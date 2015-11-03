Notizie Callejon Fiorentina

Grave lutto per l'ex Fiorentina Josè Maria Callejon: morta la sorella Vanesa, aveva 47 anni
21 ottobre 2025 22:18
Callejon annuncia il suo ritiro dal calcio a 38 anni: giocherà l'ultima partita con il Marbella il 24 maggio
19 maggio 2025 23:05
Callejon rinuncerà all'ultimo anno di contratto con il Granada, dopo la retrocessione si fa viva l'ipotesi ritiro
19 giugno 2024 10:49
Callejon: "Primo anno alla Fiorentina non facile per colpa del modulo. Poi è cambiato allenatore"
23 febbraio 2023 17:17
Callejon è rinato al Granada, in 6 partite ha fatto 4 assist e un gol. Ritorno in Spagna ha portato bene
21 settembre 2022 21:22
Callejon: “Dopo la Fiorentina volevo tornare a casa. A Napoli gli anni migliori della mia carriera”
27 luglio 2022 21:24
Futuro in Spagna per Callejon? Duello tra Espanyol e Getafe per l'esterno svincolato dalla Fiorentina
23 giugno 2022 00:09
Callejon lascerà la Fiorentina a parametro zero. Per lo spagnolo pronto un contratto con il Getafe
20 giugno 2022 13:55
Dalla Spagna, la Fiorentina svincola Callejon. Possibile il ritorno a Madrid: c'è il Getafe
13 giugno 2022 19:24
Il retroscena della Gazzetta, alla Fiorentina nessuno aveva comunicato a Callejon il mancato rinnovo
29 maggio 2022 16:42
Rivoluzione Fiorentina, Callejon, Torreira e Odriozola partiranno. Servono almeno sette acquisti
24 maggio 2022 12:43
Europa goodbye? Forse no, ma serve un miracolo. Non solo carenze ma anche tanta sfortuna
01 maggio 2022 20:47
Koulibaly rivela: "Con Callejon mi sento sempre, lui mi ha fatto crescere tanto, merita tanto"
11 aprile 2022 13:47
Da Napoli la richiesta: "Italiano faccia ricevere a Callejon l'applauso che la pandemia gli ha negato"
10 aprile 2022 13:25
Nazione, cambi per la Fiorentina. Dentro Dalot, Senesi, e Alvarez, fuori Milenkovic, Odriozola e Piatek
28 marzo 2022 12:32
Presidente se deve vendere, venda subito. Noi saremo sempre dalla sua parte. Europa più lontana
06 marzo 2022 21:09
Odriozola, Callejon e Amrabat come Ribery, scelto di abitare a Bagno a Ripoli, affacciati sul Viola Park
25 febbraio 2022 20:35
Dalla Turchia, non ci sono notizie per il rinnovo di Callejon con la Fiorentina, c'è il Fenerbahce
15 febbraio 2022 15:10
Pedullà: "Callejon ha rifiutato offerte dalla Turchia. Se ne va dalla Fiorentina a giugno e cerca squadra"
07 febbraio 2022 13:24
Graziani: "Italiano deve capire se Cabral è meglio che giochi da solo o con un'altra punta al fianco"
07 febbraio 2022 12:46
Colpa di Nastasic e Callejon? No, la verità è che i gol di Vlahovic coprivano i problemi che ci sono
06 febbraio 2022 18:32
Corriere fiorentino: "Se hai Nico Gonzalez e Ikonè, non possono essere titolari Callejon e Sottil"
06 febbraio 2022 12:06
Come al solito, le partite chiave le perdiamo sempre. Spettacolo indegno
05 febbraio 2022 23:25
Malesani consiglia: "Mi piace la Fiorentina, Callejon deve essere titolare perchè dà equilibrio"
03 febbraio 2022 13:06
Dalla Spagna, il Getafe vuole prendere Callejon a giugno a parametro zero ma guadagna troppo
02 febbraio 2022 18:25
Radio Bruno, Callejon dovrebbe giocare titolare, Ikonè dalla panchina. Duncan a centrocampo
22 gennaio 2022 18:24
Il procuratore di Callejon al centro sportivo. Con Ikonè potrebbe giocare poco, futuro a rischio?
