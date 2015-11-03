Notizie Radio24 Fiorentina

Pardo: "Non c'è dubbio che le cose siano migliorate rispetto ai tempi di Cabral e Jovic"
16 luglio 2025 23:12
Nardella: "Franchi monumento nazionale, subirà un rinnovamento profondo. Pronto nel 2026"
03 marzo 2022 21:23
Carnevali: "Disponibili alla cessione di Berardi, ma sono mancate le condizioni. Felici della sua permanenza"
08 settembre 2021 15:25
Nardella: "Gattuso è l'ambizioso che ci serviva, si può essere ottimisti sul futuro"
27 maggio 2021 21:29
Marelli: "Il rigore dato alla Fiorentina è ineccepibile. Bonucci-Vlahovic? Non devono essere fischiati questi contattini"
25 aprile 2021 21:43
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