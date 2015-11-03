Labaro Viola

Notizie Radio Bruno Fiorentina

Amoruso: "Vanoli va ringraziato, ha dato la salvezza, ma la sua esperienza ci lascia anche vari dubbi"

15 aprile 2026 14:20

Baiano: "La Fiorentina è una squadra senza anima. La difesa a 3 non ha senso con gli uomini che hai"

04 marzo 2026 22:15

Cecchi: "Stasera è tornata la vecchia Fiorentina, abbiamo trasformato lo Jagellonia nel Real Madrid"

26 febbraio 2026 22:44

Bucchioni: "Dobbiamo tutti pensare solo a salvarci. De Zerbi a Firenze verrebbe trattato come Italiano"

12 febbraio 2026 19:03

Marianella: "La Fiorentina non sbaglierà il finale di stagione, mi è piaciuto il mercato che ha fatto"

12 febbraio 2026 18:03

Grassia duro contro Vanoli: "Cambi suicida contro il Torino, a fine campionato verrà sostituito"

10 febbraio 2026 21:55

Monti: "Voglio vedere nella squadra l'atteggiamento di Vanoli, ora conta l'impegno non il bel gioco"

27 novembre 2025 19:22

Enzo Navarra spiega: "L'AEK è molto pericolosa sulle fasce. Jovic è davvero un lusso per la Grecia"

27 novembre 2025 18:49

Grassia spiega: "La squadra deve ritrovare autostima. Vanoli dovrà essere anche psicologo dei giocatori"

14 novembre 2025 21:33

Bocci: "Kean e Gudmundsson si trasformano in Nazionale. Albert è capace di cambiarti da solo la partita"

11 novembre 2025 23:18

Delio Rossi: "La società deve chiarezza e delle scuse all'ambiente, si è sbagliata totalmente la strategia"

04 novembre 2025 22:49

Laria spiega: "Il più deluso di tutti è Commisso, 500 milioni spesi finora senza mai fare il salto di qualità"

04 novembre 2025 21:47

Filippo Galli: "Per Pioli la gara col Milan sarà decisiva, difficile cambiare gli obbiettivi in corsa"

19 ottobre 2025 16:56

Baldini duro: "Pioli non ha capito nulla finora, sta ancora studiando il modulo. Non ho fiducia in Dodo"

14 ottobre 2025 22:10

Olivero spiega: "Pioli deve dare identità. Non sono ottimista, ci sono troppi mezzi giocatori nella Fiorentina"

07 ottobre 2025 19:42

Marchini: "Sono preoccupato dalle prestazioni di Gosens e Dodo, se Gud non gioca rischi di perderlo."

04 ottobre 2025 16:16

Bocci critico: "Domenica è un bivio. La Fiorentina deve giocare ad una punta, Piccoli spaventato da Kean."

25 settembre 2025 21:03

Bucchioni contro Palladino: "Brutta intervista. Ha fatto danni l'anno scorso, faccia un monumento alla Lazio"

25 settembre 2025 19:14

Scanagatta critico: "La Fiorentina non ha grinta. Fagioli e Gudmundsson non tirano fuori la personalità"

23 settembre 2025 22:33

Enzo Baldini severo: "Palladino è superiore a Pioli. Contro il Como sarà una partita da dentro o fuori"

17 settembre 2025 22:55

Amoruso: "Pioli continuerà con questa proposta di gioco. Gosens e Dodo sono troppo prevedibili"

05 settembre 2025 21:55

Bucchioni: "Farei un 3-5-2. Gudmundsson rallenta troppo la manovra, deve giocare di prima"

05 settembre 2025 21:39

Poesio: "Su Comuzzo bisogna valutare anche il Fair Play finanziario. Nicolussi finalmente libera Fagioli"

30 agosto 2025 21:58

Bisoli: "La Fiorentina prenda Caviglia, sarà un grande colpo. I viola possono andare in Champions"

06 agosto 2025 00:09

Filippo Galli: "Per Comuzzo potrebbero arrivare offerte irrinunciabili. Speriamo che i big restino tutti"

30 luglio 2025 23:18

Flachi spiega: "Al posto di Beltran vorrei Krstovic. Bisogna comprare giocatori validi per il futuro"

30 luglio 2025 22:11

Il sindaco di Bagno a Ripoli Pignotti sul Viola Park : "In 2 anni avremo tranvia e parcheggi per i tifosi."

