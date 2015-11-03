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Notizie Radio24 Fiorentina

Pardo: "Non c'è dubbio che le cose siano migliorate rispetto ai tempi di Cabral e Jovic"

16 luglio 2025 23:12

Nardella: "Franchi monumento nazionale, subirà un rinnovamento profondo. Pronto nel 2026"

03 marzo 2022 21:23

Carnevali: "Disponibili alla cessione di Berardi, ma sono mancate le condizioni. Felici della sua permanenza"

08 settembre 2021 15:25

Nardella: "Gattuso è l'ambizioso che ci serviva, si può essere ottimisti sul futuro"

27 maggio 2021 21:29

Marelli: "Il rigore dato alla Fiorentina è ineccepibile. Bonucci-Vlahovic? Non devono essere fischiati questi contattini"

25 aprile 2021 21:43

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