Iachini: "Ho fatto il massimo in questi due anni. Sempre legato alla Fiorentina, auguro a Gattuso il meglio"

Le parole rilasciate da Beppe Iachini ai microfoni di Radio Toscana

Parla a pochi giorni dalla sua ultima partita sulla panchina della Fiorentina Beppe Iachini. Intervenuto a Radio Toscana, l'ex tecnico viola ha parlato della sua esperienza sulla panchina gigliata e del suo successore, Gennaro Gattuso:

"Saluto tutti i tifosi con un abbraccio. Firenze è nel mio cuore e ci resterà per sempre. Penso di aver fatto il massimo che si poteva fare in questi due anni, l'anno scorso siamo risaliti dal terz'ultimo posto al decimo, quest'anno invece siamo riusciti a rimanere in Serie A".

Conclude Iachini: "La salvezza era un obiettivo fondamentale, rimarrò sempre legato alla Fiorentina e non posso far altro che augurare tutto il meglio possibile a Gattuso".

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