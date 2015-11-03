Notizie Corriere Dello Sport Fiorentina

Corriere dello Sport spiega: "Con la Roma 3-4-2-1 con Fazzini e Ndour trequartisti dietro a Kean"
04 ottobre 2025 15:49
Dzeko torna in Serie A e svela: “Italia casa mia, voglio dare ancora qualcosa al calcio”
19 agosto 2025 23:26
Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina ci ha provato per Allegri e Mourinho prima di scegliere Pioli"
24 giugno 2025 18:49
Corriere dello Sport: "Il futuro di Zaniolo in bilico: addio obbligo di riscatto, cosa serve per rimanere?"
21 aprile 2025 12:09
Il Corriere dello Sport titola: "Allarme totale sulle fasce, anche Parisi è uscito malconcio da ieri"
14 aprile 2025 13:31
Polverosi: "Palladino ha sbagliato tutto, dall'inizio alla fine. Fagioli fuori ruolo, cambia sbagliati"
17 febbraio 2025 12:42
Corriere dello Sport: "Con la giusta offerta Milenkovic può partire. I 3.3 milioni di ingaggio iniziano a pesare"
10 luglio 2024 10:48
Il Corriere dello Sport afferma: "Retegui o Pinamonti migliorano il livello di Nzola e Belotti, ma fino a dove? Nico Gonzalez ancora sul mercato"
13 giugno 2024 16:38
Corriere dello Sport: "Contro il Brugge l'ennesimo gol fotocopia" al ritorno importante evitare tali errori per raggiungere la finale
04 maggio 2024 10:08
Corriere dello Sport: "Italiano ha aperto al Toro, ma prima c'è un finale da onorare"
28 aprile 2024 11:09
Zazzaroni: "Ho parlato con Pradè, Palladino è il prescelto per la panchina viola"
06 aprile 2024 22:50
Corriere dello Sport, La Lazio valuta Ikonè: la Fiorentina non lo lascia partire per meno di 10 milioni"
22 gennaio 2024 11:11
Il Corriere dello Sport annuncia: "Jovic vicino al Milan: 2,5 milioni per il cartellino e contratto di 2 anni"
22 agosto 2023 12:33
Corriere dello Sport sicuro: "Il portiere della Fiorentina sarà straniero: Areola, Horn o Livakovic"
27 giugno 2023 12:05
Corriere dello Sport: "Fiorentina interessata a Baschirotto, Corvino chiede 10 milioni. C'è anche il Bologna"
08 giugno 2023 12:47
Zazzaroni: "Hanno consegnato a Italiano una Fiorentina piena di doppioni ma lui è uscito alla distanza"
22 aprile 2023 10:32
La rivelazione del Corriere: "40 punti di penalizzazione per la Juventus. Commessi illeciti gravissimi"
31 marzo 2023 12:12
Biraghi sicuro: "Non sono stato riscattato dall'Inter perchè avevano bloccati i conti a Zhang in Cina"
29 marzo 2023 11:06
Biraghi: "È palese che il parafulmine della Fiorentina sia io, quando non vorrò più critiche, andrò via"
28 marzo 2023 20:45
Bufera su serie A e serie B. Le false plusvalenze della Juventus possono far riscrivere le classifiche
24 dicembre 2022 11:55
Corriere dello Sport annuncia: "Adesso ci sono le prove contro la Juventus. Rischia la retrocessione"
23 dicembre 2022 11:20
La Fiorentina vuole offrire ad Amrabat un ingaggio doppio rispetto a 1.8 milioni a stagione di adesso
08 dicembre 2022 13:16
Corriere dello Sport scrive: "Cabral guadagna quasi 2 milioni a stagione, sotto esame dalla Fiorentina"
30 novembre 2022 10:19
Corriere dello Sport duro: "Ikonè grande giocatore? Prima inizi a fare gol, poi se ne riparla"
17 novembre 2022 12:26
Corriere dello Sport racconta verità e sbugiarda Sozza: "C'è il rigore su Ikonè. Da annullare gol Milan"
14 novembre 2022 14:01
Retroscena Kouamè, è stata la partita contro il Napoli a farlo restare alla Fiorentina. Momento d'oro
29 ottobre 2022 10:16
Prima di andare al Mondiale Nico Gonzalez deve prendersi per mano la Fiorentina, serve e entrambi
21 ottobre 2022 10:59
Corriere dello Sport: "Con l'attuale proprietà niente ritorno alla Fiorentina per Torreira"
09 ottobre 2022 14:01
Tutti gli attaccanti presi nell'era Commisso messi insieme non fanno i gol segnati da Vlahovic
04 ottobre 2022 11:46
Massimo Mauro umilia Vlahovic: "Non sa nemmeno stoppare una palla, non sa cosa sia farlo"
17 settembre 2022 16:29
Commisso pretende risultati, aveva avvisato Italiano: "Mi aspetto i risultati dopo i soldi che ho messo"
17 settembre 2022 14:45
Corriere dello Sport: "Parole Commisso sgradevoli, cessione Vlahovic si è ripercossa sulla squadra"
10 settembre 2022 12:21
Zazzaroni: "Jovic non può giocarle tutte? Ok, ma cosa c'entrano con il turnover gli altri 8 giocatori?
