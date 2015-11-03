Labaro Viola

Notizie Borja Valero Fiorentina

Borja Valero: “Il 2012 è stato l’anno calcistico più brutto per me. Firenze mi ha dato solo cose positive”

06 maggio 2026 18:44

Borja Valero: "Inizio difficile ma ora squadra e tifosi avanti insieme. Fagioli lo vedo mezzala".

19 febbraio 2026 18:14

Borja Valero ricorda Astori: "Ho il 13 attaccato alle chiavi di casa, lo porto con me ogni giorno"

12 febbraio 2026 13:29

Borja: "Mia mamma mi ha lasciato dopo il primo anno alla Fiorentina, mi è caduto il mondo addosso"

12 febbraio 2026 12:27

Borja Valero: "Ho dovuto lasciare la Fiorentina ma non volevo farlo. Era il posto giusto per me"

12 febbraio 2026 11:56

Borja Valero: “Con Firenze ci siamo conosciuti, apprezzati e amati. Come negli amori più belli”

12 febbraio 2026 11:34

Borja Valero: "Non serve il mediano, prenderei Torreira. Vanoli non vede Fazzini, è un vero peccato"

29 gennaio 2026 16:07

Borja Valero:”Commisso era un babbo per tutti noi,era presente anche nei momenti difficili”

26 gennaio 2026 17:37

Borja Valero sulla Fiorentina di Montella: “La gente ci ricorda anche se non abbiamo vinto nulla”

12 gennaio 2026 18:25

Borja Valero rivela: “All’inizio non volevo venire, la Fiorentina lottava per la salvezza”

12 gennaio 2026 18:01

Borja Valero: “I tifosi della Fiorentina sono speciali, ti danno tutto. Rimpianto? La finale di Coppa Italia”

12 gennaio 2026 17:38

Repubblica rivela: "Spunta l'idea di inserire un ex Fiorentina all'interno del club"

16 dicembre 2025 09:36

Borja Valero: "Fagioli sta giocando sotto livello, a Firenze ci vuole personalità per chiedere la palla"

04 dicembre 2025 13:50

Borja Valero: ”La sfida con la Juve può cambiare la testa dei calciatori. Vanoli ha grande personalità”

21 novembre 2025 11:25

Borja Valero sogna la Fiorentina in Europa: "Conference League? Devono provare a vincerla ancora"

16 settembre 2025 18:29

Borja Valero: “Con Nicolussi C. regista Fagioli potrà giocare più avanti. Importante riprendere contro una big”

08 settembre 2025 15:56

Borja benedice Fagioli: "Può diventare un grande regista. Servono giocatori come lui per vincere"

26 agosto 2025 19:49

Borja Valero: "Pioli allenatore di altissimo livello. Per il suo carattere è idoneo ad allenare la Fiorentina"

05 giugno 2025 19:01

Un incontro carico di ricordi: Joaquin e Borja Valero si ritrovano a Firenze prima della partita

08 maggio 2025 14:30

Borja Valero: "Questa è la Fiorentina più forte dopo la mia, l'anno scorso non c'era questa qualità"

24 aprile 2025 15:00

Borja Valero: "Kean? Firenze gli ha dato tanto, in caso di qualificazione in Europa, forse sarà più facile trattenerlo"

26 marzo 2025 11:08

Borja Valero: "Fagioli? Sì, un po' mi somiglia. Questo centrocampo per me è tra i migliori in Italia"

26 marzo 2025 11:01

Borja Valero elogia Fagioli: “Un po’ ci assomigliamo, sappiamo stare tra le linee”

20 marzo 2025 09:28

Borja Valero: “Centrocampo Fiorentina? Il Made in Italy può essere un bene per il calcio. Si compensano”

20 marzo 2025 09:15

Il retroscena di Borja: "Nel 4-1 con l'Inter i nerazzurri ci chiesero di rallentare e non attaccare più"

13 marzo 2025 14:43

Rocio Rodriguez: "La storia con Borja iniziata con un vaffa. Firenze? Il nostro posto nel mondo"

