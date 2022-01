Arteta quasi si arrende: “Vlahovic? Ci stiamo provando ma non basta volontà, servono condizioni”

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato degli obiettivi di mercato ammettendo le difficoltà dei Gunners ad arrivare ad Arthur e Vlahovic: “La situazione sul mercato è complicata e dobbiamo scegliere i giocatori giusti che ci permettano di fare il salto di qualità. Ci stiamo provando ma non so se ci riusciremo. Non basta la volontà, occorre che vi siano anche certe condizioni”. Lo riporta TMW

