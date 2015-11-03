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Notizie Callejon Fiorentina

Grave lutto per l'ex Fiorentina Josè Maria Callejon: morta la sorella Vanesa, aveva 47 anni

21 ottobre 2025 22:18

Callejon annuncia il suo ritiro dal calcio a 38 anni: giocherà l'ultima partita con il Marbella il 24 maggio

19 maggio 2025 23:05

Callejon rinuncerà all'ultimo anno di contratto con il Granada, dopo la retrocessione si fa viva l'ipotesi ritiro

19 giugno 2024 10:49

Callejon: "Primo anno alla Fiorentina non facile per colpa del modulo. Poi è cambiato allenatore"

23 febbraio 2023 17:17

Callejon è rinato al Granada, in 6 partite ha fatto 4 assist e un gol. Ritorno in Spagna ha portato bene

21 settembre 2022 21:22

Callejon: “Dopo la Fiorentina volevo tornare a casa. A Napoli gli anni migliori della mia carriera”

27 luglio 2022 21:24

Futuro in Spagna per Callejon? Duello tra Espanyol e Getafe per l'esterno svincolato dalla Fiorentina

23 giugno 2022 00:09

Callejon lascerà la Fiorentina a parametro zero. Per lo spagnolo pronto un contratto con il Getafe

20 giugno 2022 13:55

Dalla Spagna, la Fiorentina svincola Callejon. Possibile il ritorno a Madrid: c'è il Getafe

13 giugno 2022 19:24

Il retroscena della Gazzetta, alla Fiorentina nessuno aveva comunicato a Callejon il mancato rinnovo

29 maggio 2022 16:42

Rivoluzione Fiorentina, Callejon, Torreira e Odriozola partiranno. Servono almeno sette acquisti

24 maggio 2022 12:43

Europa goodbye? Forse no, ma serve un miracolo. Non solo carenze ma anche tanta sfortuna

01 maggio 2022 20:47

Koulibaly rivela: "Con Callejon mi sento sempre, lui mi ha fatto crescere tanto, merita tanto"

11 aprile 2022 13:47

Da Napoli la richiesta: "Italiano faccia ricevere a Callejon l'applauso che la pandemia gli ha negato"

10 aprile 2022 13:25

Nazione, cambi per la Fiorentina. Dentro Dalot, Senesi, e Alvarez, fuori Milenkovic, Odriozola e Piatek

28 marzo 2022 12:32

Presidente se deve vendere, venda subito. Noi saremo sempre dalla sua parte. Europa più lontana

06 marzo 2022 21:09

Odriozola, Callejon e Amrabat come Ribery, scelto di abitare a Bagno a Ripoli, affacciati sul Viola Park

25 febbraio 2022 20:35

Dalla Turchia, non ci sono notizie per il rinnovo di Callejon con la Fiorentina, c'è il Fenerbahce

15 febbraio 2022 15:10

Pedullà: "Callejon ha rifiutato offerte dalla Turchia. Se ne va dalla Fiorentina a giugno e cerca squadra"

07 febbraio 2022 13:24

Graziani: "Italiano deve capire se Cabral è meglio che giochi da solo o con un'altra punta al fianco"

07 febbraio 2022 12:46

Colpa di Nastasic e Callejon? No, la verità è che i gol di Vlahovic coprivano i problemi che ci sono

06 febbraio 2022 18:32

Corriere fiorentino: "Se hai Nico Gonzalez e Ikonè, non possono essere titolari Callejon e Sottil"

06 febbraio 2022 12:06

Come al solito, le partite chiave le perdiamo sempre. Spettacolo indegno

05 febbraio 2022 23:25

Malesani consiglia: "Mi piace la Fiorentina, Callejon deve essere titolare perchè dà equilibrio"

03 febbraio 2022 13:06

Dalla Spagna, il Getafe vuole prendere Callejon a giugno a parametro zero ma guadagna troppo

02 febbraio 2022 18:25

Radio Bruno, Callejon dovrebbe giocare titolare, Ikonè dalla panchina. Duncan a centrocampo

22 gennaio 2022 18:24

Il procuratore di Callejon al centro sportivo. Con Ikonè potrebbe giocare poco, futuro a rischio?

14 gennaio 2022 19:49

"Non so perchè Italiano abbia voluto far fare una figura di mer** a Kokorin. Callejon titolare giusto"

11 gennaio 2022 13:14

Doveri come al solito ha fatto il suo dovere: Penalizzarci! Lassù diamo fastidio

22 dicembre 2021 22:55

Le ultime dal centro sportivo, Odriozola favorito su Venuti, Saponara in vantaggio su Callejon

21 dicembre 2021 19:25

Callejon fuori per problemi fisici, Italiano al suo posto inserisce Saponara

19 dicembre 2021 13:40

Dal centro sportivo, Duncan titolare, in avanti Callejon in vantaggio su Sottil e Saponara

