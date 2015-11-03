Notizie Borja Valero Fiorentina

Borja Valero: “Il 2012 è stato l’anno calcistico più brutto per me. Firenze mi ha dato solo cose positive”
06 maggio 2026 18:44
Borja Valero: "Inizio difficile ma ora squadra e tifosi avanti insieme. Fagioli lo vedo mezzala".
19 febbraio 2026 18:14
Borja Valero ricorda Astori: "Ho il 13 attaccato alle chiavi di casa, lo porto con me ogni giorno"
12 febbraio 2026 13:29
Borja: "Mia mamma mi ha lasciato dopo il primo anno alla Fiorentina, mi è caduto il mondo addosso"
12 febbraio 2026 12:27
Borja Valero: "Ho dovuto lasciare la Fiorentina ma non volevo farlo. Era il posto giusto per me"
12 febbraio 2026 11:56
Borja Valero: “Con Firenze ci siamo conosciuti, apprezzati e amati. Come negli amori più belli”
12 febbraio 2026 11:34
Borja Valero: "Non serve il mediano, prenderei Torreira. Vanoli non vede Fazzini, è un vero peccato"
29 gennaio 2026 16:07
Borja Valero:”Commisso era un babbo per tutti noi,era presente anche nei momenti difficili”
26 gennaio 2026 17:37
Borja Valero sulla Fiorentina di Montella: “La gente ci ricorda anche se non abbiamo vinto nulla”
12 gennaio 2026 18:25
Borja Valero rivela: “All’inizio non volevo venire, la Fiorentina lottava per la salvezza”
12 gennaio 2026 18:01
Borja Valero: “I tifosi della Fiorentina sono speciali, ti danno tutto. Rimpianto? La finale di Coppa Italia”
12 gennaio 2026 17:38
Repubblica rivela: "Spunta l'idea di inserire un ex Fiorentina all'interno del club"
16 dicembre 2025 09:36
Borja Valero: "Fagioli sta giocando sotto livello, a Firenze ci vuole personalità per chiedere la palla"
04 dicembre 2025 13:50
Borja Valero: ”La sfida con la Juve può cambiare la testa dei calciatori. Vanoli ha grande personalità”
21 novembre 2025 11:25
Borja Valero sogna la Fiorentina in Europa: "Conference League? Devono provare a vincerla ancora"
16 settembre 2025 18:29
Borja Valero: “Con Nicolussi C. regista Fagioli potrà giocare più avanti. Importante riprendere contro una big”
08 settembre 2025 15:56
Borja benedice Fagioli: "Può diventare un grande regista. Servono giocatori come lui per vincere"
26 agosto 2025 19:49
Borja Valero: "Pioli allenatore di altissimo livello. Per il suo carattere è idoneo ad allenare la Fiorentina"
05 giugno 2025 19:01
Un incontro carico di ricordi: Joaquin e Borja Valero si ritrovano a Firenze prima della partita
08 maggio 2025 14:30
Borja Valero: "Questa è la Fiorentina più forte dopo la mia, l'anno scorso non c'era questa qualità"
24 aprile 2025 15:00
Borja Valero: "Kean? Firenze gli ha dato tanto, in caso di qualificazione in Europa, forse sarà più facile trattenerlo"
26 marzo 2025 11:08
Borja Valero: "Fagioli? Sì, un po' mi somiglia. Questo centrocampo per me è tra i migliori in Italia"
26 marzo 2025 11:01
Borja Valero elogia Fagioli: “Un po’ ci assomigliamo, sappiamo stare tra le linee”
20 marzo 2025 09:28
Borja Valero: “Centrocampo Fiorentina? Il Made in Italy può essere un bene per il calcio. Si compensano”
20 marzo 2025 09:15
Il retroscena di Borja: "Nel 4-1 con l'Inter i nerazzurri ci chiesero di rallentare e non attaccare più"
13 marzo 2025 14:43
Rocio Rodriguez: "La storia con Borja iniziata con un vaffa. Firenze? Il nostro posto nel mondo"
14 febbraio 2025 11:23
Borja Valero: "Non so se nel calcio di oggi avrei fatto bene. Spero che la Fiorentina faccia come l'Atalanta"
12 febbraio 2025 17:41
Borja: "Pepito col pallone ci faceva sognare, spero che verranno in tanti a salutarlo perché se lo merita"
12 febbraio 2025 13:44
Rossi annuncia: "Il 22 marzo partita di addio al Franchi. Ci saranno anche Batistuta, Cassano e Ferguson"
12 febbraio 2025 13:31
Borja Valero: "Se fai fuori il capitano o un giocatore molto importante nello spogliatoio, il gruppo ne risente"
24 gennaio 2025 10:37
Borja Valero: "Inizialmente non volevo la Fiorentina. Quella vittoria con la Juve resterà indimenticabile!"
