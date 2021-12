Dopo la Juventus, anche l’Arsenal molla Vlahovic, Dusan costa troppo, preferiscono En-Nesyri

L’Arsenal è alla ricerca di un sostituto per Pierre-Emerick Aubameyang, finito fuori dai piani dei Gunners dopo la rottura, per motivi disciplinari, con il tecnico Mikel Arteta. Nel mirino dei Gunners ci sono Dusan Vlahovic della Fiorentina e Dominic Calvert-Lewin dell’Everton, ma nelle ultime ore un nome nuovo è finito in cima alle preferenze degli inglesi: secondo quanto riportato da ESPN, l’Arsenal sta seguendo con attenzione Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino classe ’97 di proprietà del Siviglia. Rispetto agli altri due nomi, En-Nesyri sarebbe decisamente più abbordabile a livello economico. Lo riporta TMW

