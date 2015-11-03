Notizie Arteta Fiorentina

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28 dicembre 2021 17:17
Caceres, l'allenatore Arteta lo ha richiesto per il suo Arsenal. Il contratto scade il 30 giugno, la situazione...
23 aprile 2020 12:07
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13 marzo 2020 01:08
Arteta: "Sono deluso. Ho fatto il test dopo che mi sono sentito male. Tornerò presto al lavoro"
13 marzo 2020 00:13
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