03 settembre 2022 11:36
Corriere dello Sport scrive: "Terzic andrà via dalla Fiorentina solo in caso di passaggio in Conference"
21 agosto 2022 16:39
CorSport, Milenkovic piano B per l'Inter: affondo nerazzurro solo in caso di addio di Skriniar
23 luglio 2022 09:33
CorSport, Fiorentina offre un biennale a Djuric. L'attaccante vuole restare alla Salernitana: presto l'incontro
12 giugno 2022 18:06
CorSport, lussazione alla spalla per Carnesecchi: rischio operazione e lungo stop. Lazio torna su Vicario?
08 giugno 2022 20:09
Corriere dello Sport, Piatek vuole restare alla Fiorentina. Il Pistolero pronto a tagliarsi l'ingaggio
02 giugno 2022 14:08
Corriere dello Sport rivela: “Alcune holding americane sono interessate alla Fiorentina di Commisso”
01 giugno 2022 08:54
CorSport, il Milan vuole regalare Milenkovic a Pioli. La richiesta della Fiorentina è di 20 milioni
30 maggio 2022 16:45
Caso Torreira-Fiorentina: presto la parola finale. Attese nei prossimi giorni le parole di Pradè
27 maggio 2022 13:00
Il Corriere dello Sport scrive: "Accordo tra la Fiorentina e Saponara per il rinnovo, manca solo la firma"
26 maggio 2022 16:52
Svanberg in scadenza, Bologna pronto all'addio: valutato 10 milioni. C'è l'interesse della Fiorentina
10 maggio 2022 17:49
Hickey verso l'addio al Bologna, Fiorentina osserva interessata. La valutazione è di 20 milioni
10 maggio 2022 17:28
La stima di Cioffi: "Grande ammirazione per quello che Italiano sta costruendo alla Fiorentina"
30 aprile 2022 18:13
Mihajlovic sarà in ospedale fino a maggio, seguirà tutti gli allenamenti dalla sua stanza al Sant'Orsola
29 marzo 2022 14:21
Corriere dello Sport: "Se la Fiorentina va in Europa Milenkovic rinnova il suo contratto. No alla Juve?"
13 marzo 2022 18:21
A Bologna rimpiangono Vlahovic, Veretout e Dragowski. Con Corvino sarebbe potuti essere rossoblù
09 marzo 2022 20:07
Lady Piatek si gode la doppietta contro l'Atalanta e festeggia postando la prima pagina che lo celebra
12 febbraio 2022 21:39
Razzismo dei tifosi dell'Atalanta non ha avuto limiti, "Terrone" a Terracciano "Zingaro" a Milenkovic
12 febbraio 2022 12:17
Zazzaroni a Commisso: "Bisogna fare i nomi. Grazie ai procuratori hai preso Cabral, Piatek e Ikonè"
03 febbraio 2022 10:50
Stallo nella trattativa tra Kokorin e la Fiorentina per la rescissione consensuale del contratto
29 gennaio 2022 21:59
Retroscena Vlahovic, Juventus ha deciso di prenderlo dopo gli zero tiri in porta contro il Milan
26 gennaio 2022 11:41
Zazzaroni: "Con la cessione di Vlahovic la Fiorentina diventerebbe una succursale della Juventus"
24 gennaio 2022 15:37
Corriere dello Sport, se Dragowski non giocherà a Cagliari chiederà la cessione alla Fiorentina
22 gennaio 2022 09:37
Lo vuole la Salernitana ma Gattuso non ci sta, vuole altre offerte da squadre più grandi e forti
13 gennaio 2022 12:50
L'Italia del pallone si inchina a Vlahovic: "Non perdona, un mostro, è come Cristiano Ronaldo"
20 dicembre 2021 12:58
Nico Gonzalez devastante a Bologna, i giornali si inchinano all'argentino, voti tutti da 7,5
06 dicembre 2021 12:26
"Se Commisso ha le prove di favori della Federcalcio alla Juventus deve denunciare"
03 dicembre 2021 12:50
La Fiorentina ha deciso di vendere Kokorin a gennaio. Si cercano squadre russe o qatariote
24 novembre 2021 16:53
Vlahovic e il gesto: "Io resto qui". Per il Corriere dello Sport, la Juventus non l'ha presa bene
22 novembre 2021 13:43
Andreazzoli: "Fiorentina? Bella squadra, merito di Italiano. Ha la stessa mentalità del mio Empoli"
12 novembre 2021 13:19
"Tornasse indietro, il Bologna cederebbe Orsolini alla Fiorentina. Potrebbe partire a gennaio"
21 ottobre 2021 20:49
De Zerbi esalta Castrovilli: "Fa la differenza, uno dei pochi in Italia ad avere lo strappo"
09 ottobre 2021 12:30
Zazzaroni rivela: "Telefonata tra Italiano e Sarri, incantato dai suoi principi di calcio"
19 settembre 2021 16:56
Di Gennaro: "Torreira un mix tra Pizarro, Dunga e Pecci. Alzerà il livello qualitativo della Fiorentina"
10 settembre 2021 15:50
Orsolini: "La Fiorentina mi voleva ma io non ho mai chiesto la cessione e pensato di andare via"
04 settembre 2021 12:05
Corriere dello Sport, domani l'arrivo di Davide Zappacosta alla Fiorentina? Tutto dipende dal Marsiglia
22 agosto 2021 14:04
Corriere dello Sport, Milenkovic prolunga fino al 2023: 3.5 milioni all'anno e commissione a Ramadani
19 agosto 2021 08:49
Corriere dello Sport, Fiorentina a lavoro per la fascia destra: Juranovic in pole, ma la lista è lunga
25 luglio 2021 07:45
Corriere dello Sport, Callejon rimarrà alla Fiorentina. Lo spagnolo è pronto al rilancio con Italiano
11 luglio 2021 09:44
CdS, il Bologna mette sul mercato Orsolini: 15 milioni la richiesta. Fiorentina interessata all'attaccante
04 luglio 2021 14:59
Corriere dello Sport, botta e risposta Commisso-Gattuso: via la clausola, Firenze deve sapere
03 luglio 2021 10:25
Corriere dello Sport, ricambio generazionale Viola: sarà una Fiorentina giovane e spregiudicata
03 luglio 2021 09:27
Corriere dello Sport, Fiorentina-Italiano: Saponara la chiave per liberarlo dallo Spezia?
