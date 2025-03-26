Borja Valero: "Fagioli? Sì, un po' mi somiglia. Questo centrocampo per me è tra i migliori in Italia"

Il centrocampo della Fiorentina mi sta piacendo

Borja Valero, ex calciatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Centrocampo della Fiorentina? Mi sta piacendo, direi sì, l’arrivo di Fagioli poi ha cambiato tutto. Mi sembra sempre più a suo agio, in campo coi compagni e nel contesto viola. Il centrocampo a tre a Firenze ha sempre portato bene. Quello che ha a disposizione Palladino è un reparto con tanta qualità e molto “lungo”, con ricambi in ogni posizione. Poi se recupererà anche il miglior Adli questa squadra crescerà ancora secondo me.

Adli, Fagioli e Cataldi. Senza incontristi? Penso che possano giocare insieme. Poi decide Palladino, che forse non la pensa come me. Secondo me è tra i migliori in Italia. Anche se ad esempio quelli di Inter e Napoli sono superiori. Similitudini con Fagioli? Sì, per alcune cose ci assomigliamo. Diciamo che tra quelli in circolazione è quello più simile a me. Mi piace perché oltre ad avere tanta tecnica capisce il calcio e ha un grande controllo dei momenti della partita".