Borja Valero: "Volevo chiudere la carriera alla Fiorentina ma la società aveva altre idee. Firenze a vita"

Borja Valero, fino allo scorso giocatore della Fiorentina, adesso è commentatore di Dazn, ha parlato della squadra viola

L'ex giocatore della Fiorentina Borja Valero ha parlato a ViolaFun, queste le parole dello spagnolo che ha scritto la storia in viola:

"Volevo restare un altro anno alla Fiorentina per finire in bellezza davanti la gente, me lo meritavo, però la società non la vedeva allo stesso modo, mi sarebbe piaciuto perchè il calcio italiano è molto simile a come vedo io il calcio. Avevo offerte in Italia in serie A e in Spagna ma io volevo restare solo alla Fiorentina per dare la possibilità alla mia famiglia di stabilirsi a Firenze.

Per come si intende il calcio in Italia avere degli ex giocatori in società può far solo bene, sarebbe bello avere delle persone dentro cosi come lo era Antognoni. Io oggi sono molto contento di fare il lavoro che faccio a Dazn, vorrei fare il corso di allenatore e direttore sportivo ma solo per soddisfazione personale, non mi ci vedo in questi ruoli.

Non era semplice far avere un grande impatto a Piatek cosi come sta avendo, non era facile. Giusto avere due attaccanti, uno pronto e uno che avesse il tempo di ambientarsi. Non è mai bello paragonare due squadre, il centrocampo di adesso dà tante possibilità diverse, io nel centrocampo di Montella mi sono molto divertito.

Castrovilli può diventare un giocatore molto importante, sta a lui capirlo, può essere molto più importante. Italiano adesso non lo vede come il più importante a centrocampo, vede meglio Torreira e Bonaventura. Gli anni più belli della mia carriera sono stati alla Fiorentina

Per me il Real Madrid non è stato un sogno ma è stata una realtà, ho fatto l'esordio in Champions League con Capello e ho giocato, poi sono andato via perchè ho capito che non sarei stato un titolare, sarebbe stato bello giocare li tutta la vita. Odriozola penso sia la stessa cosa mia, è stato pagato tanto, il fatto che sta facendo bene alla Fiorentina farà riflettere il Real, non sarà semplice che resti in viola.

Come tifosi viola ci ha fatto male vedere Vlahovic finire alla Juventus, anche per mio figlio Alvaro ha provato la stessa cosa ma le scelte vanno rispettate e lui ha deciso questo nonostante non tutti sono stati d'accordo.

Giuseppe Rossi è stato il compagno di squadra più forte con cui ho giocato nella Fiorentina. Sono rimasto a vivere a Firenze perchè dopo tanti anni in Italia, con i miei figli che avevano tutti gli amici qui, uguale per me, tutti i miei migliori amici sono fiorentini, dopo lo scorso anno abbiamo capito subito che la nostra vita sarebbe stata a Firenze. Abbiamo venduto la casa a Madrid e l'abbiamo comprato a Firenze.

Della Valle e Commisso sono due modi diversi di vedere la proprietà, hanno due modi di fare molti diversi, una molta italiana, Commisso molto più americano, anche se nato in Italia. Commisso fa vedere molto quello che sente, lo fa vedere, i Della Valle invece erano molto più istituzionali. Sarebbe bello che la Fiorentina torni in Europa, lo vogliono i tifosi. La strada è quella giusta.

Bisogna dare tempo a Cabral per ambientarsi, anche non sapere la lingua non è facile. Non avevo dubbi sul fatto che Piatek si sarebbe inserito subito. La finale contro il Napoli è stato un rimpianto per come sono successe quelle cose, non si doveva giocare e poi siamo rientrati in campo, anche la semifinale di Europa League contro il Siviglia è stato un rimpianto"

SHEVCHENKO CHIEDE AIUTO DALL'UCRAINA

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