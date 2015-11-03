Labaro Viola

Notizie Radio Toscana Fiorentina

Antognoni rivela: "Dispiace essere fuori dalla Fiorentina, ma forse sono stato obbligato a lasciare"

23 giugno 2022 23:21

Ceccarini: "Possibile incontro Fiorentina-Empoli in serata. Viola non intenzionati a riscattare Zurkowski"

16 giugno 2022 16:44

Ceccarini: "Il problema di Odriozola è l'ingaggio di 4 milioni. Fiorentina valuta nuovi profili"

21 maggio 2022 10:02

Ceccarini spiega: "Fiorentina può riscattare Torreira entro il 31 maggio. Pagamento dilazionato fino al 2025"

21 maggio 2022 09:21

Resp. biglietteria ACF: "Volano le vendite: quota 25mila spettatori per Fiorentina-Juventus. Vogliamo il record"

17 maggio 2022 18:05

Baiano senza dubbi: "Italiano resterà alla guida della Fiorentina anche il prossimo anno"

05 maggio 2022 19:58

Corsi veste Vicario di viola? "Il suo prossimo step è giocare in un club importante come la Fiorentina"

04 maggio 2022 18:21

Fratini: "Italiano rimarrà alla Fiorentina con l'Europa. Altrimenti possibile lo scambio con Sarri"

27 aprile 2022 15:56

Attese trentamila persone al Franchi, nelle prime ventiquattro ore staccati novemila tagliandi

12 aprile 2022 17:59

Cecchi Gori ricorda: "Lo scudetto perso contro il Milan è il mio rimpianto più grande. Firenze unica"

11 aprile 2022 18:18

Orlando sicuro: "La Fiorentina non ha niente da perdere: è avvantaggiata nella corsa all'Europa"

21 marzo 2022 21:53

"Senza l'espulsione di Bonifazi sarebbe stata dura vincere per la Fiorentina. Partita sporca"

14 marzo 2022 21:39

"In arrivo novità per la vendita libera sui biglietti per la Juventus, stiamo parlando con la prefettura"

23 febbraio 2022 15:29

Paqual sicuro: ''Per l'Europa l'avversario della Fiorentina è la Roma. Odriozola fondamentale''

16 febbraio 2022 17:44

Ceccarini: "Vlahovic andava venduto a fine stagione, per l'Europa bisogna sperare nel miracolo"

01 febbraio 2022 16:56

Ceccarini rivela: "Nemmeno la Juventus si aspettava di poter prendere già a gennaio Vlahovic"

26 gennaio 2022 16:58

Tifosi viola infuriati: "Commisso ha dimostrato che del risultato non gli importa nulla, solo dei soldi"

26 gennaio 2022 16:25

Polverosi: "Se Cabral farà 30 gol saremo punto e da capo con la Juventus, Fiorentina deve fare salto"

26 gennaio 2022 15:42

Zazzaroni: "Con la cessione di Vlahovic la Fiorentina diventerebbe una succursale della Juventus"

24 gennaio 2022 15:37

Ceccarini svela: "La Fiorentina sta prendendo informazioni per Carboni e Cistana, idee per giugno"

19 gennaio 2022 16:10

De Sinopoli: "Avevamo già fatto il biglietto per Cagliari. Le altre non possono permettersi colpi"

19 gennaio 2022 15:54

Ceccarini rivela: "Fazio a Firenze indizio di mercato? La Fiorentina mi ha detto che non interessa"

18 gennaio 2022 17:12

Ceccarini: "Vlahovic non vuole l'Arsenal, se il Real chiede 20 milioni per Odriozola difficile resti"

18 gennaio 2022 15:46

Ceccarini: "Forte l'interesse dell'Empoli per Benassi. La Fiorentina sta cercando difensore affidabile"

17 gennaio 2022 16:56

Ceccarini: "Amrabat desiderato: Torino in pole. L'Atletico tornerà prepotente su Vlahovic"

05 gennaio 2022 22:34

Ceccarini: "La Fiorentina ha deciso di prendere Ikonè quando il Sassuolo ha fatto storie per Berardi"

23 dicembre 2021 17:00

Corsi pensa ancora alla Fiorentina: "Che regalo aver vinto contro i viola, adesso piedi per terra"

13 dicembre 2021 21:14

Ceccarini: "Ogni giorno è buono per chiudere Ikonè. Joao Pedro in viola è possibile a giugno"

10 dicembre 2021 18:01

Ceccarini: "La Fiorentina ha preso Ikonè per 15 milioni. Milenkovic non ha nessuna clausola"

07 dicembre 2021 20:22

Terracciano: "Non sono solo un 12. Arrabbiati dopo la Juventus. Gol subito? Deviazione decisiva"

