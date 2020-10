In Germania scoprono il talento Tresoldi, si allenava con la Fiorentina quando era in Italia. Il racconto

In Germania di lui si sono accorti subito, classe 2004, alto 182 centimetri e adesso attaccante delle giovanili dell’Hannover. Ma anche in Italia si sono accorti di lui dato che la nazionale U17 lo sta osservando. Si tratta di Nicolò Tresoldi, figlio di Emanuele che giocava terzino sinistro nell’Atalanta allenata da Emiliano Mondonico.

Si è trasferito in Germania con i genitori tre anni fa e adesso gioca in prima squadra che lo ha convocato per la partita di campionato. In Italia si è allenato anche con la Fiorentina, e anche a Firenze si erano accorti della sua tecnica di pregevole fattura. Nelle giovanili dell’Hannover ha segnato 5 gol in 3 partite, capocannoniere di tutti i campionati giovanili tedesci e adesso, naturalmente, la prima squadra dell’Hannover si è accorta di lui e lo fa giocare con i grandi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

