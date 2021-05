Commisso: “Gattuso dà entusiasmo. Mai pensato di confermare Iachini. Dai fiorentini zero offerte”

Rocco Commisso ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole su Gattuso e sulla realtà viola economica e sportiva:

“Tutti i tifosi sono contenti di Gattuso e questo mi fa molto felice, che sia tornato l’entusiasmo, come due anni fa. Dico a tutti che spero che questo consenso rimanga a lungo, aiutate la squadra e aiutate la società, c’è stato un grande lavoro. Non voglio che tornino le critiche. Ho sempre voluto bene a Gattuso perchè mi somiglia tanto per come giocava in campo, lui mi piace tanto per i suoi valori, per la sua famiglia, perchè parla in faccia e non dice le cose dietro. Adesso le decisioni verranno prese nel momento giusto, cosi come fatto con Gattuso, lasciamo lavorare con calma la società. Iachini? La sua era una battuta, io non volevo rinnovare il contratto a lui, è stata fatta una battuta fatta passare dai giornalisti come verità. Volevamo cambiare allenatore già da diversi mesi. Superlega? Voglio dire ancora che è stata una cosa sbagliata, avrebbe reso i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Offerte dai fiorentini per la società? La mia era una battuta, sapevo già la risposta. Noi siamo senza debiti, dobbiamo essere sempre attenti alla situazione finanziaria. I fiorentini non hanno preso la Fiorentina quando costava pochi milioni, figuriamoci adesso. Questo vuol dire che piaccia o meno dovete stare con Rocco” conclude Commisso.

https://www.labaroviola.com/wp-content/uploads/2021/05/rocco_audio.mp3