26 luglio 2025 15:59

Natali: "Kospo è di grandi prospettive. Per migliorare servono giocatori più forti di quelli attuali"

19 luglio 2025 15:12

Amoruso: "Kessiè è stato anni al limite del professionismo, ha soddisfatto l'ambizione coi soldi"

18 luglio 2025 19:36

Riccardo Galli: "Pioli allenatore di prima fascia, scelta di livello più alto rispetto a Palladino e Italiano"

17 luglio 2025 18:25

Scanagatta su Sottil: "Al Milan un disastro. Dovrebbe ascoltare uno più saggio di lui come Pioli"

14 luglio 2025 15:18

Radio Bruno rivela: "La Fiorentina è interessata al terzino destro del Mallorca Pablo Maffeo"

09 luglio 2025 12:37

Bressan: "Serve un centrocampista che sappia inserirsi. Mandragora vale molto più di 10 milioni"

08 luglio 2025 21:31

Marchini: "Pioli non si farà imporre tutto dalla società. Cessione di Valentini una scelta che non capisco"

07 luglio 2025 23:41

Cinquini: "Da Kean dipenderà il futuro della Fiorentina. Dodò non ha eguali nel suo ruolo al mondo"

01 luglio 2025 22:41

Radio Bruno ricostruisce l'addio di Palladino: la contestazione e il clima teso hanno portato alle dimissioni

28 maggio 2025 17:50

Bardazzi: "La sfortuna ha colpito proprio gli insostituibili. Dodo un cavallo, ma salterà partite cruciali"

26 aprile 2025 16:47

Colpani verso la convocazione con l'Empoli mentre per Kean dipende da quando farà rientro a Firenze

24 aprile 2025 15:28

Bonan: "Palladino tecnico rivelazione della Serie A. Conference? Percorso difficile con Chelsea e Betis"

14 aprile 2025 14:58

Reginaldo: "La Fiorentina mi è rimasta nel cuore. Spero che i viola continuino a contare su Dodo"

12 aprile 2025 16:49

Ex ds Shakthar: "Non vedo tanti terzini più forti di Dodo in Europa. Tenerlo basso è un po' sprecato"

07 aprile 2025 15:46

Da Milano: "Milan dà priorità alla sfida contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia, non alla Fiorentina"

01 aprile 2025 17:22

Martorelli: "Se Kean partisse sarebbe una plusvalenza importante. Palladino ha valorizzato i giocatori"

29 marzo 2025 15:55

Da Bergamo: "Palladino non è un allievo di Gasperini. L'Atalanta va in grande difficoltà contro il 3-5-2"

28 marzo 2025 17:07

Folorunsho: "Voglio legarmi alla Fiorentina e alla tifoseria. Ho compagni forti e mi trovo bene con loro"

26 marzo 2025 16:55

Flachi: "Palladino difficilmente cambierà qualcosa. Vincere contro l'Inter ti dà più carica"

10 febbraio 2025 15:27

Bucchioni: "Comuzzo? A quell'età lì ricordo Nesta così maturo, ma lo cederei. Zaniolo va gestito"

31 gennaio 2025 17:04

Radio Bruno rivela: "L'agente di Comuzzo e di Ghilardi al Viola Park. Situazione da monitorare"

31 gennaio 2025 15:34

Graziani: "Bisogna cedere per comprare. Colpani? In difficoltà, forse meglio lasciarlo in panchina"

23 gennaio 2025 19:05

Bucchioni: "La squadra non sa cosa fare in campo, lecito interrogarsi sul valore dell'allenatore"