18 giugno 2021 13:30
Zazzaroni: "Dicono che Juric aveva mandato via di casa Barone. Ingaggio Oliveira cambia storia economica viola"
10 giugno 2021 23:21
Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Marco Masini e Ivan Zazzaroni. Con Rachele Risaliti
10 giugno 2021 13:59
New York Cosmos di Commisso, è declino. Club non si iscrive al torneo, c'entra la Fiorentina?
27 marzo 2021 14:02
Corriere dello Sport, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per prendere Simone Inzaghi in panchina
19 marzo 2021 12:33
"Grazie Fiorentina, nostro fratello Davide adottato a Firenze. Era il Maradona dei valori umani"
04 marzo 2021 15:41
Moviola Corriere dello Sport, Mancini poteva essere espulso per la gomitata a Ribery, il Var decide di non intervenire
04 marzo 2021 12:22
Commisso furioso chiama lo spogliatoio della Fiorentina, o si torna a vincere o non difenderà più i giocatori
03 marzo 2021 11:13
Corriere dello Sport, Fiorentina-Spezia è anche Prandelli-Italiano, il maestro e l'allievo
17 febbraio 2021 10:36
Corriere dello Sport, Biraghi è il cross-man della Serie A: venerdì 100ª con la Fiorentina
17 febbraio 2021 10:22
Corriere dello Sport, Bonaventura si è preso la Fiorentina: i viola si affidano a lui per risalire
12 febbraio 2021 09:20
Lo spogliatoio della Roma è una polveriera, i giocatori non volevano allenarsi, Dzeko tenuto fuori
22 gennaio 2021 15:44
CorSport, Kouame non è in partenza dalla Fiorentina nel mercato invernale
21 gennaio 2021 14:24
CorSport, probabile formazione: 3-4-2-1, Amrabat-Castrovilli a centrocampo. In avanti...
17 gennaio 2021 10:22
Martinez Quarta è il peggiore per i quotidiani: "Non esce su Eriksen, buca su Lautaro e Lukaku"
14 gennaio 2021 10:33
La Fiorentina fa litigare Lotito e Tare, diverbio acceso a Formello. Colpa di Caicedo possibile viola
05 gennaio 2021 14:00
Il Corriere dello Sport scrive: "La Fiorentina ha fatto viola Pirlo. Terribile fine anno per la Juventus"
23 dicembre 2020 12:28
Corriere dello Sport: "Fiorentina, servono giocatori come Gomez, Milik o De Paul"
18 dicembre 2020 17:31
Zazzaroni: "Commisso sa di aver sbagliato parole. Le parole contro la stampa agghiaccianti"
14 dicembre 2020 14:38
Montolivo: "Tornare alla Fiorentina? Non me l'aspetto. C'è poca autostima adesso a Firenze"
27 novembre 2020 10:31
Iago Falque: "La Fiorentina è una squadra che può puntare all'Europa"
11 novembre 2020 12:58
Corriere dello Sport, Pradè in estate voleva dimettersi. Iachini ha rinfacciato a Commisso i mancati acquisti
11 novembre 2020 08:16
Zazzaroni parla della situazione Iachini e rivela di una telefonata intercorsa con Sarri
21 ottobre 2020 23:12
In Germania scoprono il talento Tresoldi, si allenava con la Fiorentina quando era in Italia. Il racconto
15 ottobre 2020 12:53
CorSport, il Benevento vorrebbe Montiel della Fiorentina in prestito
05 ottobre 2020 12:54
Caressa non ha dubbi: "Vince l'Inter contro la Fiorentina". Ma Zazzaroni non è d'accordo
26 settembre 2020 17:42
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