11 novembre 2021 20:51

Mareggini: "Vlahovic professionista esemplare. Con il suo comportamento zittisce ogni cattivo pensiero"

25 ottobre 2021 17:44

Baiano: "Bisogna liberarsi velocemente da Vlahovic. Batistuta sarebbe rimasto a vita"

21 ottobre 2021 17:14

G. Berti: "Vlahovic mal consigliato dai procuratori. Sostituto? Lucca, è un Toni più veloce"

15 ottobre 2021 22:17

Pasqual contro Vlahovic: "Ma quale procuratore, è come nascondersi dietro un dito"

14 ottobre 2021 18:16

Firicano: "Vlahovic? L'Europa potrebbe cambiare le carte in tavola. È una trattativa moderna "

13 ottobre 2021 22:06

Perinetti: "Vlahovic? Mancano etica e rispetto. Questi casi faranno sprofondare il calcio"

11 ottobre 2021 22:13

Sorrentino: "Ma quale procuratore, decidono sempre i calciatori. Vlahovic sia riconoscente"

07 ottobre 2021 17:37

Orlando: "Kokorin non è giocatore di calcio. Fiorentina da sesto-settimo posto"

04 ottobre 2021 21:47

Corvino: "Nella mia seconda esperienza alla Fiorentina ho fatto un capolavoro"

29 settembre 2021 17:07

Orlando: "Odriozola fa le buche in terra. Giocatore fondamentale per la Fiorentina"

27 settembre 2021 20:44

Corrado: "Lucca alla Fiorentina? Rapporto con Commisso è ottimo, ero seduto vicino a lui"

23 settembre 2021 21:45

Vitale: "Italiano miglior acquisto della Fiorentina. I Viola daranno fastidio a tutti"

23 settembre 2021 21:06

Antognoni: "Dalla Fiorentina una roba inaspettata. Aspetto chiamata federazione che non arriva"

14 settembre 2021 18:27

Bongiorni: "In prospettiva Vlahovic è superiore ad Haaland. Bonaventura entusiasta di Italiano"

06 settembre 2021 16:33

Carobbi: "Fiorentina squadra competitiva, ma manca qualcosa. Vlahovic fuoriclasse, va tenuto il più possibile"

06 settembre 2021 16:26

Martorelli: "La Fiorentina è stata brava a tenere Milenkovic e Vlahovic"

03 settembre 2021 19:23

Orlando: "Fiorentina, buona rosa ma incompleta. Siamo indietro: manca feeling tra Commisso e dirigenti"

26 luglio 2021 22:12

Frey: "Ribery non ha ricevuto conferme di restare alla Fiorentina"

16 giugno 2021 18:10

Iachini: "Ho fatto il massimo in questi due anni. Sempre legato alla Fiorentina, auguro a Gattuso il meglio"

26 maggio 2021 17:32

Antognoni loda Gattuso: "Uno dei migliori allenatori sulla piazza, brava la società a muoversi"

26 maggio 2021 16:37

N. Pontello risponde a Baggio: "Solito vittimismo che sfocia in rancore. È il noto filo conduttore Baggio contro tutti"

07 maggio 2021 18:23

Zazzaroni: "Prade ha poche responsabilità sulla stagione fallimentare. È vittima di scelte di chi sta sopra lui"

22 aprile 2021 21:29

Venuti, parole strane su Vlahovic: "Spero che rimanga ma è giusto che segua i suoi sogni"

15 aprile 2021 19:58

Rossi: "La Fiorentina si salverà senza problemi. Prandelli? È coinvolto emotivamente, non vuole deludere"

22 marzo 2021 21:20

Frey: "Regalo di compleanno? Veder lottare la Fiorentina nei miglior stadi dell'Europa. Prossimamente uscirà il mio libro"

18 marzo 2021 21:25

Riganò: "Finalmente Vlahovic sta giocando da centravanti vero. Prandelli..."

22 febbraio 2021 15:55

Lippi: "Io dirigente della Fiorentina? Sarei pronto. Vlahovic deve mettersi a disposizione dei compagni"

15 febbraio 2021 18:48

Cosmi: "Vlahovic ricorda il primo Batistuta. Sta facendo vedere cosa è in grado di diventare"

03 febbraio 2021 19:33

Bellinazzo: "Il problema nella società viola sta nei ricavi"

11 dicembre 2020 18:06

Frey: "Ribery è preoccupato. La Fiorentina non è inferiore alla mia viola. Iachini esonero tardivo"

16 novembre 2020 17:01

VIDEO, Commisso suona con la fisarmonica l'inno della Fiorentina. È spettacolo in radio

29 ottobre 2019 19:33

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