20 dicembre 2024 19:04
Borja Valero: “Alla Fiorentina sognare non costa nulla, per restare lassù serve testa ed equilibrio”
01 dicembre 2024 09:43
Borja Valero: "Ho giocato anche nell'Inter, ma domani sera solamente forza viola"
30 novembre 2024 17:41
Borja Valero: "La Fiorentina può battere l'Inter. Avere De Gea in porta e attaccante che segna fa la differenza"
26 novembre 2024 18:45
Borja Valero: "Il mio rammarico più grande è non aver giocato in viola la Champions"
22 novembre 2024 14:03
Borja Valero ricorda Astori: "Andavamo in guerra insieme, alla notizia mi cascò il mondo addosso..."
14 novembre 2024 13:24
Borja Valero: "Non potevo ritirarmi con la retrocessione della Fiorentina. Con Firenze amore a prima vista"
14 novembre 2024 13:03
Borja Valero celebra il 4-2 alla Juve: “Siete provinciali, non vincete mai. Ma che ne sapete voi…”
21 ottobre 2024 08:29
Borja Valero: "Fiorentina incompleta, al ritorno sarà dura ma si può passare il turno con la giusta mentalità"
23 agosto 2024 18:04
Borja Valero: "In Spagna non solo Yamal, io stesso se fossi cresciuto in Italia non sarei mai arrivato in A"
12 luglio 2024 23:19
Borja Valero ammette: "Vorrei rigiocare la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli nel 2014"
28 giugno 2024 18:03
Borja Valero: "Bonaventura? Una certezza. La Fiorentina dovrà essere brava a sostituire uno come lui"
21 giugno 2024 15:52
Borja Valero deluso: "Ad Atene non abbiamo giocato, un'altra occasione buttata via, che sofferenza!"
