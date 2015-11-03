Labaro Viola

Notizie Corriere Dello Sport Fiorentina

Corriere dello Sport spiega: "Con la Roma 3-4-2-1 con Fazzini e Ndour trequartisti dietro a Kean"

04 ottobre 2025 15:49

Dzeko torna in Serie A e svela: “Italia casa mia, voglio dare ancora qualcosa al calcio”

19 agosto 2025 23:26

Corriere dello Sport rivela: "La Fiorentina ci ha provato per Allegri e Mourinho prima di scegliere Pioli"

24 giugno 2025 18:49

Corriere dello Sport: "Il futuro di Zaniolo in bilico: addio obbligo di riscatto, cosa serve per rimanere?"

21 aprile 2025 12:09

Il Corriere dello Sport titola: "Allarme totale sulle fasce, anche Parisi è uscito malconcio da ieri"

14 aprile 2025 13:31

Polverosi: "Palladino ha sbagliato tutto, dall'inizio alla fine. Fagioli fuori ruolo, cambia sbagliati"

17 febbraio 2025 12:42

Corriere dello Sport: "Con la giusta offerta Milenkovic può partire. I 3.3 milioni di ingaggio iniziano a pesare"

10 luglio 2024 10:48

Il Corriere dello Sport afferma: "Retegui o Pinamonti migliorano il livello di Nzola e Belotti, ma fino a dove? Nico Gonzalez ancora sul mercato"

13 giugno 2024 16:38

Corriere dello Sport: "Contro il Brugge l'ennesimo gol fotocopia" al ritorno importante evitare tali errori per raggiungere la finale

04 maggio 2024 10:08

Corriere dello Sport: "Italiano ha aperto al Toro, ma prima c'è un finale da onorare"

28 aprile 2024 11:09

Zazzaroni: "Ho parlato con Pradè, Palladino è il prescelto per la panchina viola"

06 aprile 2024 22:50

Corriere dello Sport, La Lazio valuta Ikonè: la Fiorentina non lo lascia partire per meno di 10 milioni"

22 gennaio 2024 11:11

Il Corriere dello Sport annuncia: "Jovic vicino al Milan: 2,5 milioni per il cartellino e contratto di 2 anni"

22 agosto 2023 12:33

Corriere dello Sport sicuro: "Il portiere della Fiorentina sarà straniero: Areola, Horn o Livakovic"

27 giugno 2023 12:05

Corriere dello Sport: "Fiorentina interessata a Baschirotto, Corvino chiede 10 milioni. C'è anche il Bologna"

08 giugno 2023 12:47

Zazzaroni: "Hanno consegnato a Italiano una Fiorentina piena di doppioni ma lui è uscito alla distanza"

22 aprile 2023 10:32

La rivelazione del Corriere: "40 punti di penalizzazione per la Juventus. Commessi illeciti gravissimi"

31 marzo 2023 12:12

Biraghi sicuro: "Non sono stato riscattato dall'Inter perchè avevano bloccati i conti a Zhang in Cina"

29 marzo 2023 11:06

Biraghi: "È palese che il parafulmine della Fiorentina sia io, quando non vorrò più critiche, andrò via"

28 marzo 2023 20:45

Bufera su serie A e serie B. Le false plusvalenze della Juventus possono far riscrivere le classifiche

24 dicembre 2022 11:55

Corriere dello Sport annuncia: "Adesso ci sono le prove contro la Juventus. Rischia la retrocessione"

23 dicembre 2022 11:20

La Fiorentina vuole offrire ad Amrabat un ingaggio doppio rispetto a 1.8 milioni a stagione di adesso

08 dicembre 2022 13:16

Corriere dello Sport scrive: "Cabral guadagna quasi 2 milioni a stagione, sotto esame dalla Fiorentina"

30 novembre 2022 10:19

Corriere dello Sport duro: "Ikonè grande giocatore? Prima inizi a fare gol, poi se ne riparla"

17 novembre 2022 12:26

Corriere dello Sport racconta verità e sbugiarda Sozza: "C'è il rigore su Ikonè. Da annullare gol Milan"

14 novembre 2022 14:01

Retroscena Kouamè, è stata la partita contro il Napoli a farlo restare alla Fiorentina. Momento d'oro

29 ottobre 2022 10:16

Prima di andare al Mondiale Nico Gonzalez deve prendersi per mano la Fiorentina, serve e entrambi

21 ottobre 2022 10:59

Corriere dello Sport: "Con l'attuale proprietà niente ritorno alla Fiorentina per Torreira"

09 ottobre 2022 14:01

Tutti gli attaccanti presi nell'era Commisso messi insieme non fanno i gol segnati da Vlahovic

04 ottobre 2022 11:46

Massimo Mauro umilia Vlahovic: "Non sa nemmeno stoppare una palla, non sa cosa sia farlo"

17 settembre 2022 16:29

Commisso pretende risultati, aveva avvisato Italiano: "Mi aspetto i risultati dopo i soldi che ho messo"

17 settembre 2022 14:45

Corriere dello Sport: "Parole Commisso sgradevoli, cessione Vlahovic si è ripercossa sulla squadra"

10 settembre 2022 12:21

Zazzaroni: "Jovic non può giocarle tutte? Ok, ma cosa c'entrano con il turnover gli altri 8 giocatori?

03 settembre 2022 11:36

Corriere dello Sport scrive: "Terzic andrà via dalla Fiorentina solo in caso di passaggio in Conference"

21 agosto 2022 16:39

CorSport, Milenkovic piano B per l'Inter: affondo nerazzurro solo in caso di addio di Skriniar

23 luglio 2022 09:33

CorSport, Fiorentina offre un biennale a Djuric. L'attaccante vuole restare alla Salernitana: presto l'incontro

12 giugno 2022 18:06

CorSport, lussazione alla spalla per Carnesecchi: rischio operazione e lungo stop. Lazio torna su Vicario?

08 giugno 2022 20:09

Corriere dello Sport, Piatek vuole restare alla Fiorentina. Il Pistolero pronto a tagliarsi l'ingaggio

02 giugno 2022 14:08

Corriere dello Sport rivela: “Alcune holding americane sono interessate alla Fiorentina di Commisso”

01 giugno 2022 08:54

CorSport, il Milan vuole regalare Milenkovic a Pioli. La richiesta della Fiorentina è di 20 milioni

30 maggio 2022 16:45

Caso Torreira-Fiorentina: presto la parola finale. Attese nei prossimi giorni le parole di Pradè

27 maggio 2022 13:00

Il Corriere dello Sport scrive: "Accordo tra la Fiorentina e Saponara per il rinnovo, manca solo la firma"

26 maggio 2022 16:52

Svanberg in scadenza, Bologna pronto all'addio: valutato 10 milioni. C'è l'interesse della Fiorentina

10 maggio 2022 17:49

Hickey verso l'addio al Bologna, Fiorentina osserva interessata. La valutazione è di 20 milioni

10 maggio 2022 17:28

La stima di Cioffi: "Grande ammirazione per quello che Italiano sta costruendo alla Fiorentina"

30 aprile 2022 18:13

Mihajlovic sarà in ospedale fino a maggio, seguirà tutti gli allenamenti dalla sua stanza al Sant'Orsola

29 marzo 2022 14:21

Corriere dello Sport: "Se la Fiorentina va in Europa Milenkovic rinnova il suo contratto. No alla Juve?"

