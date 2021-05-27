Nardella: "Gattuso è l'ambizioso che ci serviva, si può essere ottimisti sul futuro"
Le parole di Dario Nardella ai microfoni di Radio24
Dario Nardella, sindaco di Firenze e della città metropolitana di Firenze, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, parlando anche del murales del Capitano Davide Astori inaugurato la settimana scorsa. Ecco le sue parole:
"La street art cresce molto nelle città italiane, così abbiamo contattato diversi artisti per abbellire le nostre strade. Ringrazio la onlus Cure2Childern, a cui Astori ha dato un mano in silenzio".
GATTUSO "È la persona ambiziosa che ci serviva, se il buongiorno si vede dal mattino si può essere ottimisti sul futuro. Obiettivi? Naturalmente fare meglio dell'ultimo campionato".
RESTYLING FRANCHI "Nei prossimi giorni partirà il concorso internazionale: la sfida non è solo costruire stadi nuovi ma anche trasformare strutture di rilevanza architettonica oggettiva in opere modernizzate".
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