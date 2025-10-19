19 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Filippo Galli: “Per Pioli la gara col Milan sarà decisiva, difficile cambiare gli obbiettivi in corsa”

Radio

Filippo Galli: “Per Pioli la gara col Milan sarà decisiva, difficile cambiare gli obbiettivi in corsa”

Redazione

19 Ottobre · 16:56

Aggiornamento: 19 Ottobre 2025 · 16:56

TAG:

filippo galliFiorentinaPioliradio bruno

Condividi:

di

L'ex difensore del diavolo Filippo Galli, ospite al Penatsport di RadioBruno, parla della partita tra Milan e Fiorentina

L’ex difensore dei rossoneri Filippo Galli ha parlato su Radio Bruno della sfida odierna tra Milan e Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: “Le prime partite hanno già dato qualche indicazione, ma la Fiorentina ha tutto il tempo per recuperare da questo inizio disastroso. La tifoseria deve avere pazienza, anche se nessuno si aspettava una avvio simile. Dato che in Italia si da poco tempo agli allenatori la partita di domani è già decisiva.”

Sulle difficoltà della Fiorentina: “Ci sono tanti problemi e manca un’idea precisa di gioco: sistemarsi diventa difficilissimo perchè mancano le sicurezze. Cambiare gli obbiettivi in corsa è una cosa veramente difficilissima.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio