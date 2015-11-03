Notizie Radio Toscana Fiorentina

Antognoni rivela: "Dispiace essere fuori dalla Fiorentina, ma forse sono stato obbligato a lasciare"
23 giugno 2022 23:21
Ceccarini: "Possibile incontro Fiorentina-Empoli in serata. Viola non intenzionati a riscattare Zurkowski"
16 giugno 2022 16:44
Ceccarini: "Il problema di Odriozola è l'ingaggio di 4 milioni. Fiorentina valuta nuovi profili"
21 maggio 2022 10:02
Ceccarini spiega: "Fiorentina può riscattare Torreira entro il 31 maggio. Pagamento dilazionato fino al 2025"
21 maggio 2022 09:21
Resp. biglietteria ACF: "Volano le vendite: quota 25mila spettatori per Fiorentina-Juventus. Vogliamo il record"
17 maggio 2022 18:05
Baiano senza dubbi: "Italiano resterà alla guida della Fiorentina anche il prossimo anno"
05 maggio 2022 19:58
Corsi veste Vicario di viola? "Il suo prossimo step è giocare in un club importante come la Fiorentina"
04 maggio 2022 18:21
Fratini: "Italiano rimarrà alla Fiorentina con l'Europa. Altrimenti possibile lo scambio con Sarri"
27 aprile 2022 15:56
Attese trentamila persone al Franchi, nelle prime ventiquattro ore staccati novemila tagliandi
12 aprile 2022 17:59
Cecchi Gori ricorda: "Lo scudetto perso contro il Milan è il mio rimpianto più grande. Firenze unica"
11 aprile 2022 18:18
Orlando sicuro: "La Fiorentina non ha niente da perdere: è avvantaggiata nella corsa all'Europa"
21 marzo 2022 21:53
"Senza l'espulsione di Bonifazi sarebbe stata dura vincere per la Fiorentina. Partita sporca"
14 marzo 2022 21:39
"In arrivo novità per la vendita libera sui biglietti per la Juventus, stiamo parlando con la prefettura"
23 febbraio 2022 15:29
Paqual sicuro: ''Per l'Europa l'avversario della Fiorentina è la Roma. Odriozola fondamentale''
16 febbraio 2022 17:44
Ceccarini: "Vlahovic andava venduto a fine stagione, per l'Europa bisogna sperare nel miracolo"
01 febbraio 2022 16:56
Ceccarini rivela: "Nemmeno la Juventus si aspettava di poter prendere già a gennaio Vlahovic"
26 gennaio 2022 16:58
Tifosi viola infuriati: "Commisso ha dimostrato che del risultato non gli importa nulla, solo dei soldi"
26 gennaio 2022 16:25
Polverosi: "Se Cabral farà 30 gol saremo punto e da capo con la Juventus, Fiorentina deve fare salto"
26 gennaio 2022 15:42
Zazzaroni: "Con la cessione di Vlahovic la Fiorentina diventerebbe una succursale della Juventus"
24 gennaio 2022 15:37
Ceccarini svela: "La Fiorentina sta prendendo informazioni per Carboni e Cistana, idee per giugno"
19 gennaio 2022 16:10
De Sinopoli: "Avevamo già fatto il biglietto per Cagliari. Le altre non possono permettersi colpi"
19 gennaio 2022 15:54
Ceccarini rivela: "Fazio a Firenze indizio di mercato? La Fiorentina mi ha detto che non interessa"
18 gennaio 2022 17:12
Ceccarini: "Vlahovic non vuole l'Arsenal, se il Real chiede 20 milioni per Odriozola difficile resti"
18 gennaio 2022 15:46
Ceccarini: "Forte l'interesse dell'Empoli per Benassi. La Fiorentina sta cercando difensore affidabile"
17 gennaio 2022 16:56
Ceccarini: "Amrabat desiderato: Torino in pole. L'Atletico tornerà prepotente su Vlahovic"
05 gennaio 2022 22:34
Ceccarini: "La Fiorentina ha deciso di prendere Ikonè quando il Sassuolo ha fatto storie per Berardi"
23 dicembre 2021 17:00
Corsi pensa ancora alla Fiorentina: "Che regalo aver vinto contro i viola, adesso piedi per terra"
13 dicembre 2021 21:14
Ceccarini: "Ogni giorno è buono per chiudere Ikonè. Joao Pedro in viola è possibile a giugno"
10 dicembre 2021 18:01
Ceccarini: "La Fiorentina ha preso Ikonè per 15 milioni. Milenkovic non ha nessuna clausola"
07 dicembre 2021 20:22
Terracciano: "Non sono solo un 12. Arrabbiati dopo la Juventus. Gol subito? Deviazione decisiva"