14 gennaio 2022 19:49
"Non so perchè Italiano abbia voluto far fare una figura di mer** a Kokorin. Callejon titolare giusto"
11 gennaio 2022 13:14
Doveri come al solito ha fatto il suo dovere: Penalizzarci! Lassù diamo fastidio
22 dicembre 2021 22:55
Le ultime dal centro sportivo, Odriozola favorito su Venuti, Saponara in vantaggio su Callejon
21 dicembre 2021 19:25
Callejon fuori per problemi fisici, Italiano al suo posto inserisce Saponara
19 dicembre 2021 13:40
Dal centro sportivo, Duncan titolare, in avanti Callejon in vantaggio su Sottil e Saponara
18 dicembre 2021 21:20
"Voglio essere Callejon" Niccolò Pierozzi ora alla Pro Patria vuole tornare alla Fiorentina
14 dicembre 2021 12:14
Callejon "chiede" una cena ad Italiano e lui risponde: "Già fatto ma se si vince, ne pago un'altra"
12 dicembre 2021 11:07
Bucchioni: "Callejon-Odriozola i titolari della fascia destra. Formazione? È la migliore Fiorentina"
11 dicembre 2021 14:26
Dal centro sportivo, duello tra Maleh e Duncan, Saponara favorito su Sottil, gioca Odriozola
10 dicembre 2021 19:41
Nazione, Callejon ai saluti? No le carte in tavola cambiano, resta fino a fine stagione
07 dicembre 2021 08:25
Repubblica, Callejon parte titolare anche oggi, Italiano punta sulla sua qualità
05 dicembre 2021 09:54
Italiano: "Dobbiamo vincere fuori casa. Callejon-Sottil stanno capendo le mie richieste"
02 dicembre 2021 16:04
Callejon è vivo, le ripartenze avversarie creano sempre paure alla retroguardia
30 novembre 2021 23:36
Pradè: "Gonzalez non ha giocato per problema al polpaccio. Felice per Callejon, ci dà molto"
30 novembre 2021 22:26
Nazione, Callejon, Kokorin, Pulgar e Amrabat in partenza: diverse le situazioni di mercato
26 novembre 2021 09:04
Nazione, Kokorin e Callejon ai saluti: ipotesi rescissione consensuale anticipata
24 novembre 2021 09:33
Brovarone: "Pif? Commisso va a vedere le partite delle giovanili. Callejon e Kokorin handicap per la Fiorentina"
19 novembre 2021 16:40
Callejon vuole il rinnovo di contratto dalla Fiorentina ma finora è stato troppo poco incisivo
17 novembre 2021 10:07
CorSport, Callejon ora deve convincere la Fiorentina ad allungargli il contratto
10 novembre 2021 09:51
Italiano deve sciogliere gli ultimi dubbi: Callejon verso un posto da titolare. Gonzalez ancora out
04 novembre 2021 09:48
Italiano prova titolari Maleh, Callejon e Nastasic. In allenamento nomina Chiesa e Bernardeschi
03 novembre 2021 15:52
Lady Borja Valero: "Perchè Odriozola non gioca titolare da 3 partite? Lui è meglio di Venuti"
02 novembre 2021 15:00
Rigore sotto la ferrovia e doppietta sotto la Fiesole. E adesso?
31 ottobre 2021 20:56
Cecchi: "Callejon non fa mai una giocata. Lo metterei fuori e farei giocare Saponara"
29 ottobre 2021 20:14
Kokorin, Callejon e Sottil. Scelte della società, segno che l'obiettivo non è andare in Europa
28 ottobre 2021 14:46
Basile: "Senza Gonzalez giochiamo come lo scorso anno. Non più di 4 viola giocherebbero nelle prime 7"
28 ottobre 2021 13:35
Ferrara: "Callejon è un pensionato. Per la Fiorentina Italiano è il massimo perchè aziendalista"
28 ottobre 2021 13:15
Repubblica, Callejon stecca davanti a Sarri: in estate poteva essere della Lazio
28 ottobre 2021 10:33
Callejon è un giocatore finito. Basta scommettere sulla pelle dei tifosi
27 ottobre 2021 23:42
Lady Borja Valero: "Contro la Lazio segna Callejon. Borja Mayoral vuole venire alla Fiorentina"
27 ottobre 2021 17:41
Saponara Vs Callejon derby sulle fasce per un posto da titolare contro la Lazio
26 ottobre 2021 11:55
Callejon fuori dal gioco di Italiano: il suo posto è in bilico ma contro il Cagliari parte dal 1'
21 ottobre 2021 09:39
Flachi: "Callejon in difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. Il Venezia ha giocato su di lui"
19 ottobre 2021 20:36
Odriozola: "Il nostro obiettivo è l'Europa. Dobbiamo chiudere le partite nel primo tempo"
15 ottobre 2021 22:02
Le possibili scelte di Italiano per Venezia, gioca Vlahovic con Callejon. Nastasic favorito
15 ottobre 2021 16:56
Maniero: "Callejon top player, ma discontinuo. Vlahovic? Con Zamparini sarebbe in tribuna"
14 ottobre 2021 21:11
Bocci: "Vlahovic indispensabile per la Fiorentina. Infortunio di Castrovilli serio"
12 ottobre 2021 22:21
Lady Borja Valero: "Vlahovic ragazzino, sbagliato dire frasi d'amore alla Fiorentina"
12 ottobre 2021 16:10
Sconcerti: "Vlahovic via a gennaio. Callejon inutile. Sottil, dopo lo scatto non sa che fare"
05 ottobre 2021 20:55
Bucciantini: "Vado controcorrente: la difesa è il punto di forza della Fiorentina"
04 ottobre 2021 22:05
I valori dei giocatori della Fiorentina a Fifa 22, Callejon e Torreira i più forti, Vlahovic ha 78
01 ottobre 2021 19:27
Bonaventura e Callejon sono diventati due punti fermi: i due parametri zero stanno sbocciando
29 settembre 2021 10:07
Callejon, ora il Napoli poi il rinnovo: la società farà delle valutazioni sul giocatore
29 settembre 2021 09:12
Bucchioni: "Domenica Sottil non è entrato perchè avrebbe fatto i danni, meglio Callejon"
28 settembre 2021 21:27
Nazione, la Fiorentina riflette sul futuro di Callejon possibile rinnovo per un solo anno
28 settembre 2021 16:13
Nazione, Bonaventura, la Fiorentina punta al rinnovo fino al 2024. Callejon in bilico, resterà?