31 maggio 2024 14:05
Sentite Borja Valero: "Due finali europee consecutive? Per la Fiorentina è una follia"
29 maggio 2024 15:00
Borja Valero: "I numeri di Biraghi smentiscono la gente. Aquilani farà bene. Difendere bassi porta rischi"
23 maggio 2024 14:20
Borja Valero: "Ad Atene per riportare a Firenze un trofeo che manca da troppo tempo, siamo pronti a vincere"
21 maggio 2024 21:30
Borja Valero: "Barone era una persona molto intensa e sensibile, era sempre presente anche prima del Viola Park"
21 marzo 2024 14:05
DALLA SERIE A AL PADEL, BORJA VALERO RINCONTRA PIZARRO: "A padel siamo più forti che a calcio"
03 febbraio 2024 14:48
Borja Valero non ha dubbi: "Bastoni trattiene Ranieri, l'arbitro doveva andare a vederlo al Var"
28 gennaio 2024 22:18
Borja ricorda il 4-2: "Le mitraglie di Tevez e Pogba uno stimolo. Penso sempre al boato del Franchi"
20 ottobre 2023 16:15
Borja Valero: "Italiano è imprevedibile con novità tattiche. Miglior allenatore che ho avuto? Paulo Sousa"
05 ottobre 2023 18:36
Borja Valero non è d'accordo con Pizarro: "Arthur e Maxime Lopez possono giocare insieme"
11 settembre 2023 14:48
Borja Valero sta con Italiano: "Il modulo della Fiorentina è il migliore possibile per questa squadra"
08 settembre 2023 13:32
Borja Valero: "La Fiorentina ha scelto di non fare conferenze stampa, cosi si chiude al confronto"
07 settembre 2023 16:31
Borja Valero: "Sulla carta Fiorentina è dietro a 7 squadre ma Italiano è il punto di forza"
22 agosto 2023 18:45
Borja Valero posa con la maglia di Roberto Baggio: "Indossarla è un'emozione unica"
21 giugno 2023 16:15
Borja ad un bambino deluso: "Tifare Fiorentina è straordinario, a Firenze piccole gioie sono trofei"
09 giugno 2023 16:55
Borja: "Gol West Ham diverso da quelli presi in stagione dalla Fiorentina. Il calcio dà sempre una rivincita"
08 giugno 2023 13:48
Borja Valero: "Grande Fiorentina, ma contro Lautaro non puoi sbagliare. Ora cinici contro il West Ham"
26 maggio 2023 12:34
C'è anche Borja Valero all'Olimpico: guarderà la finale in Curva Sud con i tifosi della Fiorentina
24 maggio 2023 19:55
Borja Valero ricorda: "Finale contro il Napoli brucia ancora, non si doveva giocare. Brutto ambiente"
08 maggio 2023 19:49
Rocio: "Con Sousa anche Borja si allenava volentieri. Ha cambiato carattere per andare lontano..."
02 maggio 2023 20:29
Borja Valero: "La Fiorentina può vincere entrambe le coppe. La svolta sono stati i due mediani e Cabral"
27 aprile 2023 11:03
Siparietto Paulo Sousa-Borja Valero: "Non gioco più" la risposta: "Vieni da me, in un mese sei in forma"
07 aprile 2023 19:46
Borja Valero ricorda Pizarro: "La palla con lui era veramente in banca. Tra i più forti con cui ho giocato"
02 aprile 2023 17:40
Ranocchia: "Avevo firmato con la Fiorentina, poi hanno litigato. Io e Borja Valero soffrivamo Conte"
30 marzo 2023 13:39
Borja Valero rivela: "Chiedevo sempre la maglia a Totti pensando fosse l'ultimo anno, ne ho almeno 7"
28 marzo 2023 16:23
Borja Valero: "Ilicic pazzesco, se non gli avessero rotto le scatole avrebbe fatto come all'Atalanta"
23 marzo 2023 15:01
Borja Valero: "Igor fortissimo, difficile trattenerlo a Firenze. Montella non mi conosceva quando arrivai"
23 marzo 2023 14:06
Borja Valero: "Conference? Fiorentina non deve avere paura di nessuno. Castrovilli? Fa la differenza"
11 marzo 2023 18:21
Botta e risposta tra Sarri e Borja Valero in diretta: "Non cambia mai" la risposta: "Dici luoghi comuni"
03 marzo 2023 23:25
Borja Valero rivela: "Guardiola guardava la Fiorentina per Cuadrado, ma disse che gli piacevo io"
