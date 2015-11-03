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Notizie Arteta Fiorentina

Arteta quasi si arrende: "Vlahovic? Ci stiamo provando ma non basta volontà, servono condizioni"

24 gennaio 2022 12:09

Arteta sicuro su Vlahovic: "Abbiamo un grande appeal, i migliori giocatori vogliono venire qui"

12 gennaio 2022 12:57

Dopo la Juventus, anche l'Arsenal molla Vlahovic, Dusan costa troppo, preferiscono En-Nesyri

28 dicembre 2021 17:17

Caceres, l'allenatore Arteta lo ha richiesto per il suo Arsenal. Il contratto scade il 30 giugno, la situazione...

23 aprile 2020 12:07

La Premier verrà sospesa? Dopo la positività al Coronavirus di Arteta, domani riunione coi club

13 marzo 2020 01:08

Arteta: "Sono deluso. Ho fatto il test dopo che mi sono sentito male. Tornerò presto al lavoro"

13 marzo 2020 00:13

Premier League, comunicato ufficiale dell'Arsenal: "Arteta risulta positivo al Coronavirus"

12 marzo 2020 23:54

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