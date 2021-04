Commisso: “Ringrazio Amrabat e Ribery, giocato senza bere nè mangiare. Vittoria mancata, 4 punti contro Juventus”

Alla fine della partita contro la Juventus, Rocco Commisso ha parlato ai canali social della Fiorentina, queste le sue parole:

“Abbiamo fatto una buonissima partita, potevamo vincere, ma l’1-1 contro una squadra forte come la Juventus va bene. Voglio ringraziare specialmente Amrabat e Ribery perché stanno facendo il Ramadan, hanno fatto una grande partita senza bere e senza mangiare. Con 4 punti contro la Juventus andiamo in Champions League e loro stanno a casa, è una battuta, non se la prendano i tifosi della Juventus (ride, ndr). Contro di noi hanno fatto solo 1 punto. Sono molto molto contento, vuol dire che ogni tanto il cuore messo dentro il campo paga, non solo lo stipendio dei calciatori. Voglio ringraziare i nostri tifosi che ci sono sempre vicini, ho visto i fuochi d’artificio anche con il sole. Il silenzio stampa ed il ritiro sono finiti oggi, i ragazzi si prenderanno un giorno di vacanza”.