14 febbraio 2025 11:23

Borja Valero: "Non so se nel calcio di oggi avrei fatto bene. Spero che la Fiorentina faccia come l'Atalanta"

12 febbraio 2025 17:41

Borja: "Pepito col pallone ci faceva sognare, spero che verranno in tanti a salutarlo perché se lo merita"

12 febbraio 2025 13:44

Rossi annuncia: "Il 22 marzo partita di addio al Franchi. Ci saranno anche Batistuta, Cassano e Ferguson"

12 febbraio 2025 13:31

Borja Valero: "Se fai fuori il capitano o un giocatore molto importante nello spogliatoio, il gruppo ne risente"

24 gennaio 2025 10:37

Borja Valero: "Inizialmente non volevo la Fiorentina. Quella vittoria con la Juve resterà indimenticabile!"

20 dicembre 2024 19:04

Borja Valero: “Alla Fiorentina sognare non costa nulla, per restare lassù serve testa ed equilibrio”

01 dicembre 2024 09:43

Borja Valero: "Ho giocato anche nell'Inter, ma domani sera solamente forza viola"

30 novembre 2024 17:41

Borja Valero: "La Fiorentina può battere l'Inter. Avere De Gea in porta e attaccante che segna fa la differenza"

26 novembre 2024 18:45

Borja Valero: "Il mio rammarico più grande è non aver giocato in viola la Champions"

22 novembre 2024 14:03

Borja Valero ricorda Astori: "Andavamo in guerra insieme, alla notizia mi cascò il mondo addosso..."

14 novembre 2024 13:24

Borja Valero: "Non potevo ritirarmi con la retrocessione della Fiorentina. Con Firenze amore a prima vista"

14 novembre 2024 13:03

Borja Valero celebra il 4-2 alla Juve: “Siete provinciali, non vincete mai. Ma che ne sapete voi…”

21 ottobre 2024 08:29

Borja Valero: "Fiorentina incompleta, al ritorno sarà dura ma si può passare il turno con la giusta mentalità"

23 agosto 2024 18:04

Borja Valero: "In Spagna non solo Yamal, io stesso se fossi cresciuto in Italia non sarei mai arrivato in A"

12 luglio 2024 23:19

Borja Valero ammette: "Vorrei rigiocare la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli nel 2014"

28 giugno 2024 18:03

Borja Valero: "Bonaventura? Una certezza. La Fiorentina dovrà essere brava a sostituire uno come lui"

21 giugno 2024 15:52

Borja Valero deluso: "Ad Atene non abbiamo giocato, un'altra occasione buttata via, che sofferenza!"

31 maggio 2024 14:05

Sentite Borja Valero: "Due finali europee consecutive? Per la Fiorentina è una follia"

29 maggio 2024 15:00

Borja Valero: "I numeri di Biraghi smentiscono la gente. Aquilani farà bene. Difendere bassi porta rischi"

23 maggio 2024 14:20

Borja Valero: "Ad Atene per riportare a Firenze un trofeo che manca da troppo tempo, siamo pronti a vincere"

21 maggio 2024 21:30

Borja Valero: "Barone era una persona molto intensa e sensibile, era sempre presente anche prima del Viola Park"

21 marzo 2024 14:05

DALLA SERIE A AL PADEL, BORJA VALERO RINCONTRA PIZARRO: "A padel siamo più forti che a calcio"

03 febbraio 2024 14:48

Borja Valero non ha dubbi: "Bastoni trattiene Ranieri, l'arbitro doveva andare a vederlo al Var"

28 gennaio 2024 22:18

Borja ricorda il 4-2: "Le mitraglie di Tevez e Pogba uno stimolo. Penso sempre al boato del Franchi"

20 ottobre 2023 16:15

Borja Valero: "Italiano è imprevedibile con novità tattiche. Miglior allenatore che ho avuto? Paulo Sousa"

