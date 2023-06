Amoruso: “I molteplici errori della difesa hanno fatto si che sia diventata un problema al pari dell’attacco”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Solo Italiano può sapere come sta Igor. In difesa la Fiorentina ha commesso molti errori quest’anno e sicuramente il prossimo qualcosa dovrà cambiare. La difesa è diventato il punto debole assieme all’attacco. In partite come la finale di Conference servono giocatori di grande personalità e la Fiorentina non ne ha, quando sei all’ultimo attendi che l’arbitro fischi, senza prenderti rischi, per poi dare tutto ai supplementari, non lo abbiamo fatto. Ciò che fa più arrabbiare è che siamo caduti per un errore nostro e non per una grande giocata dell’avversario”

