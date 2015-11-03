Notizie Nosotti Fiorentina

Nosotti: "Vanoli non ha mollato e qualcosa si è smosso, ci sono risultati e prestazioni a dimostrarlo"
16 gennaio 2026 21:45
Nosotti categorico: "Piccoli partner di Retegui? Lo stanno provando, ma Pio Esposito è avanti"
12 ottobre 2025 20:12
Sentite Nosotti: "Non si è gonfiata la caviglia di Kean, dolore non forte. Fiducioso che si tratti di niente"
12 ottobre 2025 20:06
Nosotti esalta Kean: "È un goleador e credo che la Fiorentina se lo godrà a lungo"
09 ottobre 2024 14:30
Nosotti: "Kean aveva bisogno di uno come Palladino che credesse davvero nelle sue capacità"
04 settembre 2024 14:04
Il commovente abbraccio tra Nosotti e Spalletti. Il giornalista ha perso la moglie pochi giorni fa
23 giugno 2024 23:10
Fuorionda Sky, Nosotti attacca Mangiante che esaltava Mourinho: "Baste con queste leccate di c***"
18 dicembre 2023 17:17
Nosotti: "Retegui farebbe bene alla Fiorentina con Italiano. Berardi deve decidere cosa fare da grande"
19 giugno 2023 13:53
Nosotti: "La Fiorentina ha più opportunità dell'Inter. A prescindere dal risultato la stagione è ottima"
02 giugno 2023 13:51
"Senza l'espulsione di Bonifazi sarebbe stata dura vincere per la Fiorentina. Partita sporca"
14 marzo 2022 21:39
Nosotti rivela: "Berardi ci è rimasto male quando ha visto la cifra offerta dalla Fiorentina per lui"
24 febbraio 2022 18:43
Nosotti: "Fiorentina tra le prime sette con Berardi. Operazione fattibile? Non saprei, il Sassuolo spara alto"
24 agosto 2021 19:35
Nosotti: "Sono stati molto duri con Iachini, lui ha fatto il suo mestiere. La Fiorentina deve tornare in alto"
10 novembre 2020 21:01
Nosotti a Radio Bruno: "Chiesa vinca le pressioni e segni più goal, Castrovilli in azzurro per il 2022"
14 novembre 2019 17:02
Nosotti: "Ho parlato con Antognoni del momento della Fiorentina. Pioli deve cambiare sopratutto in difesa. Gil Dias mi piace"
04 ottobre 2017 13:29
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