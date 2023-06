Nosotti: “La Fiorentina ha più opportunità dell’Inter. A prescindere dal risultato la stagione è ottima”

Marco Nosotti, giornalista di Sky, ha parlato a Radio Bruno dello stile di Sassuolo ed Empoli e della Fiorentina:

“A Sassuolo come a Empoli c’è la possibilità dell’errore, è un occasione per crescere. Loro hanno come obiettivo crescere i giovani. Spendono in giovani e puntano sul settore giovanile. Sono due realtà importanti che stanno continuando il loro percorso in serie A da anni. Fanno calcio e fanno vedere delle idee. Stanno attenti a dare una certa continuità, cercano organi che portano avanti determinate idee”