18 dicembre 2021 21:20

"Voglio essere Callejon" Niccolò Pierozzi ora alla Pro Patria vuole tornare alla Fiorentina

14 dicembre 2021 12:14

Callejon "chiede" una cena ad Italiano e lui risponde: "Già fatto ma se si vince, ne pago un'altra"

12 dicembre 2021 11:07

Bucchioni: "Callejon-Odriozola i titolari della fascia destra. Formazione? È la migliore Fiorentina"

11 dicembre 2021 14:26

Dal centro sportivo, duello tra Maleh e Duncan, Saponara favorito su Sottil, gioca Odriozola

10 dicembre 2021 19:41

Nazione, Callejon ai saluti? No le carte in tavola cambiano, resta fino a fine stagione 

07 dicembre 2021 08:25

Repubblica, Callejon parte titolare anche oggi, Italiano punta sulla sua qualità 

05 dicembre 2021 09:54

Italiano: "Dobbiamo vincere fuori casa. Callejon-Sottil stanno capendo le mie richieste"

02 dicembre 2021 16:04

Callejon è vivo, le ripartenze avversarie creano sempre paure alla retroguardia

30 novembre 2021 23:36

Pradè: "Gonzalez non ha giocato per problema al polpaccio. Felice per Callejon, ci dà molto"

30 novembre 2021 22:26

Nazione, Callejon, Kokorin, Pulgar e Amrabat in partenza: diverse le situazioni di mercato 

26 novembre 2021 09:04

Nazione, Kokorin e Callejon ai saluti: ipotesi rescissione consensuale anticipata 

24 novembre 2021 09:33

Brovarone: "Pif? Commisso va a vedere le partite delle giovanili. Callejon e Kokorin handicap per la Fiorentina"

19 novembre 2021 16:40

Callejon vuole il rinnovo di contratto dalla Fiorentina ma finora è stato troppo poco incisivo 

17 novembre 2021 10:07

CorSport, Callejon ora deve convincere la Fiorentina ad allungargli il contratto

10 novembre 2021 09:51

Italiano deve sciogliere gli ultimi dubbi: Callejon verso un posto da titolare. Gonzalez ancora out

04 novembre 2021 09:48

Italiano prova titolari Maleh, Callejon e Nastasic. In allenamento nomina Chiesa e Bernardeschi

03 novembre 2021 15:52

Lady Borja Valero: "Perchè Odriozola non gioca titolare da 3 partite? Lui è meglio di Venuti"

02 novembre 2021 15:00

Rigore sotto la ferrovia e doppietta sotto la Fiesole. E adesso?

31 ottobre 2021 20:56

Cecchi: "Callejon non fa mai una giocata. Lo metterei fuori e farei giocare Saponara"

29 ottobre 2021 20:14

Kokorin, Callejon e Sottil. Scelte della società, segno che l'obiettivo non è andare in Europa

28 ottobre 2021 14:46

Basile: "Senza Gonzalez giochiamo come lo scorso anno. Non più di 4 viola giocherebbero nelle prime 7"

28 ottobre 2021 13:35

Ferrara: "Callejon è un pensionato. Per la Fiorentina Italiano è il massimo perchè aziendalista"

28 ottobre 2021 13:15

Repubblica, Callejon stecca davanti a Sarri: in estate poteva essere della Lazio

28 ottobre 2021 10:33

Callejon è un giocatore finito. Basta scommettere sulla pelle dei tifosi

27 ottobre 2021 23:42

Lady Borja Valero: "Contro la Lazio segna Callejon. Borja Mayoral vuole venire alla Fiorentina"

27 ottobre 2021 17:41

Saponara Vs Callejon derby sulle fasce per un posto da titolare contro la Lazio

26 ottobre 2021 11:55

Callejon fuori dal gioco di Italiano: il suo posto è in bilico ma contro il Cagliari parte dal 1'

21 ottobre 2021 09:39

Flachi: "Callejon in difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. Il Venezia ha giocato su di lui"

19 ottobre 2021 20:36

Odriozola: "Il nostro obiettivo è l'Europa. Dobbiamo chiudere le partite nel primo tempo"

15 ottobre 2021 22:02

Le possibili scelte di Italiano per Venezia, gioca Vlahovic con Callejon. Nastasic favorito

15 ottobre 2021 16:56

Maniero: "Callejon top player, ma discontinuo. Vlahovic? Con Zamparini sarebbe in tribuna"

14 ottobre 2021 21:11

Bocci: "Vlahovic indispensabile per la Fiorentina. Infortunio di Castrovilli serio"

12 ottobre 2021 22:21

Lady Borja Valero: "Vlahovic ragazzino, sbagliato dire frasi d'amore alla Fiorentina"

12 ottobre 2021 16:10

Sconcerti: "Vlahovic via a gennaio. Callejon inutile. Sottil, dopo lo scatto non sa che fare"

05 ottobre 2021 20:55

Bucciantini: "Vado controcorrente: la difesa è il punto di forza della Fiorentina"