19 gennaio 2025 16:21

Cecchi non ci gira intorno: "Palladino sul banco degli imputati per il crollo della Fiorentina"

19 gennaio 2025 15:43

Graziani durissimo: "Colpani sembra che abbia costantemente la febbre a 38. Brutta copia dal Monza"

18 gennaio 2025 19:07

Medina: "Luiz Henrique al Betis aveva i colpi, ma non la continuità. Può esplodere alla Fiorentina"

09 gennaio 2025 15:59

Graziani: "Nell'operazione Folorunsho avrei inserito anche Ngonge. Pongracic e Gud? Un mistero"

08 gennaio 2025 16:26

Bucciantini: "Ingiusto criticare Palladino, la squadra era in calo e bisognava provare qualcosa di nuovo"

07 gennaio 2025 22:58

Santacroce: "Folorunsho è un giocatore completo. Parisi? Gli consiglierei di andare in prestito"

04 gennaio 2025 16:07

Maradona Jr.: "A Napoli Folorunsho non gioca perché davanti ha 3 marziani. Acquisto importante"

03 gennaio 2025 17:16

Radio Bruno rivela: "Dubbio Gosens-Parisi a sinistra. Beltran in vantaggio su Gudmundsson"

03 gennaio 2025 15:34

Da Torino: "Classifica Juve deludente perché non è la Fiorentina. Vlahovic? L'investimento non rende"

28 dicembre 2024 15:27

Monti: "Gud? Gilardino mi disse che abbiamo preso uno dei 3 o 4 giocatori più forti del campionato"

23 dicembre 2024 16:13

Bucchioni: "Farei giocare titolare Mandragora a centrocampo. Folorunsho? Dipende da Giuffredi"

21 dicembre 2024 15:09

Bucchioni: "Folorunsho farebbe al caso della Fiorentina. Colpani? Spero non diventi un 'problemone'"

07 dicembre 2024 15:54

Dal Viola Park, Radio Bruno: "Nessuna novità di formazione per il Cagliari. Si attende il recupero di Gud"

07 dicembre 2024 14:51

Agresti: "L'Inter domenica parte favorita, ma non troppo. La Fiorentina è lì perché ha un progetto forte"

27 novembre 2024 16:35

Bucchioni: "La rabbia di Kean è stata complementare alle altre. A gennaio servono interventi mirati"

26 novembre 2024 16:56

Dal Viola Park, Radio Bruno: "Cataldi recuperato, dubbio Dodò. Gudmundsson salterà il Como"

21 novembre 2024 16:02

Cataldi: "Bella la doppietta, ma per il mio ruolo il gol è un plus. Contro la Lazio è scattata una scintilla"

13 novembre 2024 19:40

Radio Bruno rivela: "Adli è stanco, potrebbe rifiatare contro la Roma. Pronto Richardson al suo posto"

26 ottobre 2024 15:43

Radio Bruno: "Il report della Fiorentina sulle condizioni di Gudmudsson uscirà nel tardo pomeriggio"

23 ottobre 2024 14:08

Comuzzo: "La vittoria aiuta sempre. Il passaggio alla difesa a 3? Processo che deve abbreviarsi"

26 settembre 2024 16:54

Bucchioni: "Il mercato? Se avessero fatto una squadra così ad Italiano, saremmo arrivati in Champions"

31 agosto 2024 16:51

Benedetto Ferrara duro: "La vicenda Gonzalez è la solita sceneggiata, tifosi presi in giro"

02 agosto 2024 23:06

Radio Bruno rivela: "Comuzzo sta stupendo Palladino, è il più avanti dei giovani. Potrebbe restare"

30 luglio 2024 15:41

Da Roma: "Zaniolo? Le opportunità perse lo hanno fatto riflettere. Torna in Italia anche per motivi familiari"

29 giugno 2024 16:21

Bucchioni: "Barone mi disse che Sarri non coincideva con il progetto della Fiorentina. Non lo voleva"