05 ottobre 2023 18:36

Borja Valero non è d'accordo con Pizarro: "Arthur e Maxime Lopez possono giocare insieme"

11 settembre 2023 14:48

Borja Valero sta con Italiano: "Il modulo della Fiorentina è il migliore possibile per questa squadra"

08 settembre 2023 13:32

Borja Valero: "La Fiorentina ha scelto di non fare conferenze stampa, cosi si chiude al confronto"

07 settembre 2023 16:31

Borja Valero: "Sulla carta Fiorentina è dietro a 7 squadre ma Italiano è il punto di forza"

22 agosto 2023 18:45

Borja Valero posa con la maglia di Roberto Baggio: "Indossarla è un'emozione unica"

21 giugno 2023 16:15

Borja ad un bambino deluso: "Tifare Fiorentina è straordinario, a Firenze piccole gioie sono trofei"

09 giugno 2023 16:55

Borja: "Gol West Ham diverso da quelli presi in stagione dalla Fiorentina. Il calcio dà sempre una rivincita"

08 giugno 2023 13:48

Borja Valero: "Grande Fiorentina, ma contro Lautaro non puoi sbagliare. Ora cinici contro il West Ham"

26 maggio 2023 12:34

C'è anche Borja Valero all'Olimpico: guarderà la finale in Curva Sud con i tifosi della Fiorentina

24 maggio 2023 19:55

Borja Valero ricorda: "Finale contro il Napoli brucia ancora, non si doveva giocare. Brutto ambiente"

08 maggio 2023 19:49

Rocio: "Con Sousa anche Borja si allenava volentieri. Ha cambiato carattere per andare lontano..."

02 maggio 2023 20:29

Borja Valero: "La Fiorentina può vincere entrambe le coppe. La svolta sono stati i due mediani e Cabral"

27 aprile 2023 11:03

Siparietto Paulo Sousa-Borja Valero: "Non gioco più" la risposta: "Vieni da me, in un mese sei in forma"

07 aprile 2023 19:46

Borja Valero ricorda Pizarro: "La palla con lui era veramente in banca. Tra i più forti con cui ho giocato"

02 aprile 2023 17:40

Ranocchia: "Avevo firmato con la Fiorentina, poi hanno litigato. Io e Borja Valero soffrivamo Conte"

30 marzo 2023 13:39

Borja Valero rivela: "Chiedevo sempre la maglia a Totti pensando fosse l'ultimo anno, ne ho almeno 7"

28 marzo 2023 16:23

Borja Valero: "Ilicic pazzesco, se non gli avessero rotto le scatole avrebbe fatto come all'Atalanta"

23 marzo 2023 15:01

Borja Valero: "Igor fortissimo, difficile trattenerlo a Firenze. Montella non mi conosceva quando arrivai"

23 marzo 2023 14:06

Borja Valero: "Conference? Fiorentina non deve avere paura di nessuno. Castrovilli? Fa la differenza"

11 marzo 2023 18:21

Botta e risposta tra Sarri e Borja Valero in diretta: "Non cambia mai" la risposta: "Dici luoghi comuni"

03 marzo 2023 23:25

Borja Valero rivela: "Guardiola guardava la Fiorentina per Cuadrado, ma disse che gli piacevo io"

28 febbraio 2023 22:07

Borja Valero: "Al Real preso di mira da Cannavaro, arrivavo mezz'ora prima e mi diceva che doveva essere un'ora"

20 febbraio 2023 11:45

Borja Valero: "Chi è andato via dalla Fiorentina non è stato rimpiazzato allo stesso modo"

27 gennaio 2023 13:27

Borja: "Finale Coppa Italia contro il Napoli? Brutti ricordi, dovevano rimandarla. Pensavo di vincere"

12 gennaio 2023 14:37

Borja Valero bacchetta Vlahovic: "Per quanto è stato pagato dalla Juventus, doveva fare di più. Aspettative alte"

28 dicembre 2022 15:22

Borja Valero parla di Icardi: "Wanda Nara voleva il meglio, ma mettere tutti insieme crea problemi"