28 febbraio 2023 22:07
Borja Valero: "Al Real preso di mira da Cannavaro, arrivavo mezz'ora prima e mi diceva che doveva essere un'ora"
20 febbraio 2023 11:45
Borja Valero: "Chi è andato via dalla Fiorentina non è stato rimpiazzato allo stesso modo"
27 gennaio 2023 13:27
Borja: "Finale Coppa Italia contro il Napoli? Brutti ricordi, dovevano rimandarla. Pensavo di vincere"
12 gennaio 2023 14:37
Borja Valero bacchetta Vlahovic: "Per quanto è stato pagato dalla Juventus, doveva fare di più. Aspettative alte"
28 dicembre 2022 15:22
Borja Valero parla di Icardi: "Wanda Nara voleva il meglio, ma mettere tutti insieme crea problemi"
11 dicembre 2022 23:33
Camano rivela: "Borja Mayoral voleva la Fiorentina. Borja Valero scelse la Fiorentina per il cuore"
08 dicembre 2022 13:54
Borja Valero: "Sarei stato perfetto per Italiano. Rossi era forte più di ogni oltre immaginazione"
30 novembre 2022 14:38
Borja Valero: "Nel 2015 ci fu Fiorentina-Psg, dissi a Paulo Sousa: «Il loro più forte è Rabiot»
17 novembre 2022 11:17
Borja Valero: "Tornerei alla Fiorentina solo per prendere decisioni, non per andare in giro in rappresentanza"
20 ottobre 2022 15:54
Borja Valero ricorda: "Tevez fece apposta quella mitraglia, sapeva benissimo cos'era per Firenze"
20 ottobre 2022 13:47
Montella scrive la sua top 11 dei giocatori allenati, fuori Borja Valero per Locatelli, della Fiorentina in 4
18 ottobre 2022 14:53
Siparietto Vecino-Borja Valero: "Con lui dovevo solo correre" poi: "Giochi bene grazie ai miei insegnamenti"
16 ottobre 2022 18:06
Borja Valero cuore viola: "La Fiorentina una delle migliori scelte della mia vita"
13 settembre 2022 13:15
Borja Valero rivela: ”Obbligati a giocare la finale col Napoli, colpito dalla morte di Ciro Esposito”
06 settembre 2022 12:55
La Fiorentina torna in Europa nel nome di Astori. Borja Valero segnò l'ultimo gol europeo
18 agosto 2022 18:38
Borja suona la carica in vista del Twente: ''Importante andare in Olanda con un vantaggio, Firenze è pronta''
18 agosto 2022 14:29
Borja Valero: "Fossi la Fiorentina farei la spesa a Sassuolo e prenderei subito Scammacca e Frattesi"
09 giugno 2022 16:21
Borja Valero a sorpresa: "Il più forte con cui ho giocato è Ilicic, anche più di Giuseppe Rossi"
09 giugno 2022 13:45
Borja Valero rivela: "Montella era bravo e tranquillo, ma Sousa era di un altro livello tatticamente"
09 giugno 2022 13:36
Carica di Gonzalo: "Questa Fiorentina mi garba, meritiamo l'Europa perchè siamo meglio della Roma"
13 maggio 2022 03:35
Il racconto di Rocio: "Borja lunedì era tesissimo, tifosi lo hanno fatto sentire il più forte del mondo"
12 maggio 2022 14:02
Borja Valero torna nel suo Franchi e la Curva Fiesole lo tributa con la famiglia al completo
09 maggio 2022 21:45
Borja rivela: "Paulo Sousa terrorizzato da fuga di notizie, nascondeva la formazione anche ai giocatori"
09 maggio 2022 13:27
Borja Valero: “Saluto al Franchi? Mi commuoverò, serviranno i fazzoletti. Io allenatore? Mai"
09 maggio 2022 09:24
Borja Valero: "Sarà difficile non piangere, a Firenze il meglio della mia carriera, mancherà solo Pizarro"
07 maggio 2022 19:20
Borja Valero torna al Franchi per il saluto ai tifosi: giro d'onore prima di Fiorentina-Roma
07 maggio 2022 16:15
Borja Valero: "Mi dissero della morte di Astori ad Appiano Gentile. Il funerale la cosa più straziante"
30 aprile 2022 11:48
Borja Valero racconta: "Mi chiamò Pradè, una telefonata corta, mi disse che volevano ringiovanire"
30 aprile 2022 11:25
Archivio