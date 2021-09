Antognoni: “Con Commisso parentesi chiusa, matrimonio finito, hanno fatto altre scelte”

La bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni, presente a Perugia, è stato intervistato da Umbria Tv. Queste le sue parole riguardo all’ultima esperienza nella società viola:

“In questo momento con Commisso è una parantesi chiusa, li ho lasciati quindi è come un matrimonio finito in questo momento. Non ci sono stati screzi, ognuno fa le sue scelte, loro hanno fatto una scelta, io ne ho fatta un’altra, abbiamo cambiato percorso, senza rancore” conclude Antognoni.

ADESSO GATTUSO NON SI PERDE UNA PARTITA DEL MILAN