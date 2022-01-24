Zazzaroni: "Con la cessione di Vlahovic la Fiorentina diventerebbe una succursale della Juventus"

Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione Vlahovic, il direttore del Corriere dello Sport non si aspettava tutte queste voci

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole sulla vicenda Vlahovic:

"Le cose da ieri sera sono cambiate per la Juventus, entrare in Champions con questa squadra non ce la fa sicuro quindi hanno bisogna per forza di Vlahovic se vogliono entrare fra le prime quattro. Dopo Chiesa, la Fiorentina diventerebbe una succursale e un mercatino della Juventus, non è carino. Ora dipende da Commisso, i giorni sono pochi, la Fiorentina rischia di rovinare una stagione perchè ci sono pochi giorni per chiudere per un altro attaccante, non sarebbe carino andare a smontare oggi la squadra. Prendere Vlahovic per la Juventus comporterebbe un problema con Dybala su cui c'è in ballo il rinnovo" conclude Zazzaroni.

LE PAROLE DEL TECNICO DELL'ARSENAL SU DUSAN VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/arteta-quasi-si-arrende-vlahovic-ci-stiamo-provando-ma-non-basta-volonta-servono-condizioni/162521/