Orlando: “Kokorin non è giocatore di calcio. Fiorentina da sesto-settimo posto”

Massimo Orlando, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per commentare i temi caldi in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina è rimasta in partita fino al 2-1. Soprattutto nel primo tempo mi è piaciuta la prestazione dei viola. Certo è rischioso giocare con la difesa così alta contro il Napoli. Ma dobbiamo essere contenti di questa Fiorentina perché è quinta in classifica e sta giocando bene. Per me può puntare al sesto-settimo posto“.

VLAHOVIC “Più il tempo passa e più la sua situazione contrattuale sarà un problema. Il tifoso deve saper accettare questa situazione altrimenti in ogni post partita saremo a parlare del futuro di Vlahovic”.

KOKORIN “Mi pare tutto tranne che un giocatore di calcio“.

