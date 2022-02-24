Nosotti rivela: "Berardi ci è rimasto male quando ha visto la cifra offerta dalla Fiorentina per lui"

Domenico Berardi era il grande obiettivo dell'ultimo mercato estivo della Fiorentino, ne ha parlato il giornalista Marco Nosotti

Il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti ha parlato a Radio Bruno del possibile passaggio sfumato di Domenico Berardi dal Sassuolo alla Fiorentina, le sue parole:

"Berardi ci aveva fatto la bocca alla Fiorentina, lui e il Sassuolo quando è arrivata l'offerta viola ci sono rimasti un pò male, era troppo bassa la cifra offerta (15 milioni di euro ndr) e Berardi voleva andare a Firenze. Parliamo del quarto italiano in attività per gol fatti pur essendo un esterno, chiunque avrebbe voglia di fare l'esterno con Italiano, la delusione si può capire, avrebbe fatto fare il salto di qualità ai viola molto più velocemente"

BORJA VALERO PARLA DELLA FIORENTINA DEL PRESENTE E DEL FUTURO

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