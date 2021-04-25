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Marelli: "Il rigore dato alla Fiorentina è ineccepibile. Bonucci-Vlahovic? Non devono essere fischiati questi contattini"

La moviola di Fiorentina-Juventus condotta da Luca Marelli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2021 21:43
Marelli: "Il rigore dato alla Fiorentina è ineccepibile. Bonucci-Vlahovic? Non devono essere fischiati questi contattini" -
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Marelli: "Il rigore dato alla Fiorentina è ineccepibile. Bonucci-Vlahovic? Non devono essere fischiati questi contattini"

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto come ospite a Tutti Convocati, programma radiofonico di Radio24, per esaminare gli episodi da moviola di Fiorentina-Juventus. Ecco le sue parole:

Contatto Bonucci-Vlahovic? C'è, ma non deve essere fischiato. Ha preso posizione e ha lasciato scorrere il pallone. Sono dell'idea che non devono essere fischiati i contattini. Il rigore dato ala Fiorentina? C'è poco da eccepire, il braccio è sopra all'altezza della spalla, quindi il rigore è praticamente automatico. Ci hanno messo un po' troppo a mandare Massa al VAR"

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