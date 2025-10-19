Filippo Galli: “Per Pioli la gara col Milan sarà decisiva, difficile cambiare gli obbiettivi in corsa”

L’ex difensore dei rossoneri Filippo Galli ha parlato su Radio Bruno della sfida odierna tra Milan e Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: “Le prime partite hanno già dato qualche indicazione, ma la Fiorentina ha tutto il tempo per recuperare da questo inizio disastroso. La tifoseria deve avere pazienza, anche se nessuno si aspettava una avvio simile. Dato che in Italia si da poco tempo agli allenatori la partita di domani è già decisiva.”

Sulle difficoltà della Fiorentina: “Ci sono tanti problemi e manca un’idea precisa di gioco: sistemarsi diventa difficilissimo perchè mancano le sicurezze. Cambiare gli obbiettivi in corsa è una cosa veramente difficilissima.”