13 marzo 2022 18:21

A Bologna rimpiangono Vlahovic, Veretout e Dragowski. Con Corvino sarebbe potuti essere rossoblù

09 marzo 2022 20:07

Lady Piatek si gode la doppietta contro l'Atalanta e festeggia postando la prima pagina che lo celebra

12 febbraio 2022 21:39

Razzismo dei tifosi dell'Atalanta non ha avuto limiti, "Terrone" a Terracciano "Zingaro" a Milenkovic

12 febbraio 2022 12:17

Zazzaroni a Commisso: "Bisogna fare i nomi. Grazie ai procuratori hai preso Cabral, Piatek e Ikonè"

03 febbraio 2022 10:50

Stallo nella trattativa tra Kokorin e la Fiorentina per la rescissione consensuale del contratto

29 gennaio 2022 21:59

Retroscena Vlahovic, Juventus ha deciso di prenderlo dopo gli zero tiri in porta contro il Milan

26 gennaio 2022 11:41

Zazzaroni: "Con la cessione di Vlahovic la Fiorentina diventerebbe una succursale della Juventus"

24 gennaio 2022 15:37

Corriere dello Sport, se Dragowski non giocherà a Cagliari chiederà la cessione alla Fiorentina

22 gennaio 2022 09:37

Lo vuole la Salernitana ma Gattuso non ci sta, vuole altre offerte da squadre più grandi e forti

13 gennaio 2022 12:50

L'Italia del pallone si inchina a Vlahovic: "Non perdona, un mostro, è come Cristiano Ronaldo"

20 dicembre 2021 12:58

Nico Gonzalez devastante a Bologna, i giornali si inchinano all'argentino, voti tutti da 7,5

06 dicembre 2021 12:26

"Se Commisso ha le prove di favori della Federcalcio alla Juventus deve denunciare"

03 dicembre 2021 12:50

La Fiorentina ha deciso di vendere Kokorin a gennaio. Si cercano squadre russe o qatariote

24 novembre 2021 16:53

Vlahovic e il gesto: "Io resto qui". Per il Corriere dello Sport, la Juventus non l'ha presa bene

22 novembre 2021 13:43

Andreazzoli: "Fiorentina? Bella squadra, merito di Italiano. Ha la stessa mentalità del mio Empoli"

12 novembre 2021 13:19

"Tornasse indietro, il Bologna cederebbe Orsolini alla Fiorentina. Potrebbe partire a gennaio"

21 ottobre 2021 20:49

De Zerbi esalta Castrovilli: "Fa la differenza, uno dei pochi in Italia ad avere lo strappo"

09 ottobre 2021 12:30

Zazzaroni rivela: "Telefonata tra Italiano e Sarri, incantato dai suoi principi di calcio"

19 settembre 2021 16:56

Di Gennaro: "Torreira un mix tra Pizarro, Dunga e Pecci. Alzerà il livello qualitativo della Fiorentina"

10 settembre 2021 15:50

Orsolini: "La Fiorentina mi voleva ma io non ho mai chiesto la cessione e pensato di andare via"

04 settembre 2021 12:05

Corriere dello Sport, domani l'arrivo di Davide Zappacosta alla Fiorentina? Tutto dipende dal Marsiglia

22 agosto 2021 14:04

Corriere dello Sport, Milenkovic prolunga fino al 2023: 3.5 milioni all'anno e commissione a Ramadani

19 agosto 2021 08:49

Corriere dello Sport, Fiorentina a lavoro per la fascia destra: Juranovic in pole, ma la lista è lunga

25 luglio 2021 07:45

Corriere dello Sport, Callejon rimarrà alla Fiorentina. Lo spagnolo è pronto al rilancio con Italiano

11 luglio 2021 09:44

CdS, il Bologna mette sul mercato Orsolini: 15 milioni la richiesta. Fiorentina interessata all'attaccante

04 luglio 2021 14:59

Corriere dello Sport, botta e risposta Commisso-Gattuso: via la clausola, Firenze deve sapere

03 luglio 2021 10:25

Corriere dello Sport, ricambio generazionale Viola: sarà una Fiorentina giovane e spregiudicata

03 luglio 2021 09:27

Corriere dello Sport, Fiorentina-Italiano: Saponara la chiave per liberarlo dallo Spezia?