23 aprile 2024 14:38

Baiano: "Conosco benissimo Nzola, non ha personalità. Quando non segna va in difficoltà"

28 febbraio 2024 16:01

Brovarone: "Jovic al Real fatto fuori dallo spogliatoio. Andrei a prendere Carnesecchi e Cambiaghi"

21 giugno 2023 18:36

Bucchioni: "Berardi, Vicario e Zaniolo sono tre nomi da accantonare. Basta illudere i tifosi"

20 giugno 2023 15:30

Corsi: "Tre anni fa Barone mi offrì 3 milioni per Baldanzi. Vicario? La Fiorentina non si è fatta viva"

20 giugno 2023 14:55

Marchini: "Chi si compra? Il problema vero è chi si vende, e soprattutto come sostituirli"

16 giugno 2023 15:48

Bazzani: "Arnautovic sarebbe perfetto per la Fiorentina. Un difetto? Vuole sentire la leadership"

16 giugno 2023 15:11

Amoruso: "Igor? Da quelli che sono i sentori credo si cambierà strada. Ma il problema è di tutta la difesa"

14 giugno 2023 19:28

Carnasciali: "Abbiamo fatto molti errori quest'anno, la colpa è anche di Italiano e della sua gestione"

14 giugno 2023 19:11

Amoruso: "I molteplici errori della difesa hanno fatto si che sia diventata un problema al pari dell'attacco"

12 giugno 2023 15:42

Nosotti: "La Fiorentina ha più opportunità dell'Inter. A prescindere dal risultato la stagione è ottima"

02 giugno 2023 13:51

Hateley: "Jovic? Come tutti gli attaccanti ha molta pressione, deve segnare nei match importanti"

01 giugno 2023 19:58

Monti: "West Ham? andata male una finale andiamo a capofitto sull'altra. A Praga voglio vedere Jovic"

30 maggio 2023 20:06

Pezzella: "Fiorentini, soffrirò con voi. Un grosso in bocca al lupo a tutta la Fiorentina per la finale"

30 maggio 2023 19:48

Agresti: "Le due finali sono un risultato inaspettato. La Fiorentina andrà a Praga a vincere"

30 maggio 2023 19:14

Pistocchi: "Italiano? Non deve essere contento, la Fiorentina concede tanto e sbaglia molto nei singoli"

29 maggio 2023 15:19

Chiara Zucchelli: "Italiano? A Firenze le critiche non mancano mai, nonostante tutto ha portato due finali"

27 maggio 2023 15:06

Monti su Mourinho: "Non lo cambio con Italiano, vorrei usare la magia e vedere che farebbe in viola"

26 maggio 2023 15:53

Graziani: "La classifica della Roma piange, ma Mourinho è superiore a Italiano, ha più palmares"

26 maggio 2023 15:30

Amoruso: "Il pubblico? Sarà una bolgia, nel 1996 si fecero sentire anche se in 8.000. Fu emozionante segnare"

24 maggio 2023 19:49

Cois: "Come sempre i tifosi sono incredibili, vanno dappertutto, a maggior ragione in questa stagione"

24 maggio 2023 19:28

Bucchioni: "L'inter? Ha un gioco leggibile, fanno sempre le stesse cose. Gli devi togliere certezze"

24 maggio 2023 19:01

Scanagatta: "Se prendiamo gol subito mi metto a piangere, se resistiamo il primo tempo si innervosiranno"

24 maggio 2023 18:34

Maspero: "Castrovilli è un giocatore da tenere d'occhio, ha le capacità per poter spostare gli equilibri"

17 maggio 2023 15:16

Graziani: "Stagione fallimentare? No, la squadra è in crescita e i tifosi devono godersi il momento"

17 maggio 2023 14:49

Fiorentina in campo per superare l'ostacolo Basilea. I 5 precedenti non riportano vittorie viola

11 maggio 2023 20:53

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