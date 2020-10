Dai campini, Callejon e Vlahovic in panchina. 3-5-2, Lirola al posto di Chiesa e Amrabat ancora regista

Secondo quanto riportato da Radio Bruno Iachini non cambia idea e punta sul 3-5-2 anche per la partita contro lo Spezia in programma domenica alle ore 15. Il tecnico della Fiorentina non ha lavorato su un modulo diverso in questi giorni al centro sportivo. In porta giocherà Dragowski, in difesa torna finalmente Pezzella che, rimasto a Firenze, ha completamente recuperato dall’infortunio ed è disponibile per domenica. A centrocampo Lirola prenderà il posto di Chiesa largo a destra, con Amrabat sempre regista e Castrovilli e Bonaventura mezz’ale. In attacco torna Ribery, pienamente recuperato dopo la botta di San Siro insieme con Koaumè che giocherà titolare. Vlahovic in panchina insieme con Callejon che ancora non è al massimo della condizione.