18 giugno 2021 13:30

Zazzaroni: "Dicono che Juric aveva mandato via di casa Barone. Ingaggio Oliveira cambia storia economica viola"

10 giugno 2021 23:21

Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Marco Masini e Ivan Zazzaroni. Con Rachele Risaliti

10 giugno 2021 13:59

New York Cosmos di Commisso, è declino. Club non si iscrive al torneo, c'entra la Fiorentina?

27 marzo 2021 14:02

Corriere dello Sport, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per prendere Simone Inzaghi in panchina

19 marzo 2021 12:33

"Grazie Fiorentina, nostro fratello Davide adottato a Firenze. Era il Maradona dei valori umani"

04 marzo 2021 15:41

Moviola Corriere dello Sport, Mancini poteva essere espulso per la gomitata a Ribery, il Var decide di non intervenire

04 marzo 2021 12:22

Commisso furioso chiama lo spogliatoio della Fiorentina, o si torna a vincere o non difenderà più i giocatori

03 marzo 2021 11:13

Corriere dello Sport, Fiorentina-Spezia è anche Prandelli-Italiano, il maestro e l'allievo

17 febbraio 2021 10:36

Corriere dello Sport, Biraghi è il cross-man della Serie A: venerdì 100ª con la Fiorentina

17 febbraio 2021 10:22

Corriere dello Sport, Bonaventura si è preso la Fiorentina: i viola si affidano a lui per risalire

12 febbraio 2021 09:20

Lo spogliatoio della Roma è una polveriera, i giocatori non volevano allenarsi, Dzeko tenuto fuori

22 gennaio 2021 15:44

CorSport, Kouame non è in partenza dalla Fiorentina nel mercato invernale

21 gennaio 2021 14:24

CorSport, probabile formazione: 3-4-2-1, Amrabat-Castrovilli a centrocampo. In avanti...

17 gennaio 2021 10:22

Martinez Quarta è il peggiore per i quotidiani: "Non esce su Eriksen, buca su Lautaro e Lukaku"

14 gennaio 2021 10:33

La Fiorentina fa litigare Lotito e Tare, diverbio acceso a Formello. Colpa di Caicedo possibile viola

05 gennaio 2021 14:00

Il Corriere dello Sport scrive: "La Fiorentina ha fatto viola Pirlo. Terribile fine anno per la Juventus"

23 dicembre 2020 12:28

Corriere dello Sport: "Fiorentina, servono giocatori come Gomez, Milik o De Paul"

18 dicembre 2020 17:31

Zazzaroni: "Commisso sa di aver sbagliato parole. Le parole contro la stampa agghiaccianti"

14 dicembre 2020 14:38

Montolivo: "Tornare alla Fiorentina? Non me l'aspetto. C'è poca autostima adesso a Firenze"

27 novembre 2020 10:31

Iago Falque: "La Fiorentina è una squadra che può puntare all'Europa"

11 novembre 2020 12:58

Corriere dello Sport, Pradè in estate voleva dimettersi. Iachini ha rinfacciato a Commisso i mancati acquisti

11 novembre 2020 08:16

Zazzaroni parla della situazione Iachini e rivela di una telefonata intercorsa con Sarri

21 ottobre 2020 23:12

In Germania scoprono il talento Tresoldi, si allenava con la Fiorentina quando era in Italia. Il racconto

15 ottobre 2020 12:53

CorSport, il Benevento vorrebbe Montiel della Fiorentina in prestito

05 ottobre 2020 12:54

Caressa non ha dubbi: "Vince l'Inter contro la Fiorentina". Ma Zazzaroni non è d'accordo

26 settembre 2020 17:42

Archivio

Esplora l'archivio di Corriere Dello Sport

Sett. 40 Sett. 34 Sett. 26 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 8
Sett. 28 Sett. 24 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 14 Sett. 4
Sett. 34 Sett. 26 Sett. 23 Sett. 16 Sett. 13
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 33 Sett. 29 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 33 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 31 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 13 Sett. 8
Sett. 49 Sett. 48 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 10 Sett. 6 Sett. 2
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 21
Sett. 19