11 novembre 2021 20:51
Mareggini: "Vlahovic professionista esemplare. Con il suo comportamento zittisce ogni cattivo pensiero"
25 ottobre 2021 17:44
Baiano: "Bisogna liberarsi velocemente da Vlahovic. Batistuta sarebbe rimasto a vita"
21 ottobre 2021 17:14
G. Berti: "Vlahovic mal consigliato dai procuratori. Sostituto? Lucca, è un Toni più veloce"
15 ottobre 2021 22:17
Pasqual contro Vlahovic: "Ma quale procuratore, è come nascondersi dietro un dito"
14 ottobre 2021 18:16
Firicano: "Vlahovic? L'Europa potrebbe cambiare le carte in tavola. È una trattativa moderna "
13 ottobre 2021 22:06
Perinetti: "Vlahovic? Mancano etica e rispetto. Questi casi faranno sprofondare il calcio"
11 ottobre 2021 22:13
Sorrentino: "Ma quale procuratore, decidono sempre i calciatori. Vlahovic sia riconoscente"
07 ottobre 2021 17:37
Orlando: "Kokorin non è giocatore di calcio. Fiorentina da sesto-settimo posto"
04 ottobre 2021 21:47
Corvino: "Nella mia seconda esperienza alla Fiorentina ho fatto un capolavoro"
29 settembre 2021 17:07
Orlando: "Odriozola fa le buche in terra. Giocatore fondamentale per la Fiorentina"
27 settembre 2021 20:44
Corrado: "Lucca alla Fiorentina? Rapporto con Commisso è ottimo, ero seduto vicino a lui"
23 settembre 2021 21:45
Vitale: "Italiano miglior acquisto della Fiorentina. I Viola daranno fastidio a tutti"
23 settembre 2021 21:06
Antognoni: "Dalla Fiorentina una roba inaspettata. Aspetto chiamata federazione che non arriva"
14 settembre 2021 18:27
Bongiorni: "In prospettiva Vlahovic è superiore ad Haaland. Bonaventura entusiasta di Italiano"
06 settembre 2021 16:33
Carobbi: "Fiorentina squadra competitiva, ma manca qualcosa. Vlahovic fuoriclasse, va tenuto il più possibile"
06 settembre 2021 16:26
Martorelli: "La Fiorentina è stata brava a tenere Milenkovic e Vlahovic"
03 settembre 2021 19:23
Orlando: "Fiorentina, buona rosa ma incompleta. Siamo indietro: manca feeling tra Commisso e dirigenti"
26 luglio 2021 22:12
Frey: "Ribery non ha ricevuto conferme di restare alla Fiorentina"
16 giugno 2021 18:10
Iachini: "Ho fatto il massimo in questi due anni. Sempre legato alla Fiorentina, auguro a Gattuso il meglio"
26 maggio 2021 17:32
Antognoni loda Gattuso: "Uno dei migliori allenatori sulla piazza, brava la società a muoversi"
26 maggio 2021 16:37
N. Pontello risponde a Baggio: "Solito vittimismo che sfocia in rancore. È il noto filo conduttore Baggio contro tutti"
07 maggio 2021 18:23
Zazzaroni: "Prade ha poche responsabilità sulla stagione fallimentare. È vittima di scelte di chi sta sopra lui"
22 aprile 2021 21:29
Venuti, parole strane su Vlahovic: "Spero che rimanga ma è giusto che segua i suoi sogni"
15 aprile 2021 19:58
Rossi: "La Fiorentina si salverà senza problemi. Prandelli? È coinvolto emotivamente, non vuole deludere"
22 marzo 2021 21:20
Frey: "Regalo di compleanno? Veder lottare la Fiorentina nei miglior stadi dell'Europa. Prossimamente uscirà il mio libro"
18 marzo 2021 21:25
Riganò: "Finalmente Vlahovic sta giocando da centravanti vero. Prandelli..."
22 febbraio 2021 15:55
Lippi: "Io dirigente della Fiorentina? Sarei pronto. Vlahovic deve mettersi a disposizione dei compagni"
15 febbraio 2021 18:48
Cosmi: "Vlahovic ricorda il primo Batistuta. Sta facendo vedere cosa è in grado di diventare"
03 febbraio 2021 19:33
Bellinazzo: "Il problema nella società viola sta nei ricavi"
11 dicembre 2020 18:06
Frey: "Ribery è preoccupato. La Fiorentina non è inferiore alla mia viola. Iachini esonero tardivo"
16 novembre 2020 17:01
VIDEO, Commisso suona con la fisarmonica l'inno della Fiorentina. È spettacolo in radio
29 ottobre 2019 19:33
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