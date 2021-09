Graziani: “Callejon rigenerato. Mancano gol e assist, ma senza Gonzalez servirà la sua classe”

Francesco “Ciccio” Graziani, ex bomber Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida di domani tra la Fiorentina e l’Udinese alla Dacia Arena. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina ha disputato cinque partite ad alto livello in questo inizio di campionato, una squadra diventa forte quando gioca sempre oltre una certa soglia di rendimento con costanza. La Viola con Italiano lo sta facendo indipendentemente dal risultato. Italiano mi sorprende in positivo per la sua ottima gestione del folto centrocampo, variando per dosare le energie ed anche per sopperire alle mancanze numeriche sugli esterni in difesa”.

CALLEJON “Sembra un giocatore rigenerato, ancora manca il gol e l’assist ma sta dando un buon contributo alla manovra e alla fase difensiva. Spero che a Udine abbia una possibilità dall’inizio, con l’assenza di Gonzalez servirà tutta la sua classe”.