11 dicembre 2022 23:33

Camano rivela: "Borja Mayoral voleva la Fiorentina. Borja Valero scelse la Fiorentina per il cuore"

08 dicembre 2022 13:54

Borja Valero: "Sarei stato perfetto per Italiano. Rossi era forte più di ogni oltre immaginazione"

30 novembre 2022 14:38

Borja Valero: "Nel 2015 ci fu Fiorentina-Psg, dissi a Paulo Sousa: «Il loro più forte è Rabiot»

17 novembre 2022 11:17

Borja Valero: "Tornerei alla Fiorentina solo per prendere decisioni, non per andare in giro in rappresentanza"

20 ottobre 2022 15:54

Borja Valero ricorda: "Tevez fece apposta quella mitraglia, sapeva benissimo cos'era per Firenze"

20 ottobre 2022 13:47

Montella scrive la sua top 11 dei giocatori allenati, fuori Borja Valero per Locatelli, della Fiorentina in 4

18 ottobre 2022 14:53

Siparietto Vecino-Borja Valero: "Con lui dovevo solo correre" poi: "Giochi bene grazie ai miei insegnamenti"

16 ottobre 2022 18:06

Borja Valero cuore viola: "La Fiorentina una delle migliori scelte della mia vita"

13 settembre 2022 13:15

Borja Valero rivela: ”Obbligati a giocare la finale col Napoli, colpito dalla morte di Ciro Esposito”

06 settembre 2022 12:55

La Fiorentina torna in Europa nel nome di Astori. Borja Valero segnò l'ultimo gol europeo

18 agosto 2022 18:38

Borja suona la carica in vista del Twente: ''Importante andare in Olanda con un vantaggio, Firenze è pronta''

18 agosto 2022 14:29

Borja Valero: "Fossi la Fiorentina farei la spesa a Sassuolo e prenderei subito Scammacca e Frattesi"

09 giugno 2022 16:21

Borja Valero a sorpresa: "Il più forte con cui ho giocato è Ilicic, anche più di Giuseppe Rossi"

09 giugno 2022 13:45

Borja Valero rivela: "Montella era bravo e tranquillo, ma Sousa era di un altro livello tatticamente"

09 giugno 2022 13:36

Carica di Gonzalo: "Questa Fiorentina mi garba, meritiamo l'Europa perchè siamo meglio della Roma"

13 maggio 2022 03:35

Il racconto di Rocio: "Borja lunedì era tesissimo, tifosi lo hanno fatto sentire il più forte del mondo"

12 maggio 2022 14:02

Borja Valero torna nel suo Franchi e la Curva Fiesole lo tributa con la famiglia al completo

09 maggio 2022 21:45

Borja rivela: "Paulo Sousa terrorizzato da fuga di notizie, nascondeva la formazione anche ai giocatori"

09 maggio 2022 13:27

Borja Valero: “Saluto al Franchi? Mi commuoverò, serviranno i fazzoletti. Io allenatore? Mai"

09 maggio 2022 09:24

Borja Valero: "Sarà difficile non piangere, a Firenze il meglio della mia carriera, mancherà solo Pizarro"

07 maggio 2022 19:20

Borja Valero torna al Franchi per il saluto ai tifosi: giro d'onore prima di Fiorentina-Roma

07 maggio 2022 16:15

Borja Valero: "Mi dissero della morte di Astori ad Appiano Gentile. Il funerale la cosa più straziante"

30 aprile 2022 11:48

Borja Valero racconta: "Mi chiamò Pradè, una telefonata corta, mi disse che volevano ringiovanire"

30 aprile 2022 11:25

Archivio

Esplora l'archivio di Borja Valero

Sett. 19 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 3
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 23 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 7 Sett. 4
Sett. 51 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 43 Sett. 34 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 12 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 42 Sett. 40 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 4 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 33 Sett. 23 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 53 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 18 Sett. 15 Sett. 13
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 22 Sett. 13 Sett. 10
Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 47 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 20 Sett. 17