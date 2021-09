Dopo il disastro con la Fiorentina, Gattuso non perde una partita del Milan, sempre allo stadio

Come riporta la pagina Facebook “Oltre i Colori”, Rino Gattuso, dopo la separazione con la Fiorentina, va sempre in tribuna a vedere le partite. In molti diranno, “cosa c’è di strano? È un allenatore, è normale”. Tutto giusto, se non fosse che Gattuso va sempre a vedere una sola squadra, il suo amato Milan. Era a Marassi contro la Samp, a San Siro con Cagliari e Lazio, a Liverpool e anche a Torino contro la Juventus. Era lì in tribuna in mezzo a tanti tifosi. Al momento del gol di Rebic ieri sera ha anche esultato, alzandosi in piedi. Insomma, da allenatore della Fiorentina a primo seguace del Milan di Pioli.

BLACK OUT DAZN, ADESSO L’EMITTENTE RISCHIA