28 settembre 2021 09:02
Lo scugnizzo viola, Senza Gonzalez poca imprevedibilità, ma la crescita passa da partite così
26 settembre 2021 22:10
Callejon può rinnovare con la Fiorentina: oggi festeggia la sua 600ª partita in carriera
26 settembre 2021 08:46
Graziani: "Callejon rigenerato. Mancano gol e assist, ma senza Gonzalez servirà la sua classe"
25 settembre 2021 14:28
Callejon in grande forma fisica, ora è un titolare (quasi) inamovibile: gli manca solo il gol
25 settembre 2021 09:24
Gonzalez squalificato, Callejon e Sottil verso una maglia da titolari contro l'Udinese
23 settembre 2021 09:12
Amoruso: "Italiano ha cambiato la mentalità della Fiorentina. Callejon o Sottil? Preferisco lo spagnolo"
18 settembre 2021 14:24
Callejon, la fiducia di Italiano è la base della sua rinascita: punta al primo gol in Serie A con la Fiorentina
16 settembre 2021 09:30
Lo scugnizzo viola-Gasperini non la manda giù. Lezione di Italiano, tecnico infuriato e si gode!!!
11 settembre 2021 23:56
Nazione, Callejon si gioca tutto: il suo contratto scade a fine stagione ma vuole restare alla Fiorentina
10 settembre 2021 10:32
Verso Roma-Fiorentina: Igor con Milenkovic. C'è Castrovilli, Callejon dal 1' con Gonzalez e Vlahovic
22 agosto 2021 16:51
Gazzetta, Callejon resta nel mirino della Lazio: lo rivuole Sarri, è un suo pupillo
15 agosto 2021 11:32
La Fiorentina vuole vendere Callejon, Lazio interessata perchè piace a Sarri. Tare ci pensa
14 agosto 2021 13:52
Verso il Cosenza, Callejon favorito su Sottil nel tridente. Bonaventura e Duncan a centrocampo
13 agosto 2021 09:09
Gazzetta, Callejon nel mirino della Lazio da luglio: Sarri lo vuole come titolare sulla destra
13 agosto 2021 08:27
Nazione, Callejon vuole rinnovare per un altro anno con la Fiorentina: serve una stagione da protagonista
13 agosto 2021 08:10
(FOTO): Callejon eredita la 7 di Ribery. Pulgar passa alla 15. Sottil? Prende il 33. Ecco tutti i numeri
11 agosto 2021 11:27
Tuttosport, Torreira resta il sogno per il centrocampo. Callejon? In caso di addio si punta Orsolini
03 agosto 2021 08:45
Bocci: "Milenkovic? Temo riedizione del caso Chiesa. Cambio con Nastasic non è a migliorare"
02 agosto 2021 15:01
Moena 2021, finisce il ritiro della Fiorentina. Callejon torna a lavorare in parte in gruppo. Si ferma Sottil
31 luglio 2021 11:37
Moena 2021, si rivede Callejon. Torello e tanta tattica. Milenkovic l'ultimo a lasciare il campo
28 luglio 2021 19:05
Fiorentina-Polisportiva C4 Foligno: Callejon out per infortunio dopo il gol. Problema alla caviglia
25 luglio 2021 17:17
Nazione, Callejon, Lazio in pressing ma trattativa difficile. Se parte la Fiorentina punta su Candreva
25 luglio 2021 08:13
Repubblica, Callejon diviso tra rilancio o addio: la Lazio ci prova ma 1 milione non basta
24 luglio 2021 08:14
Gazzetta, Callejon, la Lazio di Sarri fa sul serio: la Fiorentina chiede 4 milioni per lasciarlo partire
23 luglio 2021 08:50
Galderisi: "Vlahovic motivato dal cambio allenatore. Callejon? Non è un calciatore finito"
22 luglio 2021 22:25
Il Messaggero, Callejon si è proposto alla Lazio di Sarri: valutazioni in corso da parte dei biancocelesti
22 luglio 2021 10:24
Nazione, Callejon via dalla Fiorentina? Sarri vuole portarlo alla Lazio: ipotesi prestito oneroso
21 luglio 2021 09:32
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