi contattini"
25 aprile 2021 21:43
Ex arbitro Marelli: "Milenkovic merita due giornate di squalifica"
30 gennaio 2021 14:07
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