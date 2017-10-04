Nosotti: "Ho parlato con Antognoni del momento della Fiorentina. Pioli deve cambiare sopratutto in difesa. Gil Dias mi piace"

Pioli é bravo quindi saprà certamente cosa fare. Antognoni..." Così il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti a Radio Bruno

Il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, queste le sue parole:

"A Livorno ho parlato con Antognoni della Fiorebtina, mi ha trasmesso la giusta preoccupazione per il momento della squadra. I viola devono migliorare: Simeone è troppo solo e servono delle vie alternative per arrivare al gol. Chiesa più avanti sarà sicuramente convocato. E’ un predestinato, il suo posto è lì. Io penso che Pioli debba cambiare qualcosa, ma il tecnico viola e bravo e saprà cosa fare. Cambierei qualcosa in difesa. Gil Dias mi piace molto"