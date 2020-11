Nosotti: “Sono stati molto duri con Iachini, lui ha fatto il suo mestiere. La Fiorentina deve tornare in alto”

Il giornalista Sky Marco Nosotti è stato intervistato da Tuttomercatoweb:

“Sono contento che Cesare torni a lavorare. È un’occasione per riunirsi tutti intorno ad un comune obiettivo e desiderio che è quello di riportare la Fiorentina in alto. Il rendimento di Iachini inferiore alle aspettative? Sono stati molto duri con Beppe, lui ha fatto il suo mestiere. Non ha funzionato, tante cose sono rimaste a metà strada e allora posso capire che essendoci la pausa si decida di cambiare. Mi dispiace perché ero convinto che potesse fare qualcosa in più, peccato, forse non c’era il clima giusto. La Fiorentina può giocarsi l’Europa, lo può fare tranquillamente, ma deve imparare a portare più uomini in area, trovare soluzioni offensive diverse; l’obiettivo di Prandelli sarà quello di dare una solidità ed una identità nuova a questo gruppo e provare ad attaccare la zona Europa”.

LEGGI ANCHE, LA TOSCANA PASSA DA ZONA GIALLA A ZONA ARANCIONE. ECCO COSA CAMBIA DALLA GIORNATA DI DOMANI