04 ottobre 2021 22:05

I valori dei giocatori della Fiorentina a Fifa 22, Callejon e Torreira i più forti, Vlahovic ha 78

01 ottobre 2021 19:27

Bonaventura e Callejon sono diventati due punti fermi: i due parametri zero stanno sbocciando

29 settembre 2021 10:07

Callejon, ora il Napoli poi il rinnovo: la società farà delle valutazioni sul giocatore

29 settembre 2021 09:12

Bucchioni: "Domenica Sottil non è entrato perchè avrebbe fatto i danni, meglio Callejon"

28 settembre 2021 21:27

Nazione, la Fiorentina riflette sul futuro di Callejon possibile rinnovo per un solo anno

28 settembre 2021 16:13

Nazione, Bonaventura, la Fiorentina punta al rinnovo fino al 2024. Callejon in bilico, resterà?

28 settembre 2021 09:02

Lo scugnizzo viola, Senza Gonzalez poca imprevedibilità, ma la crescita passa da partite così

26 settembre 2021 22:10

Callejon può rinnovare con la Fiorentina: oggi festeggia la sua 600ª partita in carriera

26 settembre 2021 08:46

Graziani: "Callejon rigenerato. Mancano gol e assist, ma senza Gonzalez servirà la sua classe"

25 settembre 2021 14:28

Callejon in grande forma fisica, ora è un titolare (quasi) inamovibile: gli manca solo il gol

25 settembre 2021 09:24

Gonzalez squalificato, Callejon e Sottil verso una maglia da titolari contro l'Udinese

23 settembre 2021 09:12

Amoruso: "Italiano ha cambiato la mentalità della Fiorentina. Callejon o Sottil? Preferisco lo spagnolo"

18 settembre 2021 14:24

Callejon, la fiducia di Italiano è la base della sua rinascita: punta al primo gol in Serie A con la Fiorentina

16 settembre 2021 09:30

Lo scugnizzo viola-Gasperini non la manda giù. Lezione di Italiano, tecnico infuriato e si gode!!!

11 settembre 2021 23:56

Nazione, Callejon si gioca tutto: il suo contratto scade a fine stagione ma vuole restare alla Fiorentina

10 settembre 2021 10:32

Verso Roma-Fiorentina: Igor con Milenkovic. C'è Castrovilli, Callejon dal 1' con Gonzalez e Vlahovic

22 agosto 2021 16:51

Gazzetta, Callejon resta nel mirino della Lazio: lo rivuole Sarri, è un suo pupillo

15 agosto 2021 11:32

La Fiorentina vuole vendere Callejon, Lazio interessata perchè piace a Sarri. Tare ci pensa

14 agosto 2021 13:52

Verso il Cosenza, Callejon favorito su Sottil nel tridente. Bonaventura e Duncan a centrocampo

13 agosto 2021 09:09

Gazzetta, Callejon nel mirino della Lazio da luglio: Sarri lo vuole come titolare sulla destra

13 agosto 2021 08:27

Nazione, Callejon vuole rinnovare per un altro anno con la Fiorentina: serve una stagione da protagonista

13 agosto 2021 08:10

(FOTO): Callejon eredita la 7 di Ribery. Pulgar passa alla 15. Sottil? Prende il 33. Ecco tutti i numeri

11 agosto 2021 11:27

Tuttosport, Torreira resta il sogno per il centrocampo. Callejon? In caso di addio si punta Orsolini

03 agosto 2021 08:45

Bocci: "Milenkovic? Temo riedizione del caso Chiesa. Cambio con Nastasic non è a migliorare"

02 agosto 2021 15:01

Moena 2021, finisce il ritiro della Fiorentina. Callejon torna a lavorare in parte in gruppo. Si ferma Sottil

31 luglio 2021 11:37

Moena 2021, si rivede Callejon. Torello e tanta tattica. Milenkovic l'ultimo a lasciare il campo

28 luglio 2021 19:05

Fiorentina-Polisportiva C4 Foligno: Callejon out per infortunio dopo il gol. Problema alla caviglia

25 luglio 2021 17:17

Nazione, Callejon, Lazio in pressing ma trattativa difficile. Se parte la Fiorentina punta su Candreva

25 luglio 2021 08:13

Repubblica, Callejon diviso tra rilancio o addio: la Lazio ci prova ma 1 milione non basta

24 luglio 2021 08:14

Gazzetta, Callejon, la Lazio di Sarri fa sul serio: la Fiorentina chiede 4 milioni per lasciarlo partire

23 luglio 2021 08:50

Galderisi: "Vlahovic motivato dal cambio allenatore. Callejon? Non è un calciatore finito"

22 luglio 2021 22:25

Il Messaggero, Callejon si è proposto alla Lazio di Sarri: valutazioni in corso da parte dei biancocelesti

22 luglio 2021 10:24

Nazione, Callejon via dalla Fiorentina? Sarri vuole portarlo alla Lazio: ipotesi prestito oneroso

21 luglio 2021 09:32

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