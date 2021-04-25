Marelli: "Il rigore dato alla Fiorentina è ineccepibile. Bonucci-Vlahovic? Non devono essere fischiati questi contattini"

La moviola di Fiorentina-Juventus condotta da Luca Marelli

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto come ospite a Tutti Convocati, programma radiofonico di Radio24, per esaminare gli episodi da moviola di Fiorentina-Juventus. Ecco le sue parole:

“Contatto Bonucci-Vlahovic? C'è, ma non deve essere fischiato. Ha preso posizione e ha lasciato scorrere il pallone. Sono dell'idea che non devono essere fischiati i contattini. Il rigore dato ala Fiorentina? C'è poco da eccepire, il braccio è sopra all'altezza della spalla, quindi il rigore è praticamente automatico. Ci hanno messo un po' troppo a mandare Massa al VAR"

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/commisso-ringrazio-amrabat-e-ribery-giocato-senza-bere-ne-mangiare-vittoria-mancata-4-punti-contro